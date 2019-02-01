Пекин прогибается. США и Китай заявили о "важном прогрессе" в торговых переговорах

11:03 01.02.2019

Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ заявил о достижении определенного консенсуса по итогам торговых переговоров с США, прошедших накануне в Вашингтоне. Это следует из стенограммы, опубликованной на сайте Белого дома. О существенном прогрессе в переговорах заявил и торгпред США Роберт Лайтхайзер.



"Во время этого раунда консультаций стороны провели откровенные дискуссии по восстановлению торгового баланса, экспорту технологий, защите прав на интеллектуальную собственность и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", – рассказал Лю Хэ.



Несмотря на ряд уступок, китайская сторона позитивно оценивает итоги переговоров. По их мнению, был достигнут важный прогресс. Китай и США договорились о снижении дисбаланса в торговле, КНР будет активно наращивать импорт из США сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов.



В начале декабря президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита G20 в Аргентине договорились в течение трех месяцев предпринять определенные шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между США и Китаем. Глава Белого дома согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму 200 млрд долларов, как он ранее планировал. Однако, если торговый договор не будет подписан до 1 марта, то пошлины будут повышены.



01.02.2019