Венесуэла. Противостояние обостряется, - Сергей Кожемякин

11:04 01.02.2019 Противостояние обостряется



Многолетняя подрывная работа против Венесуэлы завершилась попыткой переворота. Несмотря на силу врагов, народ отстоял свое право на независимость. Но нападки этим не закончатся:



Каракас может ожидать открытое военное вторжение.



Удар по сердцу сопротивления



Что такое "экспорт демократии" и к каким катастрофическим последствиям он ведет, общеизвестно. Но даже с учетом этого политика Вашингтона в Венесуэле отличается особым цинизмом. Очевидно, что капитал мстит за позорные поражения прошлого. Победа Уго Чавеса пробила брешь в незыблемом статусе Латинской Америки как подвластного США региона. Пример Боливарианской республики нашел жаркий отклик у других народов, поэтому уничтожение этого оплота социализма XXI века стало целью империалистических сил. Однако трудящиеся грудью встали на защиту правительства, гарантировавшего им доступные здравоохранение и образование, наделявшего их бесплатным жильем, а главное, давшее им чувство достоинства. Это предопределило провал переворота 2002 года и всех последовавших подрывных действий.



После смерти Уго Чавеса оппозиция развернула террор против левых активистов. Саботаж со стороны частного сектора и экономические санкции должны были вызвать экономический хаос и лишить социальной базы правительство Николаса Мадуро. В 2015 году оппозиция получила большинство мест в Национальной ассамблее - парламенте Венесуэлы. Сосредоточившись на смещении президента и игнорируя социально-экономические проблемы, она быстро растеряла доверие избирателей. Инициатива вернулась в руки правительства, которое объявило о созыве Национального учредительного собрания и провело важные реформы. Это позволило Мадуро одержать убедительную победу на президентских выборах. Их справедливость признали сотни зарубежных наблюдателей.



В этих условиях началась подготовка переворота. Во-первых, была организована информационная кампания, призванная убедить весь мир в "преступлениях венесуэльского режима". Одни СМИ запускали, а другие бездумно тиражировали байки о повальном голоде и миллионах беженцев. "Правда" неоднократно приводила доказательства их абсурдности. Укажем лишь, что по Индексу человеческого развития Венесуэла занимает четвертое место в Южной Америке, опережая все граничащие с ней страны. А ведь данный показатель составляется на основе комплексного анализа уровня жизни!



Не отрицая экономических трудностей, нельзя и возводить их в ранг "гуманитарной катастрофы". Сильно раздута ситуация с мигрантами. Как мы уже писали, в 2017 году разница между выехавшими и въехавшими в страну составила немногим более 30 тысяч человек. Причем эти данные предоставило не правительство, которое можно было бы заподозрить в приукрашивании ситуации, а… Центральное разведывательное управление США.



Вторым направлением стало конструирование заговора и распределение ролей между внутренними и внешними игроками. "Мозговой центр" находился в Вашингтоне, а возглавил его вице-президент США Майк Пенс. Многочисленные утечки (в том числе в американских СМИ), а также заявления и действия непосредственных участников позволяют восстановить этот план. Предполагалось, что сразу после инаугурации Мадуро в стране начнутся акции протеста, поддержанные армией. Следуя "воле народа", Национальная ассамблея признает президента узурпатором и возьмет власть в свои руки. Ключевая партия отводилась 35-летнему Хуану Гуайдо, имеющему давние связи с США. Окончив университет Джорджа Вашингтона (выпускником которого был и небезызвестный Михаил Саакашвили), он включился в антиправительственную борьбу на родине и в 2015 году был избран депутатом парламента.



Фиаско марионеток



Поначалу все шло согласно плану. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в конце декабря Гуайдо побывал с секретными визитами в США, Колумбии и Бразилии, где получил инструкции. После возвращения ему предоставляется трамплин для прыжка во власть: 5 января он избирается спикером Национальной ассамблеи. Параллельно с представителями стран-сателлитов встречается Пенс. Упомянутое агентство сообщает о его переговорах с главами МИД Колумбии, Бразилии и Канады. "Коалиция государств Латинской Америки, которые быстро присоединились к США в признании Гуайдо временным президентом, сложилась в результате проведения секретных дипломатических контактов, продолжавшихся неделями", - отмечает издание.



11 января, на следующий день после инаугурации Мадуро, Гуайдо объявил эту процедуру незаконной, призвал людей выходить на улицы и одновременно обратился к армейскому руководству с требованием присоединиться к "легитимной власти". Но уже на этом этапе стали проявляться явные заминки. Лишь 15-го числа парламент возложил на себя функции исполнительной власти, а решающие шаги были перенесены на 23 января. Скорее всего, причиной стал провал сценария военного мятежа. 21-го числа кучка военнослужащих столичного подразделения Национальной гвардии объявила о неподчинении приказам, но уже спустя несколько часов была разоружена.



Срыв плана заставил заговорщиков искать пути к отступлению. Но сделать им это не позволили. По словам посла России в Венесуэле Владимира Заемского, в последние дни Гуайдо противился наделению его президентскими полномочиями, но испытал сильное давление. Это подтверждают американские СМИ, по данным которых, Пенс звонил политику чуть ли не ежедневно. Во время бесед вице-президент то требовал от Гуайдо большей решительности, то обещал всяческое содействие. Последний такой звонок состоялся в ночь на 23 января. "Пенс заверил, что Вашингтон поддержит Гуайдо, если он перехватит бразды правления у Николаса Мадуро", - пишет "Уолл-стрит джорнэл".



Но сбои продолжились и 23 января. По задумке, Гуайдо должен был принести символическую присягу в качестве исполняющего обязанности президента перед огромными массами граждан в Каракасе. Но участников митинга оказалось намного меньше, чем ожидалось. Да и юридическое обоснование, выдвинутое оппозицией, многие восприняли как издевку. Гуайдо сослался на норму Конституции, которая предусматривает переход полномочий спикеру парламента в случае невозможности президента исполнять свои обязанности. Вот только ни один из указанных мотивов (смерть или неизлечимая болезнь президента, его отстранение Верховным судом или в ходе всенародного отзыва) к нынешней ситуации не подходит. Наоборот, Верховный суд выступил в поддержку законного правительства, как и большинство других государственных институтов.



Недвусмысленную позицию заняли вооруженные силы. Министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что армия никогда не признает президента, навязанного извне и самопровозглашенного в обход закона. "Вооруженные силы защищают Конституцию и являются гарантом национального суверенитета", - подчеркнул он.



О готовности отстаивать суверенитет Венесуэлы заявил Мадуро, выступивший перед тысячами сторонников. "Мы защищаем право на само существование нашей Родины, - отметил он. - Операцией по установлению марионеточного режима руководит империалистическое правительство США". После этого Мадуро объявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном.



Что же до президента-самозванца, то он сразу после своего выступления скрылся в посольстве Колумбии, где находится и сейчас. Отсутствие широкой поддержки внутри Венесуэлы авторы заговора попытались компенсировать одобрением переворота зарубежными государствами. Но и здесь их ждала неудача. Первым о признании Гуайдо объявил Дональд Трамп. "Народ Венесуэлы достаточно страдал под разрушительной диктатурой, - пояснил госсекретарь США Майк Помпео. - Соединенные Штаты поддерживают венесуэльский народ в его стремлении восстановить демократию".



Особую ставку администрация Трампа делала на страны Латинской Америки. Дружная поддержка переворота должна была продемонстрировать их неприятие "социалистических экспериментов". Примеру США, однако, последовали, да и то не в полном составе, лишь Группа Лимы - сборище правых режимов региона - и несколько мелких карибских государств. Остальные страны, включая Кубу, Боливию, Никарагуа, Мексику, Сальвадор, Уругвай, Суринам и ряд других, подтвердили легитимность правительства Мадуро.



Совместное заявление приняли члены Боливарианского альянса для народов нашей Америки (АЛБА), объединяющего десять государств. "Мы осуждаем попытки небольшой группы стран свергнуть законную власть в Венесуэле, - говорится в нем. - Члены АЛБА подтверждают позицию признания и полной поддержки конституционного правительства".



За пределами Нового Света опереточного "президента" признали лишь Израиль, Австралия, Албания, Косово и Грузия. Евросоюз взял паузу, поддержав не самого Гуайдо, а Национальную ассамблею. Позже несколько членов ЕС, в том числе Германия, Франция, Великобритания и Испания, потребовали от Каракаса объявления новых выборов, пригрозив в противном случае признать Гуайдо временным президентом.



На фоне этого нестройного хора список стран, осудивших переворот, выглядит более прилично. Кроме уже названных, среди них оказались Россия, Белоруссия, Китай, Иран, Турция, Сирия, ЮАР. МИД КНР назвал Мадуро законным действующим президентом и отметил недопустимость любого вмешательства.



Не удалось превратить в суд над Каракасом заседание Совбеза ООН, созванное 26 января по требованию Вашингтона. Прибывший на него Помпео получил достойный отпор и от российского постпреда Василия Небензи, и от главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы. "В этот раз США не стоят за госпереворотом, они его возглавляют", - заявил последний. В результате Помпео покинул заседание, не дожидаясь его окончания.



Подготовка к вторжению



В том виде, в котором он был разработан под руководством Пенса, заговор однозначно провалился. Но это не означает, что Венесуэлу оставят в покое. Рассмотрим наиболее вероятные сценарии дальнейших действий. Во-первых, США будут ужесточать блокаду. Как заявил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, "мы сосредоточены на том, чтобы отрезать нелегитимный режим от источников его доходов… Эти доходы должны поступать законному правительству". 28 января Вашингтон ввел санкции против государственной нефтегазовой компании PDVSA, заблокировав ее активы на 7 млрд долларов. Контроль над частью венесуэльских счетов передан Гуайдо. "Как у политической оппозиции, так и у США в конечном счете финансовые интересы. Они хотят запустить руку в венесуэльские богатства", - прокомментировал Хорхе Арреаса.



Во-вторых, в Вашингтоне разрабатывают планы интервенции. Трамп уже заявил, что "все варианты допустимы". В понедельник журналистам удалось рассмотреть запись в блокноте Болтона: "5 тыс. военнослужащих в Колумбию". А уже во вторник в эту страну прибыл командующий сухопутными войсками при Южном командовании США Марк Стаммер.



Следуя давней традиции, Вашингтон может пойти на провокации. Обратим внимание на отказ США отзывать своих дипломатов из Каракаса. Расчет строится на том, что власти решат принудительно выдворить работников посольства. А это будет подано как насилие. Общественное мнение уже готовят к подобному сценарию. "Они могут атаковать американских дипломатов и консулов", - вещает из своего убежища Гуайдо.



Еще один повод может быть связан с Колумбией. 17 января у здания полицейской академии в Боготе произошел взрыв. Ответственность взяла на себя повстанческая группировка "Армия национального спасения". Сразу после теракта президент Иван Дуке обвинил Каракас в предоставлении убежища боевикам организации. Кроме того, в Колумбии активно раскручивают тему задержания нескольких граждан Венесуэлы. Как утверждается, они не просто готовили покушение на президента, но и делали это по прямому указанию из Каракаса.



Понимая высокую вероятность вторжения, власти готовятся к отпору. В стране началась серия армейских учений, укрепляется народное ополчение. Уже к маю оно должно увеличиться до 2 млн человек. Одновременно генпрокуратура начала расследование в отношении Гуайдо, запретив ему покидать Венесуэлу.



Значение последних событий выходит далеко за пределы страны. Это подчеркивает Коммунистическая партия Венесуэлы (КПВ). "В условиях обострения империалистических противоречий и нового раздела мира североамериканский и европейский финансовый капитал рассматривает Латинскую Америку в качестве стратегического арьергарда, который должен быть заново колонизирован, чтобы завладеть его огромными ресурсами".



Это не преувеличение. Все тот же Майк Пенс заявил, что на США "лежит особая ответственность за содействие демократии и свободе" в Западном полушарии. На примере Бразилии все уже увидели, что на деле это означает террор, насилие и грабеж. Боливарианскую революцию ожидает тяжелейшее испытание.



№11 (30798) 1 - 4 февраля 2019 года



Автор: Сергей КОЖЕМЯКИН, политический обозреватель "Правды". Источник - gazeta-pravda.ru

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