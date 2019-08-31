Возрождение Японской империи, - "НВО"

10:01 01.02.2019

Новые угрозы заставляют Японию наращивать военные расходы



Выступая перед экспертами американского Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies) недавно назначенный министр обороны Японии Такэси Ивая сообщил о новых стратегических установках японского правительства, направленных на обеспечение безопасности Страны Восходящего солнца, укрепление союзнических отношений с США и на поддержание сложившегося мирового порядка на планете. Как отметил военный министр, Токио намерен существенно повысить боевые возможности Сил самообороны Японии (ССЯ) и будет дальше прилагать все необходимые усилия по укреплению военного союза с США, основанного на совместно установленных принципах сотрудничества в области обороны.



ОБЩИЕ ПОДХОДЫ



В своем выступлении член парламента и министр обороны Японии Такэси Ивая сообщил, что 18 декабря 2018 года правительство страны пересмотрело основные программные документы по вопросам военного строительства, включая Руководство по программе национальной обороны (National Defense Program Guidelines, РПНО) и Среднесрочную программу обороны (Mid-Term Defense Program, СПО), в которой устанавливаются виды закупаемых вооружений и расходы на их приобретение в течение предстоящих пяти лет.



Следует отметить, что в декабре 2013 года, по аналогии с таким же органом Америки, в Японии был создан Совет национальной безопасности, который в качестве самостоятельного органа включен в кабинет премьер-министра. Совет является главным совещательным органом главы правительства, а его члены отвечают за координацию политики национальной безопасности, реализуемой соответствующими министерствами. Как министр обороны, Ивая входит в состав этого совета.



В своем выступлении глава военного ведомства Японии отметил, что в процессе формулирования РПНО все входящие в совет министры под председательством премьер-министра Синдзо Абэ провели серию интенсивных дискуссий, в результате которых и было сформулировано данное руководство, являющееся стратегическим документом, основанным на политической воле японских лидеров и определяющим направления обеспечения национальной безопасности страны.



По словам министра, ситуация с состоянием безопасности на территориях, пограничных с Японией, стала чрезвычайно жесткой и меняющейся непредсказуемым образом с очень большой скоростью. Япония хорошо видит изменение баланса сил в регионе. Кроме того, быстрая экспансия в использовании новых доменов, включая космос, киберпространство и электромагнитный спектр, может кардинально изменить существующую парадигму национальной безопасности. Именно эти факторы стали причиной разработки нового РПНО.



ТРЕБОВАНИЯ ПРОГРАММЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ



В первую очередь Токио намерен кардинально повысить свой военный потенциал и боевые возможности ССЯ, а также расширить свою роль на международной арене значительно более быстрыми темпами, чем это делалось до сих пор.



В РПНО сформулированы три базовых принципа обеспечения безопасности Японии. Во-первых, как объяснил министр, Токио сделает все необходимое для улучшения состояния своих собственных ВС с целью гарантированного обеспечения защиты страны собственными силами. Одновременно это укрепит и японо-американский союз. Во-вторых, Токио предпримет все необходимые меры по усилению японо-американского союза, чтобы повысить возможности военного союза по сдерживанию и противодействию внешним угрозам. И в-третьих, исходя из того, что Индо-Тихоокеанский регион будет оставаться свободной и открытой зоной, Япония будет расширять стратегическое сотрудничество со странами, разделяющими универсальные ценности и интересы обеспечения безопасности этого пространства.



При этом военный союз США и Японии будет рассматриваться как краеугольный камень продвижения такого сотрудничества. Для развития своих оборонных возможностей Токио разработал концепцию создания многодоменных сил обороны, на базе которой будут созданы эффективные боевые формирования. Ключом к созданию таких сил является разработка совместных операций в различных доменах.



Указанная концепция – это критическая составляющая обеспечения сдерживания противостоящих США, их союзникам и партнерам сил. При этом руководство ССЯ полагает, что ее реализация позволит устранить все недостатки войск в конкретных доменах. В связи с этим Япония активизирует свои действия по развитию и укреплению боевых возможностей своих ВС на таких новых театрах военных действий (ТВД), как космос, киберпространство и электромагнитное поле. Кроме того, для укрепления сил в традиционных доменах командиры всех степеней будут стремиться к доминированию японских ВС на морских и воздушных ТВД, а также к повышению своих возможностей по защите от огневых ударов и к организации высокоэффективной противовоздушной и противоракетной обороны.



ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ



Япония, как указывается, будет решительно наращивать свою боевую мощь высокими темпами, а также расширит объем задач, которые будут способны решать ее ССЯ. В соответствии с требованиями РПНО, Токио будет проводить конкретные мероприятия, необходимые для усиления оборонных способностей страны. Эти действия будут осуществляться в рамках ассигнований, выделенных по новой Среднесрочной программе обороны, определяющей уровень боевых возможностей ССЯ на ближайшие пять лет.



Военный министр Японии обратил внимание специалистов американского центра на то, что в ближайшие пять лет на военное строительство ВС страны предполагается израсходовать 245,3 млрд долл., что на 11%, то есть на 25 млрд, больше, чем этого требовал Вашингтон и было указано в предыдущей СПО. С таким радикальным повышением военных расходов Япония, по мнению ее руководства, будет способна предпринять необходимые меры по реализации требований, сформулированных в РПНО.



Ивая рассказал и о конкретных инициативах своего правительства по развитию многодоменных сил. Так, руководители Японии считают, что прежде всего необходимо создать боевые подразделения для новых ТВД. В космическом пространстве японские военные будут непрерывно следить за складывающейся там ситуацией, а также будут наращивать возможности по созданию систем и средств, необходимых для нарушения работы информационных систем связи и управления вероятного противника. В 2022 финансовом году планируется создать космическое подразделение, способное обеспечить превосходство японских ВС в данном домене в мирное и военное время.



К 2023 финансовому году будут сформированы контингенты сил киберзащиты под непосредственным руководством министра обороны. На территории страны будут размещены подразделения этих сил, которые будут противодействовать кибератакам оппонентов на информационные системы Японии. Кроме того, реализуемым планом предусматривается существенное увеличение численности личного состава этих подразделений. Более того, ССЯ будут оснащаться системами и средствами для ведения боевых действий на обычных ТВД. Они позволят эффективно противодействовать атакам авиации, ударам с моря и ракетным атакам.



С целью установления и поддержания превосходства на море, в воздухе и на окружающих Японию пространствах, включая Тихий океан, будут значительно повышены боевые возможности кораблей и самолетов ВС страны. Токио планирует в общей сложности закупить до 147 истребителей F-35, предусмотрена модернизация эскадренных миноносцев-вертолетоносцев типа "Идзумо", с палуб которых будут действовать данные самолеты.



Приобретение истребителей пятого поколения для размещения на кораблях типа "Идзумо" позволит Японии получить своеобразные временные и мобильные авиабазы и увеличить оперативную гибкость ССЯ. Это существенно повысит обороноспособность страны на Тихоокеанском ТВД, где в настоящее время функционирует только одна авиабаза истребителей, расположенная на Иводзиме.



Кроме того, отметил Ивая, с целью противостояния всему комплексу угроз безопасности его страны со стороны флотов и десантных сил противника, высаживающихся на территорию Японии, руководство ССЯ продолжит развертывание соответствующих сил и средств для борьбы с ними. С этой целью будут продолжены закупки крылатых ракет AGM-158 JASSM-ER и противокорабельных ракет AGM-158C LRASM. Кроме того, запланирована разработка и других вооружений, включая гиперзвуковые боеприпасы, предназначенные для обороны удаленных островов.



Для борьбы со все более разнообразными, усложняющимися и комплексными угрозами, исходящими не только от межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, самолетов и других вооружений вероятного противника, Япония намерена расширить свои возможности в области ПВО и ПРО. В связи с этим руководство страны продолжает предпринимать усилия по постановке на вооружение противоракетных комплексов "Иджис Эшор" берегового базирования и эскадренных миноносцев, оснащенных такими системами ПРО.



В заключение министр обороны Японии сказал, что, предпринимая перечисленные меры, Токио намерено создать такие ВС, которые позволят отразить любую агрессию и защитить территорию страны в любое время. Руководство страны пытается осуществить свои замыслы путем создания объединенной системы управления Силами самообороны Японии, что позволит им эффективно обороняться от ударов противника с использованием авиации и ракет. Одновременно он завил о том, что военное сотрудничество Страны восходящего солнца с Америкой станет самым надежным гарантом сохранения мира и демократии и поддержания установившегося порядка на планете.



31.08.19