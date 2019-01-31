В Бишкеке на зарплату можно купить в 2,7 раза продуктов меньше, чем в Москве

21:01 01.02.2019

Среди столиц стран Евразийского экономического союза в Бишкеке самые низкие цены на баранину, сливочное масло и муку первого сорта. Такие данные по итогам декабря приводит Национальный статистический комитет.



Как отмечено, максимальные средние потребительские цены на основные продукты питания, за исключением хлеба, в декабре 2018 года зафиксировали в Москве. Максимальная средняя потребительская цена на яйца ($1,1 за десяток) также отмечена в столице России, а минимальная ($0,82) - в Астане.



Минимальная средняя потребительская цена на баранину ($4,08) в декабре 2018-го была в Бишкеке, а на пастеризованное молоко ($0,6) - в Минске.



В декабре 2018 года уровень средних потребительских цен на пастеризованное молоко в Бишкеке на 15,3 процента выше, чем в Астане, и на 16,7 процента выше, чем в Минске.



Говядина стоила в Бишкеке дороже, чем в столицах Казахстана и Беларуси на 7,4 и 16,8 процента. Кроме того, в декабре 2018-го средние цены на хлеб из муки первого сорта по Бишкеку превысили их уровень по Астане на 38,3 процента, на картофель - на 4,3 процента, яйца - на 20,4 процента.



Сравнение покупательной способности среднемесячной заработной платы тоже не в пользу Бишкека. По всем позициям на зарплату в странах ЕАЭС можно купить гораздо больше, чем в столице Кыргызстана.



Например, в Бишкеке можно купить в 2,7 раза продуктов меньше, чем в Москве.



подробные схемы здесь -

24.kg/ekonomika/107963_vbishkeke_nazarplatu_mojno_kupit_v27_raza_produktov_menshe_chem_vmoskve/



1 февраля 2019, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА