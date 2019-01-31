Глава Верховного суда Казахстана Асанов обвинил себя и подчиненных в "беззубости"

08:42 01.02.2019

В пятницу под председательством Жакипа Асанова проходит расширенное совещание судебной системы за прошлый год



Председатель Верховного суда Жакип Асанов недоволен работой апелляционных судебных коллегий в регионах. Он заявил, что Верховный суд "провоцирует некачественное правосудие на местах".



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"Нагрузка на Верховный суд в два и более раза выше, чем на апелляцию. В областях апелляция отдыхает, ни за что не отвечает, а мы здесь, из-за своей беззубости создаем условия, чтобы на апелляции так себя вели наши коллеги. Я понимаю, что могут быть оценочные судейские ошибки. Но посмотреть, изучить нужно по всем случаям", - сказал Жакип Асанов на расширенном совещании судебной системы за 2018 год в пятницу.

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Привлечь к ответственности судей за грубые нарушения можно, если об этом указано в постановлении кассационной инстанции, сказал Асанов. Он подчеркнул, что Верховный суд не ведет такой статистики.



"На самом деле мы сами, Верховный суд, провоцируем некачественное правосудие на местах, потому что принципиально не реагируем. Мы считаем свою задачу выполненной, когда отменили и изменили приговор. Почему мы людей вынуждаем идти в Верховный Суд? У нас сотни, тысячи обращений в кассационные инстанции", - задал вопросы своим подчиненным Асанов.



У общества накопилось немало вопросов к Верховному суду, добавил Асанов. Он поручил председателям уголовной, кассационной, гражданской и специализированной коллегий ответить на вопрос, что они лично сделали для повышения качества правосудия.