 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 01.02.2019
16:23  Киргизия готова обсуждат с Россией открытие 2-й военной базы
16:21  Суд США приговорил Сирию к штрафу в $300 млн за гибель амер-журналистки Мэри Колвин
16:07  Военную мощь Китая подвергли всестороннему анализу, - "НГ"
15:19  Россия стучит в двери камеры Ганнибала Каддафи, - Ридван Муртада
15:17  Азербайджан был первооткрывателем на пути к переходу с кириллицы на латинскую графику, - Г.Инандж
13:52  В поисках Анти-Трампа. Демократы готовятся к свержению американского президента, - Handelsblatt
13:11  Россия крокодиловыми слезами оплакивает договор о РСМД, - Маркус Акерет
13:01  Борьба с русской топонимикой. Бум переименований в Казахстане, - А.Пахолин
12:59  США перебрасывают боевиков-исламистов к границам Таджикистана, - В.Прохватилов
12:24  Народу Кыргызстана предложили пожизненно кормить чиновников и их семьи, - "ВБ"
11:36  В Кыргызстане тех, кто сообщил о коррупции, ждет вознаграждение. Посадят всех! - РО
11:32  Казахстанские ученые сделали мировое научное открытие - расщепили титан!
11:04  Венесуэла. Противостояние обостряется, - Сергей Кожемякин
11:03  Пекин прогибается. США и Китай заявили о "важном прогрессе" в торговых переговорах
10:01  Возрождение Японской империи, - "НВО"
09:56  Черная полоса орской промышленности, - Р.Бильбульдин
09:00  Кабул тормозит уход американцев из Афганистана. Бразды правления в стране могут перейти в руки мятежников, - В.Скосырев
08:42  Глава Верховного суда Казахстана Асанов обвинил себя и подчиненных в "беззубости"
08:14  "Абсолютно против"! Италия отказалась признать Гуаидо главой Венесуэлы
02:07  Родина или жизнь. Произойдет ли в Венесуэле бархатная революция? - А.Баунов
00:52  Кризис в Венесуэле дал новую жизнь карибским пиратам. И это уже не кино
00:43  Детская жестокость как зеркало состояния казахстанской школы, - М.Алимов
00:39  Захар Прилепин написал роман о событиях на Донбассе – "Некоторые не попадут в ад"
00:12  Кризис в Венесуэле: четыре варианта дальнейшего развития событий, - Кристина Оргаз
00:02  Как переносили столицу Казахстана из Кзыл-Орды в Алма-Ату (история), - С.Ромашкина
Четверг, 31.01.2019
19:33  Шоумен Зеленский вышел на 1 место президентской гонки Украины - 19%
19:29  В Малайзии коронован новый король - султан штата Паханг Тенгку Абдулла
17:20  В США приняли "закон Родченкова" для борьбы с допингом в России
15:47  Голод в Казахстане. 1921-1922 годы (история), - С.Ромашкина
15:43  РосСенаторшу Нарусову-Собчак будут судить за разжигание межнацрозни (оскорбление азербайджанской нации)
15:41  "Власть" Дика Чейни: Теневой лидер США, развязавший войну в Ираке
15:38  Как большевики подавляли крестьянские восстания в Северном Казахстане, 1921 год (история), - А.Ильин
15:30  В Казахстане реорганизована Служба экономических расследований
15:27  Шавкат Мирзияев дал гап (плов) в Самарканде по случаю дня рождения Ислама Каримова
14:44  Новый глава "Таджик Эйр" Исматуллозода о ситуации в компании: "Пациент скорее жив"
13:36  Теория большого взрыва: зачем Китай создал сверхмощную авиабомбу
13:34  Генеральская репетиция: кризис в Венесуэле разрешит только армия, - Е.Постникова
13:31  Елбасы на 32 году правления узнал какие и где есть в Казахстане заводы (видео)
13:24  Голодные игры Бердымухамедова. Зреет ли в Туркменистане бунт? - САМ
13:22  Перед казахами снова встал выбор: мракобесие или просвещение? - Кенже Татиля
13:21  Таджикистан на перепутье: Рахмону все труднее удержать власть, - А.Муминов
13:19  Bloomberg: Иран и КНДР подкинули США сложную головоломку
13:18  Миссия Путина в Венесуэле, - Ульрих Шпек
13:16  Индию ждут проблемы на Ближнем Востоке, - Хасан Аль-Хасан
13:14  Трамп раздавит Венесуэлу только ради захвата нефти, - Джесика Корбет
13:13  Керченская провокация 2:0: США снова заставляют Киев лезть на рожон
13:12  Project Syndicate: США подписали соглашение о капитуляции в Афганистане
11:45  Зачем нам нужна Венесуэла. Это не нахлебник, а друг, союзник, экономический партнер, - Н.Платошкин
11:20  Судам, не входящим в прикаспийскую пятерку, запретят ходить по Каспию
10:09  Ирак ждет российский бизнес с распростертым бюджетом, - "Къ"
09:53  Курды: США так и не начали выводить войска из Сирии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Глава Верховного суда Казахстана Асанов обвинил себя и подчиненных в "беззубости"
08:42 01.02.2019

В пятницу под председательством Жакипа Асанова проходит расширенное совещание судебной системы за прошлый год

Председатель Верховного суда Жакип Асанов недоволен работой апелляционных судебных коллегий в регионах. Он заявил, что Верховный суд "провоцирует некачественное правосудие на местах".

Глава Верховного суда рекомендовал подчиненным посмотреть два фильма
"Нагрузка на Верховный суд в два и более раза выше, чем на апелляцию. В областях апелляция отдыхает, ни за что не отвечает, а мы здесь, из-за своей беззубости создаем условия, чтобы на апелляции так себя вели наши коллеги. Я понимаю, что могут быть оценочные судейские ошибки. Но посмотреть, изучить нужно по всем случаям", - сказал Жакип Асанов на расширенном совещании судебной системы за 2018 год в пятницу.
Двух казахстанцев оправдали в Верховном суде

Привлечь к ответственности судей за грубые нарушения можно, если об этом указано в постановлении кассационной инстанции, сказал Асанов. Он подчеркнул, что Верховный суд не ведет такой статистики.

"На самом деле мы сами, Верховный суд, провоцируем некачественное правосудие на местах, потому что принципиально не реагируем. Мы считаем свою задачу выполненной, когда отменили и изменили приговор. Почему мы людей вынуждаем идти в Верховный Суд? У нас сотни, тысячи обращений в кассационные инстанции", - задал вопросы своим подчиненным Асанов.

У общества накопилось немало вопросов к Верховному суду, добавил Асанов. Он поручил председателям уголовной, кассационной, гражданской и специализированной коллегий ответить на вопрос, что они лично сделали для повышения качества правосудия.

Источник - sputniknews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548999720
Новости Казахстана
- Н.Нигматулин посетил промышленные предприятия и встретился с населением Жамбылской области
- Токаев про переименование Казахстана: "Нет никакого смысла и никакого основания"
- В Үкімет үйі состоялось заседание Совета директоров "Самрук-Қазына"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года №936.
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года №941
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2019 года №7
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2019 года №19
- В Астане состоится презентация робота-уборщика на искусственном интеллекте
- Дональд Трамп послал "наивные" американские спецслужбы в школу
- Этот долгожданный ядерный взрыв
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  