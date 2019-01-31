Азербайджан был первооткрывателем на пути к переходу с кириллицы на латинскую графику, - Г.Инандж

15:17 01.02.2019

Гюльнара Инандж,

директор Международного онлайн аналитического центра"Этноглобус", эксперт



Азербайджан отказался от кириллицы и перешел на латинскую графику, сразу после объявления о независимости страны.



Процесс перехода на латиницу в те годы произошел спонтанно и был связан с повышенным национальным чувством, лозунгами единства с тюркским миром.



С другой стороны, графика влияет на сознание человека, то есть с переходом на латинскую графику постепенно азербайджанцы должны отдалиться от советского сознания . Конечно, люди , жившие в советской системе все еще находятся в ностальгии.



Молодое же поколение действительно оказалась на плоскости новой латинской графики.



Вместе с кириллицей отошел на второй план также интерес к русскому языку и культуре, на превалирует интерес к турецкому и западному.



Но эмоциональный национальный патриотизм понес за собой отстранение народов , проживающих в стране и произошли известные факты сепаратизма на севере и юге Азербайджана.



Кроме того, ошибочным на мой взгляд, было фиксация государственного языка как "тюркский" и гражданство как "тюрки" в тогдашней Конституции страны.



С приходом к власти Гейдара Алиева после долги дискуссий в Конституции государственный язык был указан как "азербайджанский", гражданство "азербайджанцы".



Этот шаг усилил доверие народов Азербайджана к своему государству и реанимировал доверительные отношение между азербайджанскими тюрками и народами, проживающими в стране. Примерно 10 лет длился не легкий период адаптации к новому алфавиту старого поколения, так как с 1993 г. все учебные заведения на азербайджанском языке перешли на обучение на латинице.



Менялась документация, шрифты, учебники... А это требует времени. Все книги изданные до 1993 г. оказалась недоступными для молодого поколения.



Но позже было принято решение переиздать учебники , книги на латинской графике.



Сейчас уже все проблемы позади. В Азербайджане произошел резкий переход к латинице, соответственно были некоторые проблемы. Для упразднения работы, на компьютере устанавливается латинская графика и кириллица. Также есть программы автоматичного перевода тексты на азербайджанском языке с кириллицы на латиницу.



Через латиницу азербайджанцы открылись миру напрямую, вырос интерес к романским языкам, турецкому языку.



В 90-х гг. над процессами довлели военные действия в Нагорном-Карабахе, события 20 января, что наводил холод и обиду на все , что связано с Россией. Сейчас уже другие времена, русскому языку сейчас учатся на курсах иностранных языков, есть русские сектора в средних школах и вузах, СМИ. Нет ни каких препятствий , чтобы свою научную работу в НАН Азербайджана на русском языке.



То, что происходит сейчас в Центральной Азии с переходом на латиницу Азербайджан уже пережил.



В странах Центральной Азии все эти годы был действителен и латинский и кириллский алфавит. Каждый язык имеет свою графику, соответственно рано или поздно пришлось бы определиться. Любые проблемы будут временными.



Если человек решил выйти за пределы своей страны, то ему необходимо учить язык той страны. В любом случае язык и алфавит своей страны за пределами его государства ему не понадобятся. Язык и алфавит это в первую очередь культурный , национальный фактор. Алфавит имеет значение только в письменности. Но конечно, язык и политический фактор. Как я уже говорила выше отказ от термина "тюркский язык" в пользу "азербайджанский язык" имеет этнополитический, политический аспект.



Азербайджан перешел быстро и неотлогательно на латинскую графику, не оставил шанса на возвращение. Если бы , в 90-хх. была бы либеральная политика относительно латинской графики, то до сих пор мы решали бы быть или не быть латинской графике.