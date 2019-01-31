 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 01.02.2019
22:26  Кому война, кому... Главный УзбБуржуин Алишер Усманов с начала года увеличил свое состояние еще на $1,29 млрд
22:23  Шавкат Мирзиеев приказал прекратить пытки в стране
21:44  Генпрокуратура России заново начнет расследование гибели группы Дятлова
21:38  Вашингтон готовится победить Пекин на просторах двух океанов, - М.Шитов
21:06  В Узбекистане футболистов будут пожизненно отстранять от игры/работы за походы по клубам, алкоголь и кальян
21:01  В Бишкеке на зарплату можно купить в 2,7 раза продуктов меньше, чем в Москве
20:05  Началась "Холодная война-2"? Трамп официально вывел США из ДРСМД
17:45  Дракон в кустах. Как Китай спасает свои вложения в Венесуэлу, - Т.Умаров
17:43  Настоящие хозяева Европы, - В.Катасонов
17:42  Блокируй, но пользуйся. Как соцсети стали главной площадкой для иранских политиков
17:40  Будущее как вчерашний день. Пентагон безнадежно застрял в ХХ веке, - К.Душенов
16:23  Киргизия готова обсуждат с Россией открытие 2-й военной базы
16:21  Суд США приговорил Сирию к штрафу в $300 млн за гибель амер-журналистки Мэри Колвин
16:07  Военную мощь Китая подвергли всестороннему анализу, - "НГ"
15:19  Россия стучит в двери камеры Ганнибала Каддафи, - Ридван Муртада
15:17  Азербайджан был первооткрывателем на пути к переходу с кириллицы на латинскую графику, - Г.Инандж
13:52  В поисках Анти-Трампа. Демократы готовятся к свержению американского президента, - Handelsblatt
13:11  Россия крокодиловыми слезами оплакивает договор о РСМД, - Маркус Акерет
13:01  Борьба с русской топонимикой. Бум переименований в Казахстане, - А.Пахолин
12:59  США перебрасывают боевиков-исламистов к границам Таджикистана, - В.Прохватилов
12:24  Народу Кыргызстана предложили пожизненно кормить чиновников и их семьи, - "ВБ"
11:36  В Кыргызстане тех, кто сообщил о коррупции, ждет вознаграждение. Посадят всех! - РО
11:32  Казахстанские ученые сделали мировое научное открытие - расщепили титан!
11:04  Венесуэла. Противостояние обостряется, - Сергей Кожемякин
11:03  Пекин прогибается. США и Китай заявили о "важном прогрессе" в торговых переговорах
10:01  Возрождение Японской империи, - "НВО"
09:56  Черная полоса орской промышленности, - Р.Бильбульдин
09:00  Кабул тормозит уход американцев из Афганистана. Бразды правления в стране могут перейти в руки мятежников, - В.Скосырев
08:42  Глава Верховного суда Казахстана Асанов обвинил себя и подчиненных в "беззубости"
08:14  "Абсолютно против"! Италия отказалась признать Гуаидо главой Венесуэлы
02:07  Родина или жизнь. Произойдет ли в Венесуэле бархатная революция? - А.Баунов
00:52  Кризис в Венесуэле дал новую жизнь карибским пиратам. И это уже не кино
00:43  Детская жестокость как зеркало состояния казахстанской школы, - М.Алимов
00:39  Захар Прилепин написал роман о событиях на Донбассе – "Некоторые не попадут в ад"
00:12  Кризис в Венесуэле: четыре варианта дальнейшего развития событий, - Кристина Оргаз
00:02  Как переносили столицу Казахстана из Кзыл-Орды в Алма-Ату (история), - С.Ромашкина
Четверг, 31.01.2019
19:33  Шоумен Зеленский вышел на 1 место президентской гонки Украины - 19%
19:29  В Малайзии коронован новый король - султан штата Паханг Тенгку Абдулла
17:20  В США приняли "закон Родченкова" для борьбы с допингом в России
15:47  Голод в Казахстане. 1921-1922 годы (история), - С.Ромашкина
15:43  РосСенаторшу Нарусову-Собчак будут судить за разжигание межнацрозни (оскорбление азербайджанской нации)
15:41  "Власть" Дика Чейни: Теневой лидер США, развязавший войну в Ираке
15:38  Как большевики подавляли крестьянские восстания в Северном Казахстане, 1921 год (история), - А.Ильин
15:30  В Казахстане реорганизована Служба экономических расследований
15:27  Шавкат Мирзияев дал гап (плов) в Самарканде по случаю дня рождения Ислама Каримова
14:44  Новый глава "Таджик Эйр" Исматуллозода о ситуации в компании: "Пациент скорее жив"
13:36  Теория большого взрыва: зачем Китай создал сверхмощную авиабомбу
13:34  Генеральская репетиция: кризис в Венесуэле разрешит только армия, - Е.Постникова
13:31  Елбасы на 32 году правления узнал какие и где есть в Казахстане заводы (видео)
13:24  Голодные игры Бердымухамедова. Зреет ли в Туркменистане бунт? - САМ
13:22  Перед казахами снова встал выбор: мракобесие или просвещение? - Кенже Татиля
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Шавкат Мирзиеев приказал прекратить пытки в стране
22:23 01.02.2019

10 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел видеоселекторное совещание, на котором рассказал о пытках, имеющих место в Андижанской области и приказал положить им конец. Аудиозапись с собрания стала доступна журналистам спустя некоторое время.

"Самое тревожное - это то, что в Андижанской области продолжаются случаи получения показаний под применением пыток, насилия, издевательств. Вы все про это слышали, конечно: о противогазах и дубинках. У руководителей Андижанской области большой опыт в этом, в частности у Собирова (глава УВД Андижанской области - прим.ред.). Я не зря его отправил эту область. Я поверил, товарищ полковник. Куда вы придете с таким насилием? Куда смотрит прокурор?", - сказал Мирзиеев собравшимся.

"Эти игры с дубинками, противогазами - это вещи из прошлого не нужны в Узбекистане. Весь мир смотрит на нас, каждый день в интернете выходит по 1000 статей об Узбекистане, минимум 700-800. Даже в Эфиопии пишут об Узбекистане. Каждый наш шаг находится под контролем мирового сообщества...", - отметил президент.

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549048980
Новости Казахстана
- Н.Нигматулин посетил промышленные предприятия и встретился с населением Жамбылской области
- Токаев про переименование Казахстана: "Нет никакого смысла и никакого основания"
- В Үкімет үйі состоялось заседание Совета директоров "Самрук-Қазына"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года №936.
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года №941
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2019 года №7
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2019 года №19
- В Астане состоится презентация робота-уборщика на искусственном интеллекте
- Дональд Трамп послал "наивные" американские спецслужбы в школу
- Этот долгожданный ядерный взрыв
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  