Детская жестокость как зеркало состояния казахстанской школы, - М.Алимов

00:43 01.02.2019 В последнее время казахстанский сегмент социальных сетей заполонили ролики со сценами детской и подростковой жестокости, вызвавшие широкий общественный резонанс. Как бывший школьный учитель скажу: больше всего удручает то, что в них фигурируют не только старшеклассники, но и мальчишки, явно относящиеся к среднему школьному звену, а в одном из роликов в роли жертв этих мерзавцев однозначно выступают учащиеся младших классов.



Причем издеваются эти существа с нескрываемым садистским удовольствием. Они не только бьют, но и прыгают на своих жертв с высоты, не различая, какая это часть тела, пусть даже голова. Смотреть на такое не просто тяжело, а практически невозможно. Во всяком случае, для человека с нормальной психикой. Соцсети заполнены возмущенными комментариями взрослых с требованием найти и во что бы то ни стало наказать юных извергов. География подобных безобразий весьма обширна: Туркестанская, Кызылординская, Карагандинская и Актюбинская области.



Видимо, это обстоятельство и стало катализатором активности МВД РК, которое весьма оперативно предложило в экстренном порядке созвать межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, некогда созданную при казахстанском правительстве. С учетом того, что в последнее время работа органов внутренних дел почти в перманентном режиме подвергается самой ожесточенной критике, прыть полицейского начальства объяснима. Другой вопрос, что все эти инциденты так или иначе тоже являются зоной ответственности МВД. Имеется в виду качество работы инспекторов-полицейских, прикрепленных к каждой школе. Но сегодня хотелось бы поговорить не об этом, а том, откуда произрастают и почему дали столь пышные всходы побеги детской жестокости.



Самое простое и распространенное объяснение – во всем виновата индустрия зрелищ и видеоигр, пропитывающих души и сердца наших детей философией жестокости, убивающих в них все ростки человеческого. На первый взгляд такая постановка вопроса кажется достаточно убедительной. Но с другой стороны, ведь далеко не все фанаты этих "стрелялок" и "убивалок" становятся затем маньяками и серийными убийцами. А значит, не все так просто. Да, нас, людей, выросших и сформировавшихся совсем в других условиях, сильно напрягает увлечение наших детей компьютерными играми. Уж очень там все реалистично: детишки стреляют и убивают персонажей, так похожих на живых людей. И общественное мнение тут же без всяких подсказок делает скоротечный и однозначный вывод: дескать, насмотрелись, нахватались – и пошли стрелять! Но настолько ли все очевидно?

Действительно, если попытаться глубже вникнуть в проблему и проанализировать научные изыскания в этом направлении, то можно заметить, что подавляющее большинство работ указывают на несомненную связь между насилием в компьютерных играх и проявлениями детской и подростковой агрессии в реальной жизни. Например, в начале "нулевых" годов группа американских ученых обнародовала данные, доказывающие четкую связь между временем, которое младшеклассники проводят перед телеэкраном и за компьютерными играми, и уровнем агрессивности их поведения на детских площадках.



Казалось бы, все яснее ясного. Ан нет. Ученые-психологи из этой группы решили сделать акцент на качественной стороне, то есть попытались выяснить, какую роль в обнаруженном ими эффекте играло содержание впитываемых зрелищ. Как это ни странно, выяснилось, что никакой. Даже если детишки смотрели мультики вполне миролюбивого характера, они все равно задирались со сверстниками.



Несколько лет спустя другие американские исследователи обнаружили, что связь между временем, проведенным у телевизора или компьютера, и уровнем агрессивности может быть долговременной. Наблюдение за группой почти в полторы тысячи детей в возрасте от 4 до 11 лет показало, что заядлые телеманы гораздо чаще вырастают забияками и драчунами.



А теперь, внимание, главный вывод: базовой причиной повышенной агрессивности является то, что родители уделяют явно недостаточно времени своим отпрыскам, которым в такой ситуации вынужденно приходится коротать часы у телевизора или компьютера.



На мой взгляд, этот вывод заокеанских ученых как нельзя лучше укладывается в схему жизни большинства наших соотечественников. То есть причина необоснованной жестокости детей и подростков имеет сугубо социальные корни. Если родители озабочены только борьбой за выживание, если вся их жизнь направлена на поиски работы и средств к существованию, то остается ли у них время на то, чтобы заниматься полноценным воспитанием своих детей?



Воспитание – это не просто набор каких-то приемов воздействия на детей. Прежде всего и главным образом, это время, которое каждый из нас готов и может посвятить своим чадам. Будь то чтение сказки на ночь, выполнение школьных заданий на дом, вылазки на природу, уборка сообща квартиры или просто совместное времяпровождение, когда ребенок имеет возможность задать родителям вопросы и получить на них более или менее внятные ответы. Сможет ли кто-нибудь из нас, положа руку на сердце, честно сказать, что именно так организована его семейная жизнь? Сильно сомневаюсь.



Отсутствие должного внимания, близкого контакта лишает нас, родителей, возможности ощущать внутренний мир своего ребенка, понять, что его тревожит, и, самое главное, своевременно уловить нежелательные, а то и вовсе тревожные тенденции в его психологическом развитии. Почему мы придаем значение тому, что он плохо ест или простыл, но практически ничего не можем сказать о его внутреннем мире? По утверждениям психологов, нельзя рассматривать поведение как отражение только каких-то внешних стимулов или раздражителей. Это однобокий подход. Поведение детей всегда запускается и контролируется внутренним состоянием организма. Говоря простым языком, мы должны знать, что творится в душах наших детей. Причем не только знать, но и понимать, какие страхи или фобии их одолевают. Именно из таких внутренних состояний вырастают различные типы реакций, в том числе и агрессивность.



Психика ребенка – не белый лист бумаги, на котором можно написать только самое необходимое для правильного воспитания или позитивного восприятия. Это сложнейшая система, находящаяся в активном поиске, ищущая и выбирающая в огромном потоке информации, которая каждодневно обрушивается на нее, самое необходимое ей в данный момент. А все игры, которыми увлекаются дети, - не калька увиденного, а способ освоить и адаптировать под себя те явления и отношения, с которыми они сталкиваются в повседневности. Им важно найти для них место в своем внутреннем мире и научиться беспроблемно с ними обращаться. И, как утверждают эксперты, в этом смысле игры с образами насилия не являются исключением.



Необходимо помнить, что агрессия и насилие - не только часть окружающей нас реальности. Они заложены в самой человеческой природе. А поэтому растущему ребенку необходимо уметь справляться с ними. И процесс этот обоюдоострый. Поскольку требуется не только защитить свое "Я" от посягательств других, но и научиться контролировать собственные страхи, вспышки гнева, преодолевать неуверенность, капризы, облекая все эти проявления в формы, укладывающиеся в общепринятые нормы морали.



Едва ли все эти проблемы можно решить в рамках отдельно взятой семьи. Точнее, можно решить только часть из них. Но ребенок не живет в замкнутом пространстве. Завтра он пойдет в школу, где обязательно столкнется с проблемой выстраивания отношений с не совсем адекватными ровесниками или старшеклассниками. И уже одно это создает гипотетически конфликтную ситуацию.



Всплеск детского насилия должен стать объектом комплексного изучения и анализа не только со стороны силовых структур. Мало найти и наказать маленьких негодяев, измывающихся над ровесниками и младшими по возрасту, – необходимо вскрыть причины этой негативной тенденции. В противном случае подобные эксцессы будут повторяться и даже нарастать. А значит, пришло время для выработки общенациональной программы с участием педагогов, психологов, правоведов, работников соответствующих государственных и правоохранительных органов, представителей широкой общественности. Эта программа должна носить не столько карательный характер, что само по себе никогда не искоренит проявления детской жестокости, сколько профилактический. На мой взгляд, именно такой подход будет более действенным, поскольку речь идет о детях.



И еще один важный момент. Бесконечные и не вполне продуманные реформы отечественной системы среднего образования как-то незаметно привели к ситуации, когда школа практически утеряла такую важную свою функцию, как воспитательная. Из школы, которая призвана "сеять разумное, доброе, вечное", сделали казенное учреждение по предоставлению образовательных услуг. Глубоко убежден, что так быть не должно!



Получается какой-то замкнутый круг. У родителей, занятых борьбой за выживание, не остается времени на то, чтобы заниматься своими отпрысками (говоря об этом, я ни в коем случае не предлагаю снять с них ответственность за воспитание детей, а просто констатирую факт). Школа эту функцию постепенно выпускает из рук. И кто же тогда будет заниматься воспитанием нашего будущего?! Смею заверить: в такой постановке вопроса нет никакого преувеличения или утрирования. Что есть, то есть, и любой школьный учитель подтвердит это.



И последнее. Пора повысить статус школы. О необходимости повышения статуса учителя сказал и сам глава государства, поручив подготовить соответствующий законопроект. И это очень правильно и своевременно. Но остаются проблемы, связанные с ведомственной подчиненностью и иерархией управления. На мой взгляд, чтобы изменить ситуацию и повысить статус школы, которая по существу является фундаментом всей системы образования, необходимо возродить Министерство просвещения, тем самым создав четкую вертикаль управления в данной сфере. Уверен, что это не только реанимирует статус школы, но и позволит решить многие проблемы. В том числе и связанные с проявлением детской жестокости.



Автор: Мади АЛИМОВ

31.1.19 Источник - camonitor.kz

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