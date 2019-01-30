В США приняли "закон Родченкова" для борьбы с допингом в России

17:20 31.01.2019

В США приняли "закон Родченкова" для борьбы с коррумпированной Россией. Спорт точно вне политики?

Обе палаты Конгресса США закон поддержали.



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20 декабря 2018 года сенаторы Оррин Хэтч и Шелдон Уайтхаус внесли на рассмотрение конгресса США новый закон, на основании которого предлагалось ужесточение наказания за участие в допинговых схемах на международных стартах. Документ был назван в честь экс-главы Московской лаборатории Григория Родченкова и предусматривает следующее:



штраф до $1 млн;

тюремное заключение сроком до 10 лет.

Еще на ранней стадии разработки законопроекта инициативу американских политиков поддержал сам Родченков, который отметил, что благодаря новому документу международный спорт станет более честным.



- Я считаю, что закон гарантирует защиту спортсменов и международных соревнований от коррупции и вмешательства, которые, как мы видим, продолжаются по сей день. Широкая поддержка со стороны Конгресса США жизненно важна для борьбы за справедливость и честность на международной арене.



Мнение остального мира была не так однозначно. Одни считали, что у закона нет шансов для принятия, потому что он противоречит интересам чиновников олимпийских комитетов. Другие же как раз и делали на этом акцент, ведь тогда все коррумпированные лица, замешанные в каких-либо допинговых махинациях, будут привлечены к ответственности. Тем более официально новый документ призван бороться с распространением российской коррупции в спорте.



- Мы должны противостоять плохому поведению коррумпированных властей России. Настало время ввести жесткие наказания за мошенничество России и дать сигнал о том, что Россия и другие спонсоры мошенничества на государственном уровне не могут использовать коррупцию в качестве инструмента внешней политики.



Наверное, именно эти слова Шелдона Уайтхауса убедили Сенат и Палату представителей США поддержать принятие нового закона, который на днях вступает в силу.



Официальной реакции со стороны WADA и МОК не поступило до сих пор. Адвокат Родченкова Джим Уолден объяснил это следующим образом.



- Они молчат, потому что эти организации состоят из членов, некоторые из которых погрязли в конфликтах, коррупции. Реформе для борьбы с допинговым мошенничеством нужен независимый надзирательный орган. Скоро такой появится.



Что будет дальше?

По логике документа, любой международный старт, в котором принимает участие американец, может стать предметом судебного разбирательства в США, потому что закон призван в первую очередь защищать американских спортсменов. Будь то ЧМ, ОИ или даже рядовой этап Кубка IBU, атлеты других стран теперь начнут испытывать дополнительное давление, потому что в любой момент могут быть вызваны на допрос в Штаты (вряд ли, правда, кто-то туда поедет). Конечно, употребление допинга должно быть максимально наказуемо. Но почему США становятся последней инстанцией для вынесения приговора? Ответит сам Шелдон Уайтхаус.



- Чтобы оставаться моральным ориентиром, Америка должна привлекать к ответственности жуликов и коррупционеров повсюду, где мы только можем. Это значит, что мы должны твердо противостоять использованию Россией коррупции как инструмента иностранной политики.



Безусловно, сама идея закона не так плоха, как многие считают. Если существование коррупции и нарушений будут доказаны, виновные должны понести наказания. И если бы не очередные упоминания России, принятие нового документа не вызвало бы бурю недовольства.



Так что никакой теории заговора. Лишь борьба за чистый спорт. Но это не точно