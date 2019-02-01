США перебрасывают боевиков-исламистов к границам Таджикистана, - В.Прохватилов

12:59 01.02.2019

28 января заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов сообщил, что неизвестные вертолеты перебрасывают боевиков ИГ ("Исламское государство", организация запрещена в России. – Ред.) из Пакистана на границу Таджикистана – в сторону южных границ Российской Федерации. "Там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в сторону России", – уточнил заместитель министра.



Ранее, в июле 2018 года, посол России в Афганистане Александр Мантыцкий доводил до общественности аналогичную информацию: США перебрасывают боевиков из Сирии и Ирака в Афганистан на вертолетах без опознавательных знаков.



А в октябре 2018 года таджикский портал "Ахбор" сообщил, что "военный министр" ИГ Гулмурод Халимов переместился в Афганистан и готовит вторжение в Таджикистан. Бывший полковник таджикского ОМОНа Г. Халимов весной 2015 года присоединился к "Исламскому государству", в 2017 году командовал обороной Мосула. Стажировался на антитеррористических курсах в США, в частности в тренировочных лагерях американской ЧВК Blackwater, считается мастером партизанской войны. По оценкам, численность боевиков Халимова достигает шести тысяч человек. Сам он является командующим вилайета Хорасан – филиала ИГ в Афганистане и Пакистане.



26 января, после нескольких дней переговоров в Катаре с лидерами запрещенного в России движения "Талибан", специальный представитель США по вопросам мира в Афганистане Залмай Халилзад выразил оптимизм по поводу того, что близится соглашение о прекращении почти двух десятилетий боевых действий в охваченной войной стране. "После шести дней в Дохе я направляюсь в Афганистан для консультаций. Встречи здесь были более продуктивными, чем в прошлом. Мы достигли значительного прогресса в решении жизненно важных вопросов", – написал Халилзад в Twitter.



На условиях анонимности представители движения "Талибан" сообщили Associated Press, что достигли договоренности о выводе войск США и НАТО из их страны. Они также утверждают, что больше не будут планировать нападения на США и их союзников с афганской земли. Вместе с тем талибы заявляют, что сделка невозможна до тех пор, пока не будет завершен вывод американских войск из Афганистана.



""Талибан", к нашему удовлетворению, взял на себя обязательство сделать то, что необходимо, чтобы помешать Афганистану стать платформой для международных террористических групп или отдельных лиц… – цитирует Залмая Халилзада афганское информационное агентство Pajhwok Afghan News. – Ключ к поиску решений афганских проблем теперь находится в руках афганцев".



Заявление спецпредставителя США в Афганистане об успехе переговоров с талибами совпало с информацией замминистра внутренних дел И. Зубова о переброске боевиков ИГ из Пакистана на афганскую границу с Таджикистаном.



В ноябре прошлого года об усилении угрозы инфильтрации террористов на территорию Таджикистана сообщал на сайте антитеррористического центра американской военной Академии Вест-Пойнт ведущий эксперт этого центра Дэймон Мэйл. "Потеря "Исламским государством" территорий в Ираке и Сирии может привести к перемещению значительного числа граждан Таджикистана, воюющих там… – писал он. – За последние два десятилетия таджикские джихадисты повысили свой статус среди глобальных террористических групп, что делает более вероятной помощь им со стороны более крупных террористических организаций и возобновление внимания джихадистов к Центральной Азии".



Среди тех, кто может поддержать таджикскую оппозицию "своими бойцами и ресурсами", Дэймон Мэйл назвал и Гулмурода Халимова. А 27 января Мэйл разместил в Twitter интервью главы Партии Исламского возрождения Таджикистана Мухиддина Кабири, которое тот дал радиостанции "Свобода" и в котором призвал к объединению всех сил, оппозиционных правящему режиму.



Таджикистан уже начал готовиться к президентским выборам, которые должны состояться в 2020 году. "Их результат на данном этапе предсказуем: либо очередная победа 66-летнего президента Эмомали Рахмона, либо его сына Рустама, мэра Душанбе или другого близкого соратники", – пишет американское издание The Diplomat, не исключая, впрочем, и других вариантов развития ситуации.



По-видимому, 53-летнего Мухиддина Кабири в США рассматривают как лидера, на которого можно сделать ставку в случае хаотизации ситуации в республике. Провоцируется напряженность на Памире, в Горно-Бадахшанской области (ГБАО). Таджикская служба радио "Свобода" постоянно тиражирует сообщения обо всех, даже самых незначительных митингах или волнениях в Хороге, а американские ресурсы констатируют, что, "несмотря на два десятилетия попыток центрального правительство восстановить полное господство над всеми регионами страны, географически удаленная, населенная этнически и религиозно отличными [от таджиков] памирцами ГБАО сумела во многих отношениях противостоять этим попыткам".



В ближайшие дни в Душанбе прибывает новый посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм, который на официальном сайте Государственного департамента характеризуется как "талантливый служащий, посвятивший свою карьеру продвижению американских приоритетов от антитерроризма до защиты интересов американского бизнеса". Поммершайм входит в число лучших русистов Госдепа, владеет также немецким, китайским, японским и казахским языками. Образование – Университет Бакнелла и Колумбийский университет; после этого, получив стипендию Министерства обороны США, обучался в Московском государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина. В 1980-е годы Поммершайм работал в Информационном агентстве США (USIA). В Таджикистан переведен после работы в посольстве США в Казахстане. Знает Кавказ: как сообщает таджикское издание "Ориен", "отвечал за управление полным спектром отношений США с Арменией, Азербайджаном и Грузией".



Накапливаются признаки, говорящие о том, что США готовятся применить к Таджикистану свою стратегию "принуждающей мощи"​​​​​, соединив "белоленточный протест" с "революционным" джихадом и, возможно, мятежом криминальных элементов. Мухиддин Кабири в этом случае возглавит политическую оппозицию, а "лидеры Памира", как называет радио "Свобода" наркодилеров Горного Бадахшана, обеспечат криминальный мятеж, поддержанный боевиками Гулмурода Халимова.



Однако в МИД Таджикистана 29 января заявили, что не владеют информацией о нахождении боевиков у своих границ и считают заявления по этому поводу преждевременными. По данным министерства, на сегодняшний день "обстановка в северных районах Афганистана, непосредственно граничащих со странами Центральной Азии, напряженная, но тем не менее находится под полным контролем таджикских пограничных служб".



В свою очередь, пресс-секретарь погранвойск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев подчеркнул: "В случае провокации и обострения ситуации в худшую сторону Республика Таджикистан является членом таких организаций, как ОДКБ, ШОС, и все вопросы заранее проработаны". Существующие договоренности об оказании необходимой военной помощи государству-члену ОДКБ действительно гарантируют эффективный отпор любым попыткам инфильтрации джихадистов в республики Центральной Азии.



ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 01.02.2019