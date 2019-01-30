В поисках Анти-Трампа. Демократы готовятся к свержению американского президента, - Handelsblatt

13:52 01.02.2019

30 января 2019 г.

Аннетт Майритц и Моритц Кох | Handelsblatt



"Демократы готовятся к свержению американского президента. Высоко оцениваются шансы Джо Байдена, однако он пока медлит с выдвижением свой кандидатуры", - пишут на страницах немецкого издания Handelsblatt Аннетт Майритц и Моритц Кох.



Джо Байден, член Демократической партии, занимал должность вице-президента при президенте Бараке Обаме. "Пока Байден не сделал официального заявления, однако турне в поддержку его книги притягивает публику, его команда на протяжении нескольких месяцев собирает пожертвования и набирает персонал. Многое говорит о том, что Байден осмелится на еще одну попытку. Он участвовал в президентских кампаниях дважды, оба раза потерпел неудачу. (...) В 1988 году он был еще слишком неопытным, чтобы победить внутрипартийных конкурентов. В 2008 году он померк на фоне яркого Обамы", - указывает издание. Однако, отмечают журналисты, если бы он в 2016 году предпринял третью попытку, сегодня мир, возможно, был бы другим. "Утомительные дебаты о том, зависим ли американский президент от Кремля, ошеломляющие фотографии детей мигрантов в клетках, моральное банкротство, потеря Америкой политического авторитета - может быть, всего этого никогда бы не было?", - задаются вопросом Майритц и Кох.



"Случившегося Байден изменить не может, но, наверное, может изменить то, что будет в будущем. В Вашингтоне ожидают, что Байден скоро объявит о желании выдвинуть свою кандидатуру на участие в президентских выборах от демократов. (...) Согласно опросам, у него хорошие шансы на то, чтобы победить в праймериз и одержать победу над Трампом. (...) С именем Байдена связывают надежду на возвращение к разумности и порядочности", - говорится в статье.



Судя по описанию Байдена людьми из его окружения, это человек, которым движет не только неутоленная жажда власти. "Без чрезмерного пафоса можно сказать, что Байден чувствует себя обязанным. Почти четыре года назад в возрасте 46 лет умер его старший сын, Джозеф Робинетт "Бо" Байден, - пишет издание. - В своей книге "Обещай мне, папа" Байден описывает разговоры между ним и его смертельно больным сыном. "Однажды он сказал, что это моя обязанность участвовать в выборах, моя обязанность", - говорится в книге".



"Горе утраты лишило вице-президента сил для выдвижения своей кандидатуры. Но сегодня, - отмечают журналисты, - все иначе. Байден чувствует себя достаточно сильным для того, чтобы сделать то, чего ждал от него Бо. Как говорят близкие ему люди, Джозеф Р. Байден пришел к выводу, что он в состоянии сделать то, что не может больше сделать ни один демократ: примирить друг с другом терзаемые внутренними противоречиями Соединенные Штаты Америки. (...) Действительно ли у Байдена есть шанс объединить Америку?".



"О том, чтобы войти в историю в качестве объединителя мечтал еще Обама, - повествуют Майритц и Кох. - Однако он сам стал символом раскола. (...) Дружественные ритуалы в политике Обама считал бессмысленными и отталкивающими. Байден, наоборот, на протяжении 44 лет развивал связи в Вашингтоне, в свои сети заманивал он и республиканцев. То, в чем обвиняют его критики, во времена радикализации при Трампе может стать преимуществом. Именно эти республиканцы, его старые товарищи, которые никогда не находили в себе мужества открыто выступить против Трампа, якобы умоляли его в личных разговорах бросить вызов Трампу. По крайней мере, так рассказывает Байден своим доверенным лицам".



"Его сторонники надеются, что Байден может вернуть тех избирателей, которых демократы проиграли Трампу: белый рабочий класс", - указывает издание.



Конечно, у Байдена есть и уязвимые места для нападок со стороны противников, отмечает Handelsblatt. Это не только возраст (в случае избрания его президентом Байдену будет 78 лет), он также "отвечает другим критериям вчерашнего дня: он белый, мужчина и ветеран вашингтонской властной элиты. Байдену нужно настроиться на то, что его будут атаковать как представителя прошлого".



Почти культового статуса достиг тем временем демократ Бето О"Рурк, продолжает издание. Он завоевал сердца остальных своей "бесстрашной, пусть даже и безуспешной в конечном итоге кампанией против республиканца Теда Круза в консервативном Техасе". "В ноябре с О"Рурком встречался Обама, и, к восторгу фанатов Бето, экс-президент воодушевил своего кумира на участие в выборах".



"Пока еще Байден и О"Рурк медлят с объявлением о выдвижении свой кандидатуры. Возможно, что в итоге все закончится сделкой, - полагают авторы статьи. - Байден так или иначе мог бы претендовать только на один срок. (...) Тем самым он бы исполнил свою обязанность. Для Бето О"Рурка остались бы выборы 2024 года и, может быть, предшествующая им должность вице-президента".



"Но, возможно, в этой непредсказуемой, нестандартной предвыборной борьбе все сложится совсем иначе. "Возможно все", - цитирует издание в заключение слова Мэри Энн Марш, стратега предвыборной кампании демократов. - Она даже допускает, что из-за растущего давления в "российском деле" Трамп откажется от второго президентского срока".



Источник: Handelsblatt