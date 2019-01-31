Казахстанские ученые сделали мировое научное открытие - расщепили титан!

11:32 01.02.2019

Казахстанские ученые сделали мировое научное открытие



На исследования им потребовалось более 10 лет.



Ученые смогли расщепить один из самых прочных металлов, титан, химическими методами. Это поможет в утилизации различных деталей - промышленных отходов, передает BNews.kz со ссылкой на телеканал Almaty.tv.



Сейчас в Казахстане остатки титана на производствах доходят до 30 миллиардов тонн.



Авторы работы -профессора, доценты и доктора наук - Абдуали Баешов, Ажар Баешова, Гани Изтлеуов, а также их научный руководителб Мурат Журинов были награждены медалями и дипломами.



"У нас ведь много элементов. Среди них самый мощный, сильный - это титан. Его очень сложно резать. А мы нашли способ его расщепить. Это на самом деле большое открытие. Я начинал эту работу еще по заданию академика Бугенова. На протяжении 37 лет я занимался этой задачей. Каждый день уделял исследованиям по 10 часов", - сказал академик НАН РК Абдуали Баешов.