Военную мощь Китая подвергли всестороннему анализу, - "НГ"

16:07 01.02.2019 Американская военная разведка обеспокоена растущими амбициями Поднебесной



В не столь отдаленном, как может показаться, будущем Вооруженные силы Китая будут оснащены самыми современными ударными и оборонительными средствами вооружений. Стране, выдвинувшейся на второе место среди ведущих экономик мира, удалось добиться такого положения в результате ускоренного развития своих производственных мощностей и расширения объемов экспорта их продукции. Одновременно руководство Поднебесной ускоренными темпами проводит модернизацию своих ВС с целью повышения их военного потенциала, создания более малочисленных, но высокопрофессиональных войск и достижения паритета с США в некоторых ключевых военных технологиях. К таким выводам пришли специалисты Разведывательного управления Минобороны США (РУМО) в докладе "Военная мощь Китая: модернизация Вооруженных сил для войны и победы" (China Military Power: Modernizing a Force to Fight and Win), который был обнародован недавно в несекретном виде. Часть доклада посвящена вопросам анализа военной доктрины и стратегии КНР, которые мы и рассмотрим более подробно.



ПОХВАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВНОСТЬ



Как указывается в доктринальных установках, руководство КНР оставляет за собой право деэскалации любого конфликта и перехвата военной инициативы. Этот подход юридически оформлен в законе "О национальной обороне" от 2015 года и в других стратегических документах Пекина. Во время своей речи на параде в честь 90-летия Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики, председатель Центрального военного совета (ЦВС) КНР Си Цзиньпин в очередной раз подчеркнул, что Китай никогда не будет проводить "вторжения и экспансии" на территории других государств, но ни при каких обстоятельствах не позволит любому государству отделить от своей страны "никакой части китайской территории".



Подход КНР к разрешению спора с Японией относительно островов Сенкаку (Дяоюйдао) является частичной демонстрацией принятой им стратегии. Пекин заранее провел военные и юридические мероприятия, чтобы предупредить власти Токио относительно этих островов, поскольку покупка их Японией у частного владельца в 2012 году стала серьезным нарушением претензий Поднебесной на национальный суверенитет. Хотя НОАК пока не наносила военных ударов по ВС Японии в этом регионе, в оборонной концепции КНР ясно сказано, что Пекин может предпринять такие действия, если Токио будет и далее обострять этот вопрос.



ВЗГЛЯДЫ НА СОВРЕМЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ



В НОАК часто используется термин "информатизация". Этим термином характеризуются процессы становления современных ВС, которые должны быть способны действовать в киберсреде. Он довольно часто фигурирует в основополагающих документах китайского руководства и в определенной мере аналогичен концепции ведения сетецентрической войны, принятой в ВС США, в соответствии с которой ВС должны быть способны использовать передовые информационные технологии и системы связи, чтобы достичь оперативного превосходства над противником. Специалисты НОАК используют понятие "информационная война" для обозначения процессов добывания, обработки, передачи и использования информации во всех диапазонах электромагнитного спектра при ведении в ходе конфликта контингентами ВС совместных операций на сухопутных, морских, воздушных и космических театрах военных действий (ТВД). В стратегических документах НОАК указываются все преимущества осведомленности командиров разных степеней в близком к реальному масштабу времени о ситуации на поле боя, позволяющей в кратчайшие сроки совместно предпринимать необходимые усилия для использования тактических возможностей.



В 2015 году лидеры КНР отредактировали руководство по типам войн, которые должны быть способны вести подразделения НОАК. В уточненном документе указывается, что ВС Китая должны быть готовы к ведению "локальных информационных войн и к достижению в них безусловных побед". При этом особый упор был сделан на проведение морских операций. В стратегических документах китайской армии отмечена возрастающая важность наступательных авиационных операций, дистанционных мобильных войн, а также боевых действий в космическом и кибернетическом пространствах. Из всего этого следует, что Китай планирует вести будущие войны главным образом за пределами своих границ и будет участвовать в конфликтах на морских ТВД. Все эти основополагающие установки китайские лидеры сформулировали в директивных стратегических документах, которые соответствующими военными инстанциями используются для оформления оборонных концепций, оценки угроз, расстановки приоритетов для планирования, определения состояния ВС и для их модернизации.



3-3-3.jpg

Глава Китая Си Цзиньпин сосредоточил в

своих руках всю власть, в том числе и над

военной машиной Поднебесной.

Фото с сайта www.news.cn

Руководство НОАК рассматривает информацию как критическую составляющую военно-морских операций, которые приобретают все более кибернетический характер. В связи с этим Китай вкладывает значительные средства в разработку и принятие на вооружение средств разведки, обнаружения, наблюдения и распознавания, а также активно финансирует мероприятия по развитию структуры ВС и созданию универсальных сетей для обработки информации во всех оперативных доменах. В эти домены входят системы управления, эффективные силы и средства материально-технического обеспечения (МТО), всесторонняя защита боевых сил и средств, совместные огневые удары войск и обеспечение их высокой маневренности на поле боя.

УПРАВЛЕНИЕ ВОЙСКАМИ



Одним из ключевых факторов, определяющих текущую перестройку ВС КНР, является намерение Пекина повысить возможности НОАК по ведению боевых действий на современных высокотехнологичных полях сражений. До проведения реформ китайской армии в войсках не существовало постоянно действующего единого механизма управления. Фактически в мирное время в оперативном подчинении штабов видов ВС находились их собственные силы и средства, а на бывшие регионы концентрации ВС Китая была возложена ответственность за проведение операций в условиях войны, хотя такие попытки никогда не предпринимались. Такой подход к управлению войсками не имел никакого практического значения, поскольку в условиях военного времени все командиры подразделений ВС были бы вынуждены в предельно краткие сроки переходить от мирного построения войск к военному. Высшее военное руководство КНР очень хорошо понимало эту проблему. В 2013 году президент Си Цзиньпин заявил, что "созданию объединенной системы управления должна быть отдана главная приоритетность и ее разработка и развертывание не должны откладываться Центральным военным советом КНР и руководителями боевых командований".



Поэтому начиная с 2015 года основным элементом общей и региональной реформы ВС Китая стало обновление структуры системы управления войсками и создание объединенной системы оперативного управления ВС, команды и решения по каналам которой должны передаваться от ЦВС командующим на ТВД и от них – оперативным подразделениям.



План реформирования системы управления ВС Китая устанавливает две четких линии руководства войсками под эгидой ЦВС. Командующим видами ВС предоставляется право непосредственного руководства войсками, а штабы войск на ТВД получают полномочия по командованию текущими операциями, что до того времени не было четко определено. Одним из главных отличий новой системы управления войсками КНР от предыдущей является отсутствие необходимости создания специальных командований в военное время. Такая структура управления ВС теоретически дает Китаю возможность очень быстро переходить к непосредственному ведению боевых действий.



Отметим, что официальный представитель Минобороны Китая недавно заявил, что проводимые реформы направлены на совершенствование "административного управления и управления объединенными операциями", чтобы подразделения НОАК имели структуру сил, способных вести боевые действия и одерживать победы в современных конфликтах.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМЫ ВС КИТАЯ



В ходе проводимых реформ ВС Китая должны подвергнуться существенным изменениям. Отныне они будут дислоцироваться не в семи военных округах, как это было ранее, а на пяти ТВД и состоять из пяти объединенных командований. Такая структура размещения войск определена Пекином в соответствии со стратегической важностью географических регионов по границам Китая, в которых НОАК должна быть готова вести боевые действия для обеспечения национальной безопасности.



Ключевым элементом новой объединенной системы управления армией Китая станут национальные и региональные объединенные оперативные командные центры (ОКЦ), укомплектованные личным составом из всех видов ВС. Национальные ОКЦ, которые также называются командными центрами ЦВС, будут осуществлять координацию действий пяти командований на ТВД с целью обеспечения решения НОАК стратегических задач. ОКЦ на ТВД будут нести ответственность за решение задач в своей зоне ответственности, включая круглосуточное наблюдение, получение данных о развитии ситуации на ТВД, руководство совместными учениями войск, а также за предоставление линий связи командующим на ТВД, командующим видов ВС и командирам войсковых подразделений.



В ходе проведения военных реформ ЦВС распустил Департамент объединенного штаба (ДОШ) ВС КНР и из его подразделений сформировал ряд непосредственно подчиненных ему структур. При МО КНР ДОШ отвечал за боевое планирование, обеспечение управления ВС, а также за разработку военной стратегии и требований к ВС. Придание ДОШ Центральному военному совету с большой вероятностью может сократить сроки и повысить эффективность оперативного планирования, поскольку его бывшие функции по мобилизации, подготовке и обучению войск и административному управлению будут переданы отдельным департаментам МО. ДОШ будет иметь большее представительство в видах ВС КНР, что потенциально может повысить эффективность совместного планирования и выполнения поставленных задач.



МОДЕРНИЗАЦИЯ C4ISR



Руководители Китая продолжают отдавать высокий приоритет модернизации системы C4ISR, включающей системы и средства управления, связи, вычислительной техники, разведки, обнаружения, наблюдения и рекогносцировки. Такой подход к развитию указанного оборудования является ответом на тенденции трансформации форм и методов ведения современных войн, в которых основное значение придается процессам принятия решений, а также обмена и обработки информации. Лидеры НОАК предпринимают меры по поиску путей развития технологических возможностей войск и их организационной структуры, чтобы осуществлять управление объединенными операциями на ближних и отдаленных полях боевых действий с использованием самых современных систем и средств вооружений.



Проведение реформ, направленных на технологическое усовершенствование систем C4ISR, является крайне важным фактором сокращения времени и повышения эффективности принятия решений за счет обеспечения надежной связи со стационарными и мобильными командными пунктами. ВС КНР принимают на вооружение самые современные автоматизированные системы управления (АСУ), существующие в виде интегрированных платформ управления (Integrated Command Platform – ICP), состоящих на вооружении более мелких подразделений эшелонов ВС. Внедрение ICP позволяет осуществлять связь между видами ВС, необходимую для проведения объединенных операций.



Новейшие технологии, внедряемые в НОАК, позволяют осуществлять обмен разведывательной, боевой, логистической и метеорологической информацией по линиям надежных и многоканальных сетей связи, что существенно повысит осведомленность командиров разных степеней о складывающейся ситуации. Передача руководителям войсковых подразделений разведывательной информации и данных наблюдения, обнаружения и рекогносцировки (ISR) на поле боя в близком к реальному масштабе времени позволит командирам сократить время на принятие боевых решений и повысить эффективность проводимых операций.



Если указанные технологические усовершенствования будут введены в войска, гибкость и оперативность формирований НОАК существенно возрастет. Информатизация операций исключает необходимость персональных встреч лиц, принимающих решения на поле боя, и трудоемких процессов подготовки операций. Командиры подразделений смогут через цифровые базы и АСУ отдавать приказы многофункциональным подчиненным подразделениям на марше, а их командиры, в свою очередь, будут способны быстро приспосабливать свои действия к складывающейся обстановке.



Характер модернизации ВС КНР и мероприятия по реализации реформ частично соответствуют созданию объединенной системы управления западного типа, в рамках которой командиры оперативных подразделений создают структуры сил из подразделений, обученных и оснащенных видами ВС. Построение постоянной объединенной системы управления, в которой особый упор делается на управление морскими и авиационно-космическими контингентами войск, одновременно с созданием специализированных стратегических войск поддержки (Strategic Support Force), ответственных за ведение радиоэлектронной борьбы и проведение операций в космическом и кибернетическом доменах, свидетельствует о возможностях подразделений НОАК более эффективно проводить объединенные операции.



Как полагают аналитики РУМО, если Пекину удастся успешно провести модернизацию своей армии и у ее подразделений появится возможность вести боевые действия с территории страны, то он продолжит сосредоточивать свои усилия на создании условий для существования "периода стратегических возможностей", в течение которого китайское руководство сможет осуществлять развитие своих ВС вне рамок крупных вооруженных конфликтов. В соответствии с этой концепцией Пекин разработал подход, который позволяет ему действовать на международной арене таким образом, чтобы возникала необходимость в повышении влияния и в военной силе КНР. Китайское руководство намерено проводить внешнеполитические акции, которые не вызывают беспокойства у мирового сообщества по поводу усилий Поднебесной, направленных на провоцирование США, их союзников и партнеров или других сил в Азиатско-Тихоокеанского регионе на военный конфликт либо на создание антикитайской коалиции.



Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"



25.01.19 Источник - независимая газета

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549026420

Новости Казахстана

- Н.Нигматулин посетил промышленные предприятия и встретился с населением Жамбылской области

- Токаев про переименование Казахстана: "Нет никакого смысла и никакого основания"

- В Үкімет үйі состоялось заседание Совета директоров "Самрук-Қазына"

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года №936.

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года №941

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2019 года №7

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2019 года №19

- В Астане состоится презентация робота-уборщика на искусственном интеллекте

- Дональд Трамп послал "наивные" американские спецслужбы в школу

- Этот долгожданный ядерный взрыв

