Путин "зеркально" приостановил участие России в Договоре РСМД

08:45 02.02.2019

Президент Владимир Путин объявил о приостановке членства России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как отметил глава государства на встрече с главой МИДа Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, ответ Москвы на действия Вашингтона будет "зеркальным".



Мы поступим следующим образом: наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР, и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое.