Путин "зеркально" приостановил участие России в Договоре РСМД

|22:26 Кому война, кому... Главный УзбБуржуин Алишер Усманов с начала года увеличил свое состояние еще на $1,29 млрд
22:23 Шавкат Мирзиеев приказал прекратить пытки в стране
21:44 Генпрокуратура России заново начнет расследование гибели группы Дятлова
21:38 Вашингтон готовится победить Пекин на просторах двух океанов, - М.Шитов
21:06 В Узбекистане футболистов будут пожизненно отстранять от игры/работы за походы по клубам, алкоголь и кальян
21:01 В Бишкеке на зарплату можно купить в 2,7 раза продуктов меньше, чем в Москве
20:05 Началась "Холодная война-2"? Трамп официально вывел США из ДРСМД
17:45 Дракон в кустах. Как Китай спасает свои вложения в Венесуэлу, - Т.Умаров
17:43 Настоящие хозяева Европы, - В.Катасонов
17:42 Блокируй, но пользуйся. Как соцсети стали главной площадкой для иранских политиков
17:40 Будущее как вчерашний день. Пентагон безнадежно застрял в ХХ веке, - К.Душенов
16:23 Киргизия готова обсуждат с Россией открытие 2-й военной базы
16:21 Суд США приговорил Сирию к штрафу в $300 млн за гибель амер-журналистки Мэри Колвин
16:07 Военную мощь Китая подвергли всестороннему анализу, - "НГ"
15:19 Россия стучит в двери камеры Ганнибала Каддафи, - Ридван Муртада
15:17 Азербайджан был первооткрывателем на пути к переходу с кириллицы на латинскую графику, - Г.Инандж
13:52 В поисках Анти-Трампа. Демократы готовятся к свержению американского президента, - Handelsblatt
13:11 Россия крокодиловыми слезами оплакивает договор о РСМД, - Маркус Акерет
13:01 Борьба с русской топонимикой. Бум переименований в Казахстане, - А.Пахолин
12:59 США перебрасывают боевиков-исламистов к границам Таджикистана, - В.Прохватилов
12:24 Народу Кыргызстана предложили пожизненно кормить чиновников и их семьи, - "ВБ"
11:36 В Кыргызстане тех, кто сообщил о коррупции, ждет вознаграждение. Посадят всех! - РО
11:32 Казахстанские ученые сделали мировое научное открытие - расщепили титан!
11:04 Венесуэла. Противостояние обостряется, - Сергей Кожемякин
11:03 Пекин прогибается. США и Китай заявили о "важном прогрессе" в торговых переговорах
10:01 Возрождение Японской империи, - "НВО"
09:56 Черная полоса орской промышленности, - Р.Бильбульдин
09:00 Кабул тормозит уход американцев из Афганистана. Бразды правления в стране могут перейти в руки мятежников, - В.Скосырев
08:42 Глава Верховного суда Казахстана Асанов обвинил себя и подчиненных в "беззубости"
08:14 "Абсолютно против"! Италия отказалась признать Гуаидо главой Венесуэлы
02:07 Родина или жизнь. Произойдет ли в Венесуэле бархатная революция? - А.Баунов
00:52 Кризис в Венесуэле дал новую жизнь карибским пиратам. И это уже не кино
00:43 Детская жестокость как зеркало состояния казахстанской школы, - М.Алимов
00:39 Захар Прилепин написал роман о событиях на Донбассе – "Некоторые не попадут в ад"
00:12 Кризис в Венесуэле: четыре варианта дальнейшего развития событий, - Кристина Оргаз
00:02 Как переносили столицу Казахстана из Кзыл-Орды в Алма-Ату (история), - С.Ромашкина
|Путин "зеркально" приостановил участие России в Договоре РСМД
08:45 02.02.2019
Президент Владимир Путин объявил о приостановке членства России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как отметил глава государства на встрече с главой МИДа Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, ответ Москвы на действия Вашингтона будет "зеркальным".
Мы поступим следующим образом: наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР, и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое.