 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 30.01.2019
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Шоумен Зеленский вышел на 1 место президентской гонки Украины - 19%
19:33 31.01.2019

Актер Владимир Зеленский набрал больше голосов в свою поддержку, чем лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. По данным социологов, на президентских выборах за него готовы проголосовать 19% граждан Украины.

Действующий глава государства Петр Порошенко может не выйти даже во второй тур президентских выборов на Украине, запланированных на 31 марта. На данный момент в предвыборной гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, который обогнал другого фаворита - лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг", представленных ровно за два месяца до дня голосования.

Так, о своей готовности поддержать кандидатуру Зеленского заявили 19% респондентов из числе тех, кто уже определился с выбором и намерен пойти на избирательные участки. Тимошенко отстает совсем немного - у нее 18,2%. За Порошенко пока готовы проголосовать лишь 15,1% опрошенных.

Политологи также отмечают, что у Зеленского самый высокий потенциал электорального роста. Его готовы поддержать 7,4% избирателей при условии, что их фавориты не будут участвовать в выборах.

Добавим, что другой опрос оставляет шансы Петру Порошенко на выход во второй тур. По представленным ранее данным, действующий президент Украины может набрать 17,1% голосов. В этом случае его соперником в борьбе за пост главы государства станет Юлия Тимошенко (17,4%).

А.Ахтырко

Источник - Московский комсомолец
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