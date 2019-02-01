Суд США приговорил Сирию к штрафу в $300 млн за гибель амер-журналистки Мэри Колвин

16:21 01.02.2019

В Совфеде резко раскритиковали решение суда США о компенсации за гибель американки в Сирии



"При бомбардировках США Сирии гибли мирные люди, но американцы считают их "мусором". Это требование суда просто аморально само по себе", – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров по поводу решения вашингтонского суда, который постановил взыскать с Сирии более 300 млн долларов за смерть в Хомсе американской журналистки Мэри Колвин.



Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал аморальным решение вашингтонского суда взыскать с Сирии более 300 млн долларов в пользу семьи американской журналистки Мэри Колвин, которая в 2012 году погибла в Хомсе во время артиллерийского обстрела.



"При бомбардировках США Сирии гибли мирные люди, но американцы считают их "мусором". Это требование суда просто аморально само по себе и еще к тому же циничное, потому что Колвин поехала в Сирию с одной целью – искать жареные факты. Царствие ей небесное, о мертвых плохо не говорят. Но власти Сирии здесь совершенно ни при чем", – сказал Джабаров.



Подобный судебный иск сенатор назвал "политической возней" с целью в очередной раз осудить президента Сирии Башара Асада.



Сенатор напомнил, что в Сирии за годы конфликта погибли сотни тысяч людей. "Счет пошел уже на миллионы. Когда идет война, то никто не знает, кто есть конкретный гражданин – сирийский, американский или российский журналист. Россия проводила свои операции, стараясь нанести минимальный ущерб мирному населению. А американцы, по сути, проводили ковровые бомбардировки, поэтому среди погибших много детей", – подытожил Владимир Джабаров.



Как сообщала газета ВЗГЛЯД, взыскать с Сирии 302 млн долларов в пользу семьи американской журналистки Мэри Колвин постановил суд Вашингтона.



Судья посчитала, что артиллерийский удар наносился специально по Колвин. Суд удвоил обычную компенсацию для родственников жертв. Асад заявлял, что Колвин прибыла в Сирию нелегально, а ее смерть являлась случайностью.



О смерти Колвин стало известно 22 февраля 2012 года. Тогда произошел обстрел квартала Баб-Амру в Хомсе. Вместе с Колвин погиб французский фотограф Реми Очлик.



Текст: Андрей Резчиков

1.02.19