Будущее как вчерашний день. Пентагон безнадежно застрял в ХХ веке, - К.Душенов

17:40 01.02.2019 Константин Душенов



Американцы проиграли России битву за небо. В Пентагоне признали потерю господства в воздухе из-за русских зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500, подчеркнув, что С-500 "Прометей" угрожает не только американским самолетам и крылатым ракетам, но даже спутникам на орбите, и в течение ближайших 15-20 лет у США нет никаких шансов создать системы противовоздушной обороны, хотя бы сравнимые по эффективности с нашими С-400 "Триумф" и уж тем более с перспективным С-500.



Американское издание The Wall Street Journal пишет: "Из-за использования Москвой комплексов С-400 период абсолютного господства США в воздухе закончился. Радар, который использует С-400, может обнаружить новейшие самолеты-невидимки. Пентагон уже признал необходимость корректировать воздушные операции коалиции в Сирии из-за батарей С-400. Зона действия "Триумфа" расширяется по мере выполнения Россией заказов по поставкам этих зенитных систем в другие страны. Воздушные барьеры, которые создают эти комплексы, уже угрожают десятилетиям безоговорочного превосходства США в воздухе на Ближнем Востоке, в Арктике и некоторых частях Азии".



Комментируя ситуацию, глава оборонной программы в аналитическом Центре новой американской безопасности Элбридж Колби заявил: "Мы должны понимать, что период абсолютного господства США в воздухе закончился". По сути дела, это – прямое признание того факта, что русские "зоны закрытого доступа", включающие в себя, помимо зенитных ракет, противокорабельные береговые комплексы и оперативно-тактические ракеты класса "земля-земля", оказались американским вооруженным силам не по зубам. Что кладет конец не только американскому господству в воздухе, но также существенно ограничивает возможности применения военно-морских сил и сухопутных группировок США по всему миру.



Одновременно военные угрозы собственной национальной территории США резко возросли. Причем, речь идет вовсе не о ядерном нападении, а об угрозе от обычного, но высокоточного и высокотехнологичного оружия. Еще в прошлом августе, в интервью изданию "Милитари Таймс", глава Северного командования ВС США и командования воздушно-космической обороны, генерал Терренс О’Шонесси заявил: "Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и на юге делают нашу страну недосягаемой, но все меняется, поскольку теперь у нас есть противники, которые действительно способны достигнуть нашей территории. Мы должны фундаментально пересмотреть наши подходы к обороне американской территории от дальнобойных русских крылатых ракет."



При этом общая мировая геополитическая обстановка лишь усугубляет угрозы американскому могуществу, которое последние несколько лет тает, как снег на солнце. 29 января нынешнего года директор национальной разведки США Дэниэл Коутс признал: "Для Соединенных Штатов и их союзников существует серьезная российская угроза с точки зрения кибершпионажа и распространения влияния. Более того, существует и прямая угроза нападения со стороны России. Стремление России к расширению глобального присутствия будет представлять для нас все более серьезную проблему.



Еще одна проблема – крепнущий союз Москвы и Пекина. Россия и Китай в последнее время сотрудничают все более тесно. Их отношения, вероятно, укрепятся и в наступившем году, поскольку их интересы и представления об угрозах совпадают, особенно в отношении США, которые они обвиняют в глобальном вмешательстве в дела суверенных государств, в продвижении демократических ценностей и прав человека.



На этом фоне Китай и Россия расширяют сотрудничество друг с другом, чтобы сформировать новые, выгодные для них правила и стандарты и стать глобальным противовесом США и другим западным странам. Москва будет и дальше уделять особое внимание стратегическим взаимоотношениям с Пекином, одновременно увеличивая свое присутствие на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке."



В то же время, вопреки мнению собственных специалистов, многие средства массовой информации в Соединенных Штатах по-прежнему утверждают, что Дядя Сэм все еще может применять свои самолеты, танки и авианосцы там, где сочтет нужным. Что ж, их можно понять: признание военно-стратегического провала такого масштаба может болезненно ранить нежное сознание американского обывателя, воспитанного в слепой уверенности в том, что американцы – самые лучшие везде, всегда и во всем…



Впрочем, как только на вооружение русской армии поступит зенитный супер-комплекс "Прометей", поддерживать в американских обывателях такое счастливое заблуждение станет все труднее. А это случится совсем скоро. Ведь еще в мае прошлого года телеканал CNBC заявил, что Россия успешно провела целую серию испытаний С-500, в ходе одного из которых выпущенная ракета точно поразила цель на рекордной дистанции – более 480 км.



В Министерстве обороны России, со своей стороны, заявили, что "Прометей" поступит на вооружение наших Воздушно-космических сил уже к 2020 году, а президент Путин, проводя очередное совещание по проблемам военно-промышленного комплекса, поручил генералам и промышленникам уделить особое внимание своевременной поставке в российские войска всех перспективных систем нашего вооружения, особо отметив важность уникальной зенитной системы С-500.



И это неудивительно, учитывая, что "Прометей" на долгие годы станет единственным в мире комплексом, способным перехватывать не только самолеты-невидимки вроде F-22 и F-35, но и любые беспилотные летательные аппараты, гиперзвуковые ракеты, межконтинентальные боевые блоки и даже орбитальные платформы противника. Уже сейчас, даже еще не будучи поставлен на вооружение, "Прометей" превратился в стратегический фактор, влияющий на международные отношения и глобальный баланс сил.



Беспокойство США по поводу появления у России подобного оружия совершенно оправданно. Это – следствие боязни утратить репутацию сильнейшей военной державы, а вслед за тем и уважение союзников, и влияние в мировых делах. Но реально противопоставить что-либо Москве в новой гонке вооружений Вашингтон не может. Так, комплексы, подобные нашему С-500, в Соединенных Штатах не только не начали испытываться, они пока даже не проектируются. Потому что никакого опыта в создании подобных систем у США нет, в отличие от России, ученые и конструкторы которой на протяжении последних 50-ти лет упорно и неутомимо ковали тот самый "воздушный щит Родины", который сегодня на наших глазах превращается в непреодолимое препятствие для любого агрессора, и в первую очередь – для хваленой военной машины Пентагона, которая раз за разом оказывается бессильной перед русским военным гением…



Впрочем, русские оружейники не собираются почивать на лаврах. Пока всепропальщики и путинслильщики без конца кричат о срыве сроков гособоронзаказа, об отказе России от нового поколения оружейных систем - таких как самолет пятого поколения Су-57 и бронетехника на супер-платформе "Армата" - наша армия в плановом порядке ставит на вооружение перспективные образцы вооружения: боевые роботы огневой поддержки и экзоскелеты для военнослужащих, превращающие любого рядового бойца в силача-супермена.



Так, 24 января 2019 года российские средства массовой информации сообщили новость о том, что в дополнение к плановым поставкам танков Т-14 и тяжелых БМП Т-15 "Армата", на вооружение российской армии принят уникальный боевой роботизированный комплекс "Уран-9". Это первый в мире полностью автоматизированный боевой робот, предназначенный для массовой поставки в войска. Бронированная 12-тонная мобильная платформа несет на себе целый комплекс разнообразного вооружения. Это и реактивные огнеметы "Шмель-М", и противотанковые управляемые ракеты "Атака", и 30-мм автоматическая пушка, и пулемет калибром 7,62 миллиметра. Весь этот шквал огня робот может обрушить на противника, передвигаясь по пересеченной местности со скоростью около 35 километров в час. Запас хода – 200 километров.



При этом главная цель робота "Уран-9" - снизить потери личного состава в ходе боевых действий. В первую очередь – при проведении разведывательных и антитеррористических операций, особенно – при боях в городских условиях. По словам генерального директора концерна "Калашников" Владимира Дмитриева "Уже завершается производство первой серийной партии роботизированных комплексов, которые скоро поступят в войска. "Ураны" – это хороший научно-технический задел для дальнейших продуктов. "Уран-9" испытан в реальных боях и доработан с учетом опыта боевого применения в Сирии."



Упоминание о применении робота в сирийской кампании не случайно, так как первоначально участие "Уранов" в сирийской войне выявило ряд их недостатков. Сложные климатические условия, жара и песок пустынь, пыльные бури и сложный рельеф местности порой приводили к потере управления, выявили низкую надежность отдельных элементов ходовой части, нестабильную работу пушки и недостаточную эффективность противотанковых ракет. Кроме того, во время движения оказалось невозможно вести прицельный огонь, а качество оптики затрудняло ведение разведки. Поэтому первоначально был сделан вывод о нецелесообразности оснащения мотострелковых бригад имеющимися роботехническими комплексами.



Однако теперь, после доработки, "Уран-9" можно будет эффективно применять при ведении разведки, при штурме городских объектов и укрепленных районов противника, а также для уничтожения его бронетехники и огневых средств. И хотя в ближайшие 10-15 лет боевые роботы вряд ли смогут полностью, самостоятельно и автономно, действовать в боевых порядках общевойсковых подразделений, принятие на вооружение роботов-"Уранов" - это важнейший первый шаг в создании русской армии будущего, в которой боевые роботизированные комплексы с искусственным интеллектом будут широко применяться наряду с традиционными видами вооружений, управляемых людьми.



Кстати, возможности людей в этой новой русской армии XXI века тоже неизмеримо возрастут. В январе 2019 года лучшие расчеты переносных противотанковых ракетных комплексов и пулеметчики с ранцевыми системами бесперебойной подачи патронов приступят к государственным испытаниям т.н. пассивных экзоскелетов ЭО-1, которые планируется завершить к 2020 году.



Этот экзоскелет предназначен для разгрузки опорно-двигательного аппарата бойца при переноске грузов массой до 50 килограммов во время длительных маршей или при активных атакующих действиях. Экзоскелет равномерно распределяет усилия от груза, обеспечивает защиту суставов и позвоночника, резко снижает утомляемость и расширяет боевые возможности любого военнослужащего. Причем, в отличие от западных разработок российский экзоскелет, при таких же качественных характеристиках, гораздо проще и дешевле. Он не имеет специальных датчиков, системы управления и активных сервоприводов, которые существенно усложняют и удорожают его конструкцию и эксплуатацию. В то же время русский экзоскелет без проблем подгоняется под рост и вес конкретного бойца.



Надеть такую конструкцию можно в течение минуты, а снять еще быстрее – за 20 секунд. А чтобы полностью освоить владение экзоскелетом, военнослужащим требуется не более двух недель тренировок. Первый прототип такого экзоскелета появился в войсках еще в 2015 году, когда российские саперы опробовали его в Сирии при разминировании Пальмиры. Так что нынешняя модификация уже производится с учетом сирийского боевого опыта. Нет сомнений, что в обозримом будущем русские супер-бойцы в экзоскелетах, интегрированных в типовую общевойсковую экипировку "Ратник", при поддержке универсальных боевых роботов семейства "Уран", произведут на поле боя настоящую высокотехнологичную революцию. Где мы – там победа!



Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови! Источник - Завтра

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