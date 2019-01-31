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Генпрокуратура России заново начнет расследование гибели группы Дятлова
21:44 01.02.2019

В ведомстве считают приоритетными три версии развития событий, все они связаны с природными явлениями

Генпрокуратура России намерена установить истинную причину гибели туристической группы Игоря Дятлова в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир", наиболее вероятны три версии, криминал исключен полностью.

Он пояснил, что прокуратура Свердловской области в сентябре прошлого года вновь начала проверку причин гибели группы студентов в горах. "Прокуратура занялась этим делом просто потому, что и родственники, и пресса, и общественники, а их большое количество, обращаются к прокурорам с просьбой установить истину", - отметил Куренной, подчеркнув, что уголовное дело было засекречено вплоть до 70-х годов.

"Согласно постановлению о прекращении уголовного дела от 28 мая 1959 года, официальная причина гибели - это стихийная сила, преодолеть которую туристическая группа не смогла. И это все (чем закончилось расследование - прим. ТАСС), - отметил Куренной. - А вот число версий, которые сегодня выдвигают как эксперты, так и просто интересующиеся люди, доходит до 75. И там содержатся даже самые одиозные - такие, как инопланетное вмешательство или потустороннее".

Прокуратура намерена установить истинную причину смерти туристов. "Мы из 75 версий намерены проверить с привлечением экспертов три наиболее вероятные. Все они так или иначе связаны в природными явлениями", - отметил Куренной. "Криминал [криминальная версия причин гибели] исключается полностью, нет ни одного доказательства, хотя бы косвенного, которое бы говорило в пользу этой версии", - заметил представитель Генпрокуратуры.

Он назвал три наиболее вероятные версии. "Это может быть лавина, это могла быть так называемая снежная доска или ураган", - отметил он, напомнив, что местным жителям известно, что в этой местности ветра достигают очень большой силы.

По его словам, согласно действующему законодательству, лишь прокуроры могут провести новую проверку - сроки проверок следователями давно истекли, но сроки давности не распространяются на прокурорские проверки. Кроме того, добавил Куренной, "вступила в силу законодательная новелла, которая дает прокуратуре полномочия назначать в рамках проверочных мероприятий специальные экспертизы". "Как раз этим сейчас и занимаются наши коллеги из Свердловской области для того, чтобы окончательно установить истину", - сказал Куренной. К проверке привлечены специалисты в сфере геодезии и метеорологии, а также сотрудники МЧС.

Девять экспертиз

Кроме того, прокуратура Свердловской области проведет девять экспертиз для установления обстоятельств и причин гибели группы Дятлова, сообщил возглавляющий группу по проверке причин гибели тургрупы прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

"Прокуратура назначит и проведет девять различных экспертиз, после чего сможем рассказать более подробно и более детально", - сказал он.

"Самой главной экспертизой будет ситуационная, которая расскажет о том, каким образом возможно и вообще возможно ли покинуть палатку, разрезав ее ножом, всем одновременно или по очереди, возможно ли спуститься с горы, возможно ли обратно подняться в палатку и так далее. Ответы на эти вопросы можно будет получить после поездки на перевал в зимний период", - отметил Курьяков. В ходе экспедиции сотрудники прокуратуры совместно с экспертами определят место, где находилась палатка, оценят там обстановку и проведут замеры.

Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза, поскольку, как заметил Курьяков, в тех экспертизах, которые проводились ранее по уголовному делу, есть недосказанность, а повторная экспертиза сможет закрыть ряд белых пятен. Кроме того, проведут психологическую экспертизу, собрав данные по каждому из участников экспедиции. В ходе нее будет изучены поведенческие реакции участников группы - в нормальном походе и в экстремальных ситуациях. "Мы собираем психологический портрет по каждому из них, опираемся на сведения СМИ, частных исследователей, так как много ссылок на интервью людей, которые знали погибших ребят, а когда мы это соберем, мы сможем задать вопросы психологу", - пояснил представитель прокуратуры.

"Если мы не ответим [на то, что произошло на горном перевале зимой 1959 года], это так и останется не точкой, которую мы хотим поставить, а многоточием. А мы для себя ставим целью все-таки разобраться полностью, отсечь все версии, которые не подтверждаются какими-либо доказательствами или которые им противоречат, и оставить одну версию, которой ни одно доказательство не противоречит. Мы идем по этому пути", - отметил Курьяков.

О перевале Дятлова

Перевалом Дятлова называют место гибели тургруппы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен (в переводе с языка манси - "гора мертвецов"). Группа состояла из лыжников туристического клуба Уральского политехнического института - пятерых студентов, трех инженеров и инструктора турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

Когда туристы не вышли на связь и прошли все сроки их возвращения, были организованы поиски. Тела нашли в разных местах далеко от палатки. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большая часть туристов замерзла, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами, сход лавины и даже взрыв пролетавшей над перевалом ракеты.

Источник - ТАСС
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