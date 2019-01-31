Россия стучит в двери камеры Ганнибала Каддафи, - Ридван Муртада

15:19 01.02.2019 Даже с того света Муаммар Каддафи умудряется оставаться на первых полосах СМИ. На сей раз судят его сына Ганнибала за сокрытие информации об убийстве лидера ливанских шиитов Мусы Садра. В далеком 1978 году тот отправился в Ливию и не вернулся. С 2015 года ливанское следствие тщетно пытается добиться правды у Ганнибала Каддафи. Недавно и Россия захотела сыграть свою роль в этом политическом триллере.



Al-Akhbar (Ливан): Россия стучит в двери камеры Ганнибала Каддафи

Ридван Муртада (Ridwan Murtada)



Ганнибал Каддафи был избит похитителями три года назад, но не сообщил никакой информации о судьбе имама Мусы Садра и двух его спутников. Во время пребывания в тюрьме он находился под следствием, однако новых сведений не предоставил. Данные, полученные в рамках судебного дела, подкрепляют убежденность следователя в том, что сын ливийского лидера многое скрывает, а его адвокаты указывают на политический характер дела. Ниже приводятся подробности того, что Ганнибал сообщил ливанскому суду, и все это на фоне некоторой "интернационализации" вопроса, поскольку Россия открыто вмешалась в процесс, и семья Садра отреагировала на это. Указанные обстоятельства предвещают перемены в этом досье.



Многие помнят известный видеоролик, в котором Ганнибал Муаммар Каддафи предстал с синяками на лице после его похищения из Сирии группировкой, подчиняющейся бывшему депутату парламента Хасану Якубу. Тогда его увезли из Сирии в Ливан. Мужчина был жестоко избит во время допроса похитителями, но, как это ни парадоксально, не сообщил никакой информации о судьбе имама Мусы Садра и двух его спутников. Каддафи, который был объявлен в розыск на международном уровне, был передан в информационный отдел сил внутренней безопасности. В то время, три года назад, семья Имама Садра попросила, чтобы ее заслушали в качестве свидетеля, прежде чем вынести Ганнибалу обвинение в сокрытии информации, а также участии в похищении в тот день, когда ему еще не было и трех лет.



Что такого Каддафи рассказал следственному судье Захеру Хамаде на первом слушании в рамках этого дела, из-за чего судья посчитал, что существует информация, которую он скрывает? По данным источников, осведомленных о ходе расследования, Каддафи сказал: "Муса Садр и его спутники не покидали Ливию. Тот, кто втянул Ливию в эту проблему, это Абдель Салам Джеллуд. Мой отец несет гражданскую ответственность за компенсации, а Джеллуд - уголовную ответственность". Это заявление дало основания следователю усомниться, что сын Каддафи представил исчерпывающую информацию. Он укрепился в своем мнении, когда Ганнибал (в качестве свидетеля) сообщил судье, что Муса Садр был перевезен в тюрьму для политзаключенных в Ливии. Этим его свидетельства не ограничились. Он сказал следователю: "Я не сообщу вам никакой дополнительной информации, пока не окажусь на борту самолета. и моя безопасность не будет гарантирована".



В этот момент следственный судья посчитал, что установлен факт совершения преступления - сокрытия информации. Позже в личном ноутбуке Ганнибала он обнаружил переписку, касающуюся тюрьмы для политзаключенных. Она содержала имена офицеров, военную переписку между младшими и старшими офицерами, файлы, которые он не смог открыть, а также видео с пытками в частных тюрьмах и тюрьмах для политзаключенных. Когда следователь задал Ганнибалу вопрос об этих материалах, тот сказал, что отвечал за тюрьмы для политзаключенных, однако на последующих заседаниях отказался от своих слов и заявил, что его убитый брат Муттазим Билла отвечал за национальную безопасность, и офицер под его командованием сообщил ему информацию о Садре. Судья спросил Ганнибала: "Ваш брат Саиф аль-Ислам собирался приехать в Ливан, чтобы обсудить вопрос о компенсации и тем самым закрыть дело после того, как стала известна судьба… Он вам ничего не рассказал?" Каддафи ответил, что относится к своему старшему брату Саифу аль-Исламу, как к отцу, целовал ему руку, и поэтому даже не смеет спрашивать его о чем-либо.



Следователь также спросил Ганнибала об Ахмаде Каддафе ад-Даме, который выступил в качестве свидетеля, чтобы закрыть дело, на что тот сказал, что ничего не знает и его семья не хотела обсуждать с ним этот вопрос, так как его жена - ливанка. Следователь не поверил в правдивость этого заявления и посчитал, что тот скрывает информацию, поскольку в прошлом он нес ответственность за ситуацию в тюрьме для политзаключенных и ему сообщили, что Садра перевели в одну из таких тюрем. В свою очередь это уголовное преступление, наказуемое смертной казнью, поскольку человека похитили и до сих пор удерживают в тюрьме.



Это было три года назад. Возможно ли, что за это время Каддафи так и не предоставил никакой дополнительной информации по вопросу? Источники заявляют: "Вы хотите, чтобы мы пытали его, чтобы извлечь из него информацию?". Напрашивается следующий вопрос: "Что заставляет Каддафи скрывать информацию?" По мнению источников, его главный мотив - не бросить тень на образ своего отца, поскольку он хочет защитить репутацию семьи Каддафи, которая вернется к власти. Как он неоднократно повторял, его брат обещал это сделать. Данную версию событий представили источники, которые осведомлены о ходе дела о похищении Имама Садра, чтобы устранить подозрения в несправедливости ареста Каддафи. Однако те же источники обвиняют министра юстиции Селима Джрейсати в том, что он является одной из заинтересованных сторон процесса, а не "судьей". Так, источники упоминают о визите ливийской делегации в министерство юстиции, за которым последовало назначение адвоката Сахра Аль-Хашема в качестве защитника Ганнибала. Кроме того, это сопровождалось привлечением средств массовой информации во время передачи дела в суд. Упомянутые источники отметили, что если бы намерения министра юстиции были прозрачными, он бы передал дело на рассмотрение суда тайно, без привлечения внимания СМИ. Примечательно, что Берри выразил свое недовольство во время визита к нему делегации от Высшего судебного совета.



Мнения наблюдателей относительно ареста Ганнибала Каддафи в Ливане разделились. В то время как одни полагают, что арест имеет законный характер, другие утверждают, что задержание политически мотивировано. Этот спор усугубляется решением министра юстиции передать дело в суд для того, чтобы "обеспечить отсутствие каких-либо нарушений".



С другой стороны, появляются противоположные сведения от других источников - защитников Каддафи. Адвокат Бушра Халиль сообщает о "шантаже и вымогательстве в этом деле в обмен на миллионы долларов". Она отрицает факт совершения преступления, а именно сокрытия информации, поскольку в данном случае преступления не было, так как преступник является членом семьи. Другой агент Каддафи, адвокат Сахр Аль-Хашем считает, что обвинения против Каддафи - это "юридическая ересь". В интервью "Аль-Ахбар" Аль-Хашем заявил: "Ганнибал сказал мне, что не брал на себя никакие задачи во время правления своего отца и не имеет отношения к какой-либо работе в сфере безопасности или политики, но был капитаном, управляющим торговым судном". Аль-Хашем указывает на "несправедливость", отмечая, что Каддафи приговорен к полутора годам тюремного заключения по обвинению в неуважении к суду, однако наказанием за такое преступление является несколько месяцев тюрьмы или штраф в несколько миллионов. Аль-Хашем также указал на ошибки в ходе судебного процесса. Он отметил, что ему пришлось отказаться от защиты Каддафи, чтобы не стать лжесвидетелем, поскольку его не задержали, а арестовали. "Я ничего не мог для него сделать", - признался адвокат.



Аль-Хашем поясняет, что следственный судья не руководствуется сроком давности преступления при вынесении обвинительного приговора в ответ на убийство четырех судей, совершенное в 2000 году, в то время как следственный судья Пьер Франсис вынес свой приговор в прошлом году, через 18 лет. По словам судьи, заявление министра юстиции пришло с опозданием, хотя он давно должен был рассмотреть это дело. Дело Каддафи имеет ярко выраженный политический характер. "Нет силы, способной освободить Каддафи из тюрьмы, кроме политики, которая его туда поместила", - считает Аль-Хашем.



Таким образом, Ганнибал Каддафи останется в тюрьме, если политическое посредничество не преуспеет в его освобождении или ливийские власти не предпримут шаги, чтобы раскрыть дело об исчезновении имама и двух его спутников, в противном случае на горизонте нет даже проблеска надежды.



Разногласия между семьей Садра и Россией!



Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что его страна налаживает контакты с ливанской стороной, чтобы положить конец необоснованному тюремному заключению Ганнибала Муаммара Каддафи в Ливане. Он добавил следующее: "Мы знаем, что Каддафи находится в ливанской тюрьме, он не осужден, никаких обвинений ему не предъявлено, он без суда и следствия сидит в этой тюрьме. На мой личный взгляд, это не совсем нормальная ситуация. Тем более его по сути дела выкрали, когда он жил в Сирии со своей семьей, женой, что не очень красиво". По его словам, Россия хочет положить конец этой несправедливости. Таким образом, этого заявления достаточно, чтобы сделать вывод, что Россия, как международная сила, официально и открыто вмешалась в дело Ганнибала Каддафи, что означает, что проблема сегодня имеет не только внутренний характер.



С другой стороны, семья похищенного имама Мусы Садра через своего адвоката Шади Хусейна ответила Богданову заявлением: "Мы не можем не поставить это вопрос перед ливанским министерством иностранных дел, которое, как предполагается, займет позицию в отношении такого вмешательства в ливанские дела в том, что касается работы национальной судебной системы и ее независимости. Кроме того, она затронула священную национальную проблему "Имама всего Ливана и всех арабов", как его называл министр Джебран Басиль".



"Жесткость выражений, используемых господином Богдановым, недопустима, за исключением случаев, когда такая позиция отвечает масштабу проблемы, особенно если учесть, что Ганнибал Каддафи задержан на основании ордеров и законных судебных решений. Наиболее важно, что подтвердилось его участие в похищении, факт сокрытия информации, а также подстрекательство к похищению ливанского гражданина в Ливии, чтобы обменять его, угрожать следственному судье по этому делу и подорвать ливанскую судебную систему", - говорится в заявлении адвоката. Источник - ИноСМИ

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