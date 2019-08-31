Кабул тормозит уход американцев из Афганистана. Бразды правления в стране могут перейти в руки мятежников, - В.Скосырев

09:00 01.02.2019

Вашингтон предложил вывести войска из Афганистана, если "Талибан" (запрещен в России) прекратит боевые действия, начнет переговоры с правительством и даст гарантии, что территория страны не будет использоваться для нападений на США. Залмай Халилзад, американский переговорщик, подтвердил, что на встрече с талибами достигнут прогресс. Перспектива их возвращения к власти приводит в ужас президента Ашрафа Гани и его сторонников. Он написал в Белый дом письмо о том, что хоть небольшой американский контингент в стране должен остаться.



Афганский лидер написал письмо президенту США Дональду Трампу через несколько дней после окончания переговоров американских дипломатов с талибами в Катаре (см. "НГ" от 28.01.19). Представители Кабула не участвовали в них.



Американская администрация заявляла, что сдержит свои обязательства перед Афганистаном. Но веры в эти заявления нет. Как пишет New York Times, афганские чиновники считают, что Белый дом мало заботит, что будет означать уход американцев для 35-миллионного народа Афганистана.



Гани и его помощники давно обсуждали, как реагировать на возможные изменения планов США. В частности, говорили с бывшим командующим американскими силами генералом Джоном Николсоном. При этом речь шла о том, как бы сократить расходы американцев на военную операцию на 2 млрд долл. в год и уменьшить их контингент до 3 тыс. человек вместо нынешних 14 тыс. Впрочем, если США, по-видимому, близки к договоренности с талибами по главному для американцев вопросу о безопасности для них самих и союзников, то следующий этап переговоров – о политическом будущем Афганистана – выглядит очень трудным.



Вашингтон настаивает на том, что "Талибан" должен начать прямые переговоры о политическом строе с афганскими лидерами до того, как будет заключена сделка о выводе. Но, как признают американские чиновники, их может подвести нетерпеливость Трампа. Неудивительно, что беседа Халилзада, прилетевшего в Кабул, с Гани была напряженной. Президент страны выразил свое недовольство отстранением его правительства от контактов с талибами в выступлении по ТВ.



"Мы не должны забывать, что жертвами войны являются афганцы. Поэтому мирная инициатива должна находиться в руках афганцев", – заявил президент. При этом Гани напомнил американцам, что афганцы гибнут от их бомбардировок.



Но чем обернется для страны возвращение талибов к власти? В беседе с "НГ" научный сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар сказал: "Талибы не смогут восстановить правление в той форме, как это было в 1990-х годах. Они могут вернуться к власти, это не исключено. Но это будет какой-то компромисс между сегодняшний политической системой и системой талибов. Будут сделаны уступки и со стороны афганских властей, и со стороны талибов. У талибов есть претензии к Конституции. В то же время некоторые политики на севере настаивают на ослаблении полномочий центральных властей. То есть нынешняя политическая система, основы которой были заложены в 2001 году, исчерпала свои возможности. Ее нужно пересмотреть. Даже в интересах легальных политических сил, а не только талибов. И это, вероятно, приведет к изменениям в системе управления".



Афганские политологи напоминают, что в 1980-х годах вывод советских войск из Афганистана закончился тем, что в стране не только не установился мир, а наоборот, вспыхнула ожесточенная гражданская война. И это должно бы послужить уроком американцам. Но американским стратегам не впервой делать ошибки в политике по отношению к Афганистану.



Збигнев Бжезинский, помощник президента США Джимми Картера по национальной безопасности, составил в декабре 1979 года, через несколько дней после начала советской военной интервенции, меморандум для Белого дома. Он писал, что вторжение СССР проистекает из вековой мечты – получить для России доступ к Индийскому океану.



Бжезинский заблуждался. Как раз в эти дни в США опубликована докладная записка американского дипломата, посетившего в Кабуле в 1979 году тогдашнего главу государства Хафизуллу Амина по его приглашению. Дипломат докладывал, что Амин, возможно, хочет с помощью США уйти от зависимости от Советского Союза.



В Москве сочли, что Амин хочет переметнуться на Запад. Именно это, как говорит директор архивов по национальной безопасности США Томас Блэнтон, послужило главным мотивом для советского руководства отправить войска в Афганистан.



Для СССР и Афганистана это имело трагические последствия. А теперь наступила очередь американцев решать, как им выбираться из этой страны.



Владимир Скосырев



31.08.19