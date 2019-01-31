В Кыргызстане тех, кто сообщил о коррупции, ждет вознаграждение. Посадят всех! - РО

11:36 01.02.2019

Граждане, сообщившие о фактах коррупции со стороны государственных служащих, будут получать материальное вознаграждение. В Кыргызстане вступил в силу Закон КР "О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях".



Основной инициатор данного законопроекта – бывший депутат Жогорку Кенеша от фракции "Ата Мекен" Аида Салянова. Она верит, что коррупцию можно будет победить только тогда, когда в обществе сложится стойкое неприятие этого явления:



- Если мы хотим, чтобы борьба с коррупцией была в нашем государстве результативной, то ею должны заниматься не только правоохранительные органы. Простые граждане тоже должны внести свою лепту. И с этой точки зрения данный закон очень нужен Кыргызстану. Его главная цель в том, чтобы защитить тех, кто сообщил о коррупции. Причем не просто защитить, а мотивировать их.



Экс-депутат разработала данный законопроект еще в 2016 году вместе с группой других парламентариев (О. Текебаев, Н. Никитенко, Ж. Бакчиев, Д. Бекешев, А. Омурбекова и И. Масалиев - ред.). Жогорку Кенеш тогда поддержал документ и направил его на подпись президенту. Но тогдашний глава государства Алмазбек Атамбаев отклонил этот законопроект, вернув его в парламент на доработку. В связи с этим была создана согласительная комиссия, которая и разработала новую редакцию проекта, 29 января2019 года подписанную действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым.



Аида Салянова отметила, что в целом законопроект создает хорошую основу для снижения уровня коррупции, по ее словам, согласованный вариант в некоторых моментах отличается от первоначальной версии закона:



Аида Салянова.

Аида Салянова.

​- К примеру, до этого мы прописывали, что если гражданин обратится в правоохранительные органы с заявлением о том, что, например, такому-то чиновнику скоро будет передана взятка, и силовики поймают преступника с поличным, то сообщившему полагалось 30% от суммы, которую вымогал госслужащий. Это первое.



Второй важный момент – к примеру, был прописан порядок вознаграждения лица, заранее сообщившего о том, что по заниженной стоимости будет реализовано государственное имущество. Потому что в данном случае наличные средства ведь не фигурируют. В нынешнем законе, который был подписан, эти нормы, оказывается, убрали.



В тексте самого документа сказано, что механизм выплаты вознаграждения гражданину, сообщившему о коррупции, будет следующим: в случае, если в суде будет доказан факт коррупции, то 30% от суммы возмещенного ущерба получит соответствующая правоохранительная структура, а уже треть этой суммы получит тот, кто подал изначально заявление. Таким образом, по словам Аиды Саляновой, речь идет о 10% той суммы, которую вымогал коррупционер.



"Есть закон, по которому некоторые госорганы получают 30% от суммы возмещенного ущерба, если ведомство выявило факт коррупции. Но в законе прописано - "треть этой суммы", то есть это составляет 10%", - пояснила она.



Согласно новому закону, государство обязано обеспечить защиту всех данных лица, сообщившего о коррупции. А об обеспечении его безопасности подробно изложено в 10 пунктах. К примеру, если нужно, то под защиту берется жилье и имущество заявителя, а в случае какой-либо угрозы, выдаются специальные средства, которые могут свидетельствовать об этом. Более того, при желании этот человек может быть переселен в другое место, с изменением имени и фамилии, внешности, места работы, и это правило распространяется также на его близких.



Данный закон с самого начала вызывал различные мнения в обществе. К примеру, лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров не верит, что этот документ будет работать.



Адахан Мадумаров.

Адахан Мадумаров.

​"​Это очередная попытка понравиться народу и отвлечь его внимание, переключив на другое, - считает политик. – О коррупции прекрасно все осведомлены – и верхушка, которая этим занимается, и те, кто наблюдает за этим снизу. Но если смотреть с точки зрения нашего менталитета, понятия человечности, то у нас не любят тех, кто говорит о недостатках других.



Их за людей не считают и даже изолируют, не общаются с ним. И с этой стороны подобные нормы в нашем обществе даже сильнее, чем подобные законы. Поэтому пользы от этой инициативы не будет. Закон не будет работать. Для этого мировоззрение и философия восприятия мира у общества должна быть совершенно другой. А на это нужно еще много лет - десятки"​.



Но эксперт по экономическим вопросам Азамат Аттокуров не согласен с мнением, что "общество не примет того, кто сообщит о коррупции в государственных органах". В ответ на комментарии, где таких людей сравнивают с доносчиками времен НКВД начала прошлого века, он сказал следующее:



- Этот закон нужен. Но для того, чтобы он заработал в полную силу, необходимы подзаконные акты, где будет прописан порядок доведения информации о коррупционном преступлении - в какой форме это будет, скрытно или открыто, и т. д. А отличие от доносов времен НКВД в том, что тогда "стучали" все – друг на друга, сосед на соседа. То есть, это все частные лица. А тут ведь получается, обычный гражданин сообщает о нарушении со стороны государственного служащего. О том, что тот имеет особняк, дворец и тому подобное. Понятие коррупции применимо лишь по отношению к работе государственных чиновников.



О том, что коррупция является основным фактором, который мешает развитию государства, говорил и Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности, которое он впервые провел в качестве президента. Тогда он жестко раскритиковал силовые ведомства, сказав, что "государственные структуры, призванные бороться с этим уродливым и опасным для государства и общества явлением, сами погрязли в коррупции и не могут полноценно выполнять свои функции". Глава государства обратил внимание на то, что Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (Финансовая полиция) в 2016-2017 годы возбудила 3 807 уголовных дел, но только 23% из них были направлены в суд.



Между тем, по данным Генеральной прокуратуры КР, увеличивается количество уголовных дел, возбуждаемых в связи с коррупцией. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Жаркынай Азиева:



- Органы прокуратуры КР в целях борьбы с коррупцией возбудили в 2018 году 490 уголовных дел. А в 2017 году было открыто 413 дел.



В Индексе восприятия коррупции международной организации Transparency International за 2018 год Кыргызстан занял 132 позицию, поднявшись с 141 места, которое было в 2017 году. Но при этом количество баллов осталось неизменным – 29. Представители организации отмечают, что для искоренения коррупции в первую очередь необходимо обеспечить открытость и прозрачность в работе государственных структур.