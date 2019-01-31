Шавкат Мирзиеев приказал прекратить пытки в стране

22:23 01.02.2019

10 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел видеоселекторное совещание, на котором рассказал о пытках, имеющих место в Андижанской области и приказал положить им конец. Аудиозапись с собрания стала доступна журналистам спустя некоторое время.



"Самое тревожное - это то, что в Андижанской области продолжаются случаи получения показаний под применением пыток, насилия, издевательств. Вы все про это слышали, конечно: о противогазах и дубинках. У руководителей Андижанской области большой опыт в этом, в частности у Собирова (глава УВД Андижанской области - прим.ред.). Я не зря его отправил эту область. Я поверил, товарищ полковник. Куда вы придете с таким насилием? Куда смотрит прокурор?", - сказал Мирзиеев собравшимся.



"Эти игры с дубинками, противогазами - это вещи из прошлого не нужны в Узбекистане. Весь мир смотрит на нас, каждый день в интернете выходит по 1000 статей об Узбекистане, минимум 700-800. Даже в Эфиопии пишут об Узбекистане. Каждый наш шаг находится под контролем мирового сообщества...", - отметил президент.