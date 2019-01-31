 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане футболистов будут пожизненно отстранять от игры/работы за походы по клубам, алкоголь и кальян
21:06 01.02.2019

В Узбекистане будут пожизненно отстранять от футбола за походы по клубам, алкоголь и кальян, сообщает АКИpress.
На данный момент создана специальная комиссия, которая будет контролировать соблюдение футболистами здорового образа жизни.

По данным Ассоциация футбола Узбекистана, данные меры призваны защитить спортсменов против действий, которые препятствуют развитию футбола, таких, как взятничество, коррупция, вымогательство, договорные игры, тотализатор и так далее.

Помимо этого, специальная комиссия будет контролировать и ведение здорового образа жизни футболистами. Игроки, которые будут замечены за чрезмерным употреблением алкоголя, сигарет, курением кальяна, могут быть отстранены от футбола.

"Некоторые игроки проводят время в ночных клубах до рассвета, выпивая алкогольные напитки и покуривая кальян. В результате их физическая подготовка перед важными играми находится под угрозой. Это также может сказаться и на выступлении сборной команды на международной арене. Поэтому я хочу отметить, что каждый игрок должен быть, в первую очередь, профессионалом. Прежде всего, он должен заботиться о своей физической форме. Поэтому, если специальная комиссия выявит футболистов, которые впустую тратят большие деньги на развлечения, не соблюдая здоровый образ жизни, будут отстранены от футбола пожизненно", - заявил первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахматджанов.

Источник - АКИpress
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