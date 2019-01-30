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|В Малайзии коронован новый король - султан штата Паханг Тенгку Абдулла
19:29 31.01.2019
В Малайзии появился новый король взамен женившегося на россиянке
Предыдущий монарх добровольно отказался от короны
В Малайзии официально взошел на королевский престол султан штата Паханг Тенгку Абдулла. Торжественная церемония прошла в столице страны Куала-Лумпуре. Предыдущий король подал в отставку вскоре после того, как женился на россиянке Оксане Воеводиной.
Монарх принес присягу в официальной резиденции королей - во дворце Истана Негара. Там собрались около 500 гостей - представители королевских семей и члены правительства.
В честь нового короля, который одновременно стал верховным главнокомандующим, военные устроили салют на парламентской площади.
Предыдущий король Мухаммад V ранее добровольно отказался от престола. Это произошло вскоре после его женитьбы на россиянке - обладательнице титула "Мисс Москва-2015" Оксане Воеводиной.
Они поженились в России в ноябре 2018 года, однако спустя пару месяцев брак распался. При этом появились слухи, что именно неудачный брак вынудил Мухаммада отказаться от престола.