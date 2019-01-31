Киргизия готова обсуждат с Россией открытие 2-й военной базы

16:23 01.02.2019

Киргизия оценила возможность открытия второй военной базы России



Бишкек не исключает возможности открытия второй российской военной базы – на юге Киргизии, сообщил посол республики в Москве Аликбек Джекшенкулов.



По его словам, "вопрос о необходимости открытия второй военной базы на юге Кыргызстана находится в ведении высшего руководства двух государств", передает ТАСС.



"Думаю, этот вопрос может обсуждаться на мартовской встрече президентов двух стран", – отметил дипломат.



Первая российская авиабаза – Кант – действует на севере республики.



В октябре 2017 года тогдашний премьер-министр Киргизии Сапар Исаков сообщал, что ведет переговоры с российской стороной о размещении в республике второй военной базы.

1 февраля 2019, Ольга Никитина