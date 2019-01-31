Черная полоса орской промышленности, - Р.Бильбульдин

09:56 01.02.2019 Знакомьтесь: город Орск, второй по численности населения и по промышленному значению город в Оренбургской области. Был заложен в 1735 году в качестве крепости. Статус города и центра уезда приобрел в 1865 году. До Великой Октябрьской социалистической революции имел главным образом торговое значение, промышленность в нем была представлена небольшими полукустарными предприятиями, прежде всего кожевенными и салотопильными. В 1913 году, когда к городу была проложена железная дорога, в нем проживали 24 тысячи жителей.



ПЕРВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ были для Орска периодом превращения его в крупный индустриальный центр. Всего за четыре года был построен гигант цветной металлургии - комбинат "Юж-уралникель". В декабре 1938 года здесь был выдан первый полуфабрикат с содержанием 20% никеля. Предприятие производило самый чистый в России электролитный никель, кобальт сульфатный, кобальт металлический, никель в сульфате. О темпах развития промышленности говорит уже тот факт, что в 1939 году число жителей в городе выросло по сравнению с дореволюционными показателями в 2,75 раза.



Но особенно бурно Орск развивался в послевоенные годы. Он стал многоотраслевым индустриальным центром. За значительный вклад в развитие социалистической экономики город в 1971 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Тогда в нем проживали уже 230 тысяч человек. В следующие два десятилетия Орск продолжал развиваться по-прежнему высокими темпами, в результате росло и его население.



Высокотехнологичные производства, возведенные в советскую эпоху в южноуральском городе, позволили ему демонстрировать свою конкурентоспособность и тогда, когда российскую экономику начал нещадно разрушать капиталистический рынок. В 1990-е годы в Орске сохранялись построенные в нем заводы и фабрики, город избежал в ту пору и оттока населения, занимая достойное 56-е место по численности жителей среди городов Российской Федерации.



Но относительная устойчивость и стабильность оказались недолговечными. Устояв в "лихие" 1990-е годы, он не выдержал разрушительного наката в "тучные" 2000-е. С карты города исчезла даже его легенда - комбинат "Южуралникель". В 1990-е годы в результате приватизации первенец орской индустрии оказался в частных руках и был включен в ОФО "Мечел". Однако вскоре его новым собственникам оказалось выгоднее избавиться от известного предприятия, и осенью 2012-го комбинат прекратил свою работу. Нет больше известного во всей стране производителя тракторных прицепов, шасси тракторных прицепов, жатки ОЗТП-Сармат. Капитализм доконал и это предприятие. В результате первых шагов деиндустриализации в Орске стало сокращаться и его население. По своей численности он снова вернулся в начало 1970-х годов.



Но разрушительный ураган путинского капитализма наносит особенно большой ущерб Орску в последние годы. Пройдем по заводам города и посмотрим, как они выживают в пору ускоренной деиндустриализации России конца 2010-х годов. Об ущербности экономического курса, проводимого нынешним правящим режимом, выразительно свидетельствуют события 2018 года. Именно в ушедшем году для многих предприятий Орска настали не лучшие времена. Об этом убедительно свидетельствует информация на сайте Orsk.ru.



МК "ОРМЕТО-ЮУМЗ"



История кризиса Южно-Уральского машиностроительного завода официально началась весной 2018 года. Сначала работников отправили в простой буквально на неделю. Руководство завода тогда прокомментировало это следующим образом: "…Подобная практика длительных майских перерывов в работе уже давно существует на ряде крупных предприятий России. Данные меры позволяют обеспечить рациональное потребление энергоресурсов и увеличить экономическую эффективность работы предприятия. Свои рабочие места работники структурных подразделений ЮУМЗ покинули до 13 мая включительно. К выполнению своих профессиональных обязанностей они приступят уже 14 мая 2018 года. Далее завод будет работать в штатном режиме…"



Однако ситуация продолжила ухудшаться. В СМИ посыпались звонки от сотрудников. Орчане возмущались, что им задерживают зарплату. В ответ владельцы бывшего машино-строительного гиганта усердно вели разговоры о реабилитации предприятия. В город несколько раз приезжал губернатор Оренбургской области. Собрав вокруг себя первых лиц города и руководство предприятия, он вел разговоры о том, как нужен ЮУМЗ Орску.



Но беседы плодов не принесли, и завод вновь ушел в простой, за этим последовали сокращения, задержки с выдачей заработной платы, отключение отопления и еще несколько простоев. Тем временем семьи сотрудников были вынуждены как-то существовать без денег, а владельцы завода начали постепенно сдавать цеха на металлолом.



История про ЮУМЗ вышла за пределы области. Про завод написала британская газета "Файнэншл таймс", материал нашей редакции опубликовали в паблике "Усы Пескова".



Активисты завода организовали митинг. Он состоялся 21 декабря. Там стало известно, что цеха продолжают пилить на куски. Это целенаправленное уничтожение основных фондов, в том числе оборудования предприятия, вызывает особое негодование трудящихся. Рассказывает Сергей Ключников, сотрудник АО "ОРМЕТО-ЮУМЗ": "Я не планировал выступать на митинге, но поведение дирекции завода вынудило. Вышло распоряжение вывезти на отвал 80 вагонов и там их порезать. Вы сами понимаете, что это значит для завода. Не на чем будет возить продукцию между цехами. А нам говорят, что они там заботятся о чем-то, будто бы намерены развивать завод. Вон в прошлом году одного из заводчан посадили за то, что он с завода металл воровал. Но почему дирекцию за это никто не наказывает? Она целый завод разворовывает! В 16-м цехе перед остановкой завода 10 вагонов металлолома поставили. Пока завод стоял, все куда-то испарилось. Сейчас из 20-го цеха режут и вывозят все. Добрались до 31-го цеха, 80% вагонов порежут".



А в это время хозяева и дирекция "Южуралмаша" преподнесли труженикам предприятия новогодний подарок: уведомили рабочих и специалистов, что им предстоит начинать 2019 год с очередного простоя.



Торгово-промышленная компания (ТПК) "Орские заводы"



Работники орского завода холодильников обратились за помощью к губернатору Оренбургской области Юрию Бергу еще в августе 2018-го. В своем письме заводчане писали, что руководство ООО "ТПК "Орские заводы" намеренно ведет предприятие к банкротству. В связи с этим 80% рабочих отправлено в вынужденный отпуск по инициативе администрации. К февралю 2019 года численность персонала планируют сократить до 30 человек.



Губернатор приехал в город, встретился с руководством завода. "Я за сохранение марки холодильника", - сказал Юрий Берг. Более того, он дал поручение администрации никакие извещения о сокращении пока не вручать.



Однако, по-видимому, разрешить непростую ситуацию на ТПК "Орские заводы" так и не получилось. В октябре в редакцию Orsk.ru поступила информация о начавшихся сокращениях в ТПК "Орские заводы". 20 работников получили уведомления о сокращении, 5 - уволились по соглашению сторон, в ближайшее время, по нашим данным, уведомления получат еще 69 человек.



Редакция Orsk.ru связалась с начальником отдела по работе с персоналом предприятия Ириной Абайдулловой и попросила прокомментировать данную информацию. Ирина Владимировна рассказала, что на ТПК "Орские заводы" ежемесячно сокращают до 50 человек. На февраль 2019 года, согласно планам, всего должны сократить до 200 человек. Это связано с тем, что дальнейшее производство холодильников не планируется.



В декабре с редакцией связались сотрудники предприятия и рассказали, что их извещают о… ликвидации предприятия.



Позже завод вновь посетил Юрий Берг с представителями Внешэкономбанка. Гости отметили, что здесь имеется хорошая техническая база, в том числе огромные помещения. Однако в это же время Внешэкономбанк обратился в Арбитражный суд Оренбургской области с иском о признании предприятия банкротом. Сумма исковых требований составляет почти 1 миллиард рублей. Ранее шла речь о том, чтобы разместить на территории завода технопарк. Губернатором было принято решение продолжить производство холодильников. Но в канун Нового года Арбитражный суд области по иску Внешэкономбанка объявил предприятие банкротом.



"Хлебопродукт ДМВ"



В редакцию Orsk.ru поступают сообщения от жителей Орска о том, что ЗАО "Хлебопродукт ДМВ" закрывается. Ситуацию прокомментировал генеральный директор ЗАО "Хлебопродукт ДМВ" Михаил Ворожейкин. Он рассказал: "На сайте Orsk.ru вышел материал о том, что в фирме "ДМВ" идут сокращения. Первое: слова "сокращение" у нас в фирме нет. Написано - "всех сократили". У нас же увольняются люди из-за низкой зарплаты, из-за того, что нашу продукцию город Орск совсем не потребляет. Второе: в информации говорится, что мы не выплачиваем своевременно зарплату. Фирме 27 лет, ни на один день зарплата никогда не была задержана. Это единственная в Орске организация, которая постоянно вовремя выплачивает зарплату. И третье: сократили, написано, 200 человек. Но на фирме работают всего 115 человек".



По поводу зарплаты Михаил Ворожейкин пояснил, что деньги получили все сотрудники. Они выдаются 15 числа следующего после отработанного месяца, так что 15 числа также все работники получат заработанные ими средства.



Михаил Ворожейкин также сообщил: "На сегодняшний день "Магнит" и "Пятерочка" урезали настолько объемы продаж, что появились трудности с выплатой заработной платы. Я, как генеральный директор, сотрудникам объявил о том, что или мы закрываемся, или у нас будут проблемы с заработной платой. Или мы закупим сырье и не выплатим своевременно зарплату в течение следующих двух месяцев, или я оставлю деньги на зарплату, чтобы им ее своевременно выдать, но не докупим сырье, и мы остановимся. Люди это услышали и стали подавать заявления об увольнении. На сегодняшний день половина людей подали заявление на увольнение. Другая половина еще работает". Так генеральный директор высказался по поводу ухода большого числа людей с предприятия.



Позже на сайте Orsk.ru и в газете "Орская хроника" появились объявления о продаже предприятия "Хлебопродукт ДМВ". Цена, которую владелец просил за завод, - 109 миллионов рублей.



ООО "Орский вагонный завод"



В 2018-м на предприятии началась процедура реализации имущества. После аукциона руководство собиралось расплатиться с работниками, выдав им задержанную заработную плату.



Сложная ситуация на заводе складывается не первый год, процедура банкротства здесь идет уже длительное время. Напомним, в сентябре 2017 года бывшие работники предприятия обратились в редакцию Orsk.ru с жалобой на то, что после сокращения им так и не отдали положенные деньги. По словам помощника прокурора Ленинского района, завод до сих пор не рассчитался со всеми своими бывшими работниками. Конечно, эти люди неоднократно обращались в прокуратуру с просьбой решить проблему. Однако, заметил он, банкротство - процедура не быстрая.



Спустя полгода на завод с рабочим визитом прибыл губернатор области Юрий Берг вместе с первым заместителем председателя Внешэкономбанка Михаилом Кузовлевым, главой города Андреем Одинцовым, представителями администрации. Они осмотрели цеха, оценили их техническую базу и задали вопросы руководству предприятия по поводу производства. Как рассказал исполнительный директор завода Сергей Марков, на данный момент на производстве трудятся 348 человек, долгов по зарплате нет. Однако, для того чтобы начать работать на полную мощность, нужен инвестор. Его тоже нет.



Орский завод электромонтажных изделий (ЭМИ)



Сотрудники орского завода ЭМИ утверждали, что предприятие переходит на 3-дневную рабочую неделю. Заводчане, обратившиеся в редакцию Orsk.ru, также говорят, что им задерживают заработную плату.



С редакцией связался региональный представитель предприятия в Сибирском федеральном округе и рассказал о временных трудностях. Связаны они с текущим положением дел в экономике. Так, с финансовыми проблемами сталкиваются покупатели продукции завода.



По словам Владислава Богданова, руководство предприятия старается не допускать задержки зарплаты. Средства за октябрь на тот момент были выплачены, а деньги за ноябрь планировали выдать до Нового года.



МУП "Орскгортранс"



Трамвай - символ Орска. Однако вагоны сильно изношены. Такая информация содержалась в отчете городского управления по транспорту, связи и организации дорожного движения в январе 2018 года. Тем не менее субсидии "Орскгортрансу" тогда планировалось уменьшить. Несмотря на все попытки "вдохнуть жизнь" в муниципальное унитарное предприятие (МУП), эти попытки провалились. В частности, пытались сделать возможным расчет за проезд в вагонах банковской картой, в некоторых вагонах повесили электронные табло, камеры наблюдения, а в 013 вагоне установили Wi-Fi. Правда, работал он в тестовом режиме с перебоями.



Позже стало известно о долгах МУП. Орские трамвайный и автобусный парки задолжали энергетикам 30 миллионов 939 тысяч рублей. "ЭнергосбыТ Плюс" направил транспортникам предупреждение об ограничении за долги подачи электроэнергии. Позже две организации договорились, но ситуация продолжает ухудшаться.



Стоимость проезда увеличилась, из трамвайного депо уволили 100 человек.



Ближе к Новому году сотрудники МУП "Орскгортранс" вновь обратились в редакцию - им опять задержали выдачу зарплаты. Кроме того, в трамваях снизился пассажиропоток.



МАТЕРИАЛЫ, предоставленные службой информации Orsk.ru, убедительно объясняют, почему участники протестной акции орчан напоминают президенту РФ В.В. Путину о его обещании создать в стране до 2019 года 25 миллионов новых высокотехнологичных рабочих мест. Увы, вместо этого российская власть в союзе с капиталом действует в прямо противоположном направлении.



№11 (30798) 1 - 4 февраля 2019 года



Ринат БИЛЬБУЛЬДИН Источник - gazeta-pravda.ru

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