В Малайзии коронован новый король - султан штата Паханг Тенгку Абдулла

19:29 31.01.2019

В Малайзии появился новый король взамен женившегося на россиянке

Предыдущий монарх добровольно отказался от короны



В Малайзии официально взошел на королевский престол султан штата Паханг Тенгку Абдулла. Торжественная церемония прошла в столице страны Куала-Лумпуре. Предыдущий король подал в отставку вскоре после того, как женился на россиянке Оксане Воеводиной.



Монарх принес присягу в официальной резиденции королей - во дворце Истана Негара. Там собрались около 500 гостей - представители королевских семей и члены правительства.



В честь нового короля, который одновременно стал верховным главнокомандующим, военные устроили салют на парламентской площади.



Предыдущий король Мухаммад V ранее добровольно отказался от престола. Это произошло вскоре после его женитьбы на россиянке - обладательнице титула "Мисс Москва-2015" Оксане Воеводиной.



Они поженились в России в ноябре 2018 года, однако спустя пару месяцев брак распался. При этом появились слухи, что именно неудачный брак вынудил Мухаммада отказаться от престола.