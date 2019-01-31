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Беженец из Ирана написал книгу в WhatsApp и получил престижную премию
00:20 02.02.2019

Кевин Понниа
Би-би-си

Бехруз Бучани стал хроникером жизни беженцев на острове Манус

Журналист Бехруз Бучани, который уже несколько лет находится под арестом на острове в Тихом океане, получил самую престижную литературную премию Австралии за книгу, составленную из сообщений в мессенджере WhatsApp.

Книга иранского курда Бучани под названием "Нет друзей, кроме гор: записки из тюрьмы "Манус" (No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison) была удостоена премии Victorian Prize for Literature в размере 100 тыс. австралийских долларов (72 тыс. долларов США).

Бучани остается на острове Манус в Папуа-Новой Гвинее, ему не разрешено въезжать в Австралию.

Сначала он находился в центре для беженцев, который закрылся в 2017 году. Затем его перевели в другой центр.

Власти Австралии проводят строгую политику в отношении мигрантов, пытающихся прибыть в страну на лодках и плотах. Они не имеют права жить в стране, даже если их официально признают беженцами. Таким образом власти хотят пресечь опасные попытки прибыть в страну на ненадежных плавсредствах.

Книга Бехруза Бучани также получила премию за нехудожественную литературу Victorian Premier"s Literary Awards в размере 25 тыс. австралийских долларов (18 тыс. долларов США).

"WhatsApp - мой рабочий кабинет"

Бучани беседовал с Би-би-си, находясь на острове Манус, в то время как другие лауреаты премии находились на торжественной церемонии в Мельбурне. Он признался, что награда вызвала у него "парадоксальные чувства".

"С одной стороны, я очень рад, потому что нам удалось привлечь внимание к этой беде, и многие люди узнали об этой ситуации, что хорошо... Но с другой стороны, я чувствую, что не имею права праздновать [победу], потому что у меня здесь много друзей, которые страдают", - говорит писатель.

"Главное для нас - это получить свободу, уйти с этого острова и начать новую жизнь", - отмечает Бучани.

Книга была написана на фарси в течение тех лет, которые Бучани провел в ныне закрытом центре для беженцев. Основная ее часть состоит из сообщений, которые журналист отправлял через WhatsApp переводчику Омиду Тофигиану.

"WhatsApp - это мой рабочий кабинет. Я не писал на бумаге, так как в то время охранники каждую неделю или каждый месяц врывались к нам в комнаты и обыскивали их. Я переживал, что могу потерять свои записи, поэтому мне было удобнее писать и сразу же отправлять их", - рассказывает Бучани.

В 2013 году Бучани пытался добраться из Юго-Восточной Азии в Австралию на лодке и был задержан погранслужбой. Он стал первым заключенным австралийского центра для беженцев, получившим широкую известность.

Он периодически пишет статьи в британскую газету Guardian, активно ведет "Твиттер" о жизни на острове и часто спорит с защитниками австралийской политики по отношению к беженцам. В заключении ему даже удалось снять документальный фильм "Чаука, подскажи нам, который час" (Chauka, Please Tell Us The Time). Для этого он также использовал свой смартфон.

В прошлом году США согласились расселить часть беженцев из центров на острове Манус и в островном государстве Науру. С тех пор были расселены более ста беженцев, однако Бучани все еще ждет решения американских властей после собеседования, прошедшего несколько месяцев назад.

Ему предоставили статус беженца в Папуа-Новой Гвинее, однако он не хочет оставаться там, как и многие другие беженцы.

Он говорит, что решил покинуть Иран из-за проблем с властями, причиной которых стала его работа журналистом.

"Я не хотел отправляться в тюрьму в Иране, поэтому я уехал. А когда я прибыл в Австралию, они посадили меня в эту тюрьму на несколько лет", - сетует Бучани.

"От поэзии до мрачного сюрреализма"

Члены жюри премии охарактеризовали его книгу как "выдающееся произведение искусства и критическую теорию, которая избегает простых форм".

"Тут применяются различные нарративные формы, от критического анализа и глубоких описаний до поэзии и мрачного сюрреализма. Стиль очень красив и точен, тут смешиваются литературные традиции со всего мира, но особенно выделяются курдские письменные практики", - говорится в заявлении жюри.

Согласно правилам конкурса, все его участники должны быть гражданами Австралии или постоянными жителями страны. Однако учредитель награды - Центр Уилера - принял рекомендации жюри и сделал исключение для Бучани.

Политика Австралии в отношении беженцев широко обсуждалась в СМИ и критиковалась со стороны ООН и правозащитных групп. При этом ее поддержал ряд европейских политиков.

Бучани хочет, чтобы читатели осознали то, что он называет систематическими попытками лишить беженцев их "идентичности, гуманизма и индивидуальности".

"Мы не ангелы и не дьяволы. Мы люди, простые люди, мы невинные люди", - резюмирует писатель.

Отрывок из книги "Нет друзей, кроме гор"
Дни без всяких планов /
Потерян и дезориентирован /
Умы, все еще качающиеся на океанских волнах /
В поисках мирного сознания на новом пространстве /
Но пространство тюрьмы напоминает коридор, ведущий в зал единоборств /
А запах теплого пота повсюду сводит всех с ума.

Прошел месяц с тех пор, как меня отправили на Манус. Я просто кусок мяса, брошенный на неизвестную землю, в грязную и душную тюрьму. Я живу среди моря людей, чьи лица покрыты пятнами гнева и шрамами враждебности. Каждую неделю один или два самолета приземляются на развалины островного аэропорта, привозя толпы людей. Через несколько часов их, как овец на скотобойне, бросают в тюрьму под оглушительный гвалт беженцев.

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549056000
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