Правда и мифы о войне в Югославии, - Александр Храмчихин

09:44 02.02.2019 Страна, созданная на обломках империи, уже с самого начала была обречена на гибель



Как известно, Первая мировая война, погубившая европейскую цивилизацию, началась на Балканах, на территории тогда еще не существовавшей, а теперь уже не существующей Югославии. И Россия влезла в эту смертельную для нее войну ради спасения Сербии. В итоге Россия оказалась в числе проигравших, а Сербия – среди выигравших. В награду за победу сербам выдали огромный кусок рухнувшей Австро-Венгрии. Было создано Королевство сербов, хорватов и словенцев, более известное как Югославия.



Образование получилось в высшей степени искусственным. Хорваты, словенцы и боснийские мусульмане (при этом этнические сербы) жить под властью сербов (под которыми в данном случае подразумеваются православные сербы) не хотели. Это очень явно проявилось в годы Второй мировой, которая на территории Югославии вылилась в гражданскую войну, уникальную по своей жестокости. Достаточно сказать, что хорваты, воевавшие на стороне Гитлера, демонстрировали такие зверства в отношении сербов, что их даже одергивали из Берлина, рекомендуя быть помягче.



После Второй мировой Югославия стала социалистической, при этом антисоветской. Возглавивший страну хорватский еврей Иосип Броз Тито держал штурвал железной рукой. После его смерти в 1980 году в стране стали заметны тенденции к распаду, которые резко усилились с началом советской перестройки. Хорватия и Словения выступали за конфедерацию, Сербия, которую в 1987 году возглавил Слободан Милошевич, была категорически против.



Вооруженные выступления албанцев против сербов начались и в Косово. Со своей стороны Милошевич всячески культивировал и подогревал радикальный сербский национализм.



СЛОВЕНИЯ И ХОРВАТИЯ



25 июня 1991 года Хорватия и Словения, где на парламентских выборах коммунисты проиграли и лишились власти, а на референдумах население проголосовало за выход из состава Югославии, синхронно объявили о своей независимости. В ответ 170-тысячная Югославская народная армия (ЮНА), которая к этому времени стала в основном сербской (или сербско-черногорской), развернула боевые действия против этих республик. Непосредственно в Словении и Хорватии ЮНА имела 35 тыс. человек.



Сразу же после начала операции из армии разбежались еще остававшиеся в ее рядах словенцы, хорваты и боснийцы. Зато силы территориальной обороны Словении, существовавшие совершенно легально со времен Тито, готовившегося к партизанской войне как против НАТО, так и против Варшавского договора, начали оказывать жесткое сопротивление ЮНА, чему очень способствовала горно-лесистая местность и фактическая моноэтничность республики (95% ее населения составляли словенцы). Кроме того, из всех республик бывшего государства Словения граничила только с Хорватией, из-за чего югославская (сербская) армия лишилась тыла. Поэтому уже 4 июля югославские войска ввиду невозможности продолжения операции покинули Словению, потеряв всего 35 человек убитыми. Республика выиграла войну практически без крови, первой получив реальную независимость. При этом было захвачено более 300 единиц бронетехники ЮНА, большая часть – в полностью боеспособном состоянии. В частности, словенцам досталось 60 танков М-84 (югославский вариант Т-72), из которых 54 вошли в состав армии Словении. Потери словенцев составили всего 19 человек убитыми.



В Хорватии так просто не получилось. Во-первых, в ней проживало 600 тыс. сербов. Во-вторых, если отношения между словенцами и сербами были хоть и без любви, но спокойными, то между хорватами и сербами сохранялась память о войне, то есть острая взаимная ненависть (во времена социалистической Югославии она выплескивалась в форме жестоких побоищ футбольных фанатов сербских "Црвены звезды" и "Партизана" против хорватских "Динамо" и "Хайдука").



Несмотря на значительное военное превосходство сербов, они действовали крайне неэффективно. Хорваты к сентябрю захватили почти все сербские гарнизоны на территории своей республики, причем вместе с вооружением и техникой: до 500 единиц бронетехники, в том числе более 200 танков (из них примерно 24 М-84), не менее 800 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня (РСЗО), более 200 зенитных самоходных установок (ЗСУ) и зенитных орудий. Кроме того, именно в Хорватии находился завод, где производились М-84, там хорваты захватили еще 60 танков данного типа, находившихся в разной степени готовности (часть была введена в строй уже после войны). Остатки группировки ЮНА отошли в Сербскую Краину, регион Хорватии с преобладающим сербским населением.



Лишь после этого сербы перешли в контрнаступление. Однако успешным его назвать было трудно. Два месяца они не могли взять город Вуковар, который из-за этого был назван "хорватским Сталинградом". ЮНА совершила все ошибки, какие только были возможны (отсутствие прикрытия танков пехотой и вообще какого-либо взаимодействия между родами войск и видами ВС, крайне примитивная тактика и т.д. и т.п.) и понесла огромные потери (не менее 1,1 тыс. человек убитыми, до 200 единиц бронетехники, в том числе 50 танков). Было сбито – в основном из ПЗРК "Стрела-2" – не менее пяти сербских МиГ-21 и аналогичное количество штурмовиков "Галеб" и "Супер Галеб". Хорваты же из-за почти полного отсутствия боевых самолетов использовали в бою сельхозавиацию. В декабре 1991 года сербский ЗРК "Квадрат" сбил хорватский "кукурузник" Ан-2. Впрочем, несколько летчиков-хорватов дезертировало из ВВС ЮНА вместе с самолетами МиГ-21, положив начало существованию ВВС Хорватии. Армия Хорватии потеряла в этих боях 45 танков (в том числе до 12 М-84), 22 БМП и БТР, а также 55 артсистем.



После падения Вуковара в конце ноября сербы теоретически могли бы наступать на Загреб. Однако Запад, уже признавший независимость как Словении, так и Хорватии, потребовал прекратить наступление. Весной 1992 года была принята резолюция Совбеза о направлении в Хорватию войск ООН. Сербы свои войска из Хорватии должны были вывести. Впрочем, в реальности они были не выведены, а преобразованы в ВС Сербской Краины (официально эта армия называлась полицией), которые, в частности, получили 303 танка, включая 31 М-84). В целом сербы провели войну крайне неудачно и потерпели в ней очевидное поражение.



БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА



Однако война немедленно перетекла в Боснию и Герцеговину (БиГ). В этой республике 44% населения составляли мусульмане (как было сказано выше, по национальности они были сербами, но важнее для них была религия, а не этническая принадлежность), 32% – собственно сербы (православные), 24% – хорваты. В феврале 1992 года здесь был проведен референдум, на котором мусульмане и хорваты проголосовали за независимость. Сербы референдум бойкотировали. Сразу после этого в столице республики Сараево начались вооруженные столкновения между мусульманами и сербами. Уже в начале апреля США и ЕС признали независимость БиГ в существующих границах и с лидером мусульман Алией Изетбеговичем в качестве президента (хотя его на эту должность никто не избирал). Местные сербы немедленно провозгласили Республику Сербскую (ее возглавил Радован Караджич), после чего начали осаду Сараево. С другой стороны, мусульмане, по примеру хорватов, начали осаду гарнизонов ЮНА. В мае было подписано соглашение о полном выводе частей ЮНА из БиГ. Опять же, как и в Хорватии, из сербской части БиГ войска не ушли, преобразовавшись в ВС Республики Сербской. Эта армия имела в своем распоряжении почти 300 танков (в том числе 73 М-84), более 250 БМП и БТР, более 1,5 тыс. различных артсистем, до 30 самолетов и вертолетов, поэтому значительно превосходила силы хорватов и мусульман, вместе взятых. Тем не менее победы им это не принесло.



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Маршал Иосип Броз Тито выступает

в освобожденном Белграде. Фото 1944 года

Продолжение сербами осады Сараево привело к введению полномасштабных санкций против Югославии. Одновременно хорваты решили поддержать боснийских мусульман против общего врага, то есть, естественно, сербов. На территории БиГ развернулись крупномасштабные бои с применением бронетехники и авиации. Интересно, что сербские ВВС успешно применяли ракеты класса "воздух–поверхность" AGM-65B "Мейверик", полученные из США в 1970-е годы, когда Югославия считала потенциальным противником скорее Варшавский договор, чем НАТО. Сербы потеряли от наземной ПВО по одному штурмовику J-22 "Орао" и J-21 "Ястреб", хорваты – один МиГ-21бис (эти самолеты были куплены ими на Украине либо угнаны из ВВС ЮНА).

3 июля хорваты провозгласили в БиГ свою республику Герцег-Босна (ее возглавил Мате Бобан), что мусульмане восприняли как удар в спину, а Запад – как нарушение конвенции. Президент Хорватии Франьо Туджман вынужден был отвести свои войска из БиГ, благодаря чему сербы перехватили инициативу.



Еще с февраля 1992 года на территории БиГ находился 14-тысячный контингент ООН, от которого в полном соответствии с традициями этой организации не было ни малейшего толка. В июле в Адриатике появились корабли НАТО, а затем транспортная авиация альянса организовала "воздушный мост" в осажденный Сараево. При этом вместе с гуманитарными грузами туда стали возить оружие для мусульман. Сербы об этом, разумеется, быстро узнали. 3 сентября 1992 года они сбили из ПЗРК итальянский транспортник G-222, все четыре члена экипажа погибли. После этого европейцы немедленно отказались летать в Сараево, теперь это делали только англосаксы (американцы, англичане, канадцы). С октября все воздушное пространство БиГ Совбез ООН объявил бесполетной зоной для всех воюющих сторон.



В начале 1993 года Изетбегович, Караджич и Бобан при американском посредничестве попытались договориться о будущем БиГ, но безуспешно. Война продолжалась, причем теперь воевали все против всех (то есть еще и хорваты против мусульман). Авиация НАТО патрулировала небо республики, при этом за 1993 год были потеряны (официально – от аварий) американские истребитель F-16С и палубный самолет ДРЛО Е-2С, французский истребитель "Мираж-2000С". А в сентябре сербский ЗРК "Квадрат" сбил над БиГ хорватский МиГ-21. В то же время ООН провозгласила "зонами безопасности" Сараево и мусульманские анклавы на востоке БиГ – Горадже, Тузла, Жепа, Сребреница, Бихач.



АЛЬЯНС ВСТУПАЕТ В ДЕЛО



В начале 1994 года НАТО решило поддерживать бесполетную зону всерьез. Кроме того, ВВС альянса должны были обеспечить безопасность войск ООН и охраняемых ими городов. Для этого была создана весьма солидная авиационная группировка, размещенная на аэродромах Италии, Великобритании и Франции.



США предоставили для нее 12 штурмовиков A-10, 8 истребителей-бомбардировщиков F-15E и 12 F-16C, 24 палубных истребителя F/A-18 (по 12 машин модификаций "C" и "D"), 2 ударных самолета ("ганшипа") АС-130, 6 палубных самолетов РЭБ ЕА-6В, 5 заправщиков КС-10.



Великобритания – 6 перехватчиков "Торнадо" F3, 18 истребителей "Харриер" (6 FRS1, 12 GR7), 2 транспортных самолета L-1011D, 2 самолета ДРЛО E-3D.



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Слободан Милошевич так и не смог покинуть

тюрьму в Гааге, расплатившись за свои

ошибки сполна. Фото с сайта www.icty.org

Франция – 10 истребителей-бомбардировщиков "Мираж-2000" (6 С, 4 D) и 8 "Мираж" F1 (5 CR, 3 СТ), 6 палубных бомбардировщиков "Супер Этандар", 1 самолет ДРЛО Е-3F, 1 транспортный С-135, 1 самолет РЭБ "Фалкон-20".

Германия – 14 разведчиков "Торнадо" ECR.



Италия – 8 бомбардировщиков "Торнадо", 6 истребителей-бомбардировщиков АМХ, 1 транспортный самолет С-130, 4 G-222, 1 Boeing-707.



Голландия – 12 истребителей F-16А, 2 транспортных F-27 и 1 С-130.



Норвегия – 2 транспортных С-130.



Испания – 8 истребителей F-18А, 1 транспортный С-212, 2 заправщика КС-130.



Турция – 8 истребителей F-16С.



Впоследствии состав группировки менялся и расширялся. Для наведения авиации на цели в БиГ был заброшен британский спецназ (SAS).



5 февраля очень "кстати" произошел взрыв минометной мины на рыночной площади в Сараево, погибло 68 человек. Без какого бы то ни было расследования взрыв был приписан сербам, которые немедленно получили ультиматум отвести войска на 20 км от города. Так четверть века назад гражданская война в Югославии переросла в первую войну между сербами и НАТО.



Готовясь к нанесению ударов по сербам, авиация НАТО за пять дней потеряла два самолета (оба американские): палубный истребитель F-14 столкнулся со своим F/А-18 и упал в море, затем F-16С по неизвестной причине разбился в Словении.



28 февраля произошел первый и последний на этой войне воздушный бой, точнее – избиение. Американский самолет ДРЛО Е-3А обнаружил 6 сербских штурмовиков J-21 "Ястреб", атаковавших военный завод, контролировавшийся мусульманами. На них была наведена пара F-16С ВВС США. Для американских истребителей старые, примитивные югославские самолетики были просто воздушными мишенями. В итоге четыре "Ястреба" были сбиты, пятый разбился сам, уклонившись от атаки, лишь один вернулся на аэродром.



Это, однако, не помешало сербам развивать наземное наступление. В апреле натовская авиация начала наносить удары по сухопутным войскам сербов, наступавших на Горадже. Однако поначалу они наносились с большой высоты, поэтому не приносили никаких результатов. Как только атаки начали производиться с меньших высот, стала работать сербская ПВО. 15 апреля был подбит из ПЗРК, но смог дотянуть до своего авианосца французский палубный разведчик "Этандар". На следующий день сербский ЗРК "Квадрат" сбил английский палубный истребитель "Си Харриер" FRS1. После этого натовская авиация вновь ушла на большие высоты, из-за чего эффективность ударов опять снизилась почти до нуля. Уничтожение в сентябре силами двух английских штурмовиков "Ягуар" и одного американского штурмовика А-10 единственного старого сербского танка Т-55 было расценено натовским командованием как серьезный успех.



В ноябре 1994 года сербы захватили Бихач, безопасность которого как бы гарантировалась ООН. Авиация НАТО нанесла удар по основной базе сербских ВВС Удбина (находилась на территории Сербской Краины в Хорватии), однако полностью вывести из строя ее не удалось. В ответ на это сербы взяли в заложники 300 (!) французских военнослужащих из состава контингента ООН, после чего бомбардировки на несколько месяцев прекратились.



Возобновились они лишь в мае 1995 года. Натовцы начали интенсивные бомбардировки позиций сербов в районе Сараево. 2 июня сербский "Квадрат" сбил американский F-16С, причем это был один из участников избиения "Ястребов" 28 февраля 1994 года. Впрочем, американский спецназ спас летчика, что было воспринято в США как триумф. Месяцем ранее сербская ПВО сбила хорватский МиГ-21, при этом погиб летчик, который в 1991 году первым дезертировал из югославских ВВС.



В июле сербы захватили "безопасную" Сребреницу, устроив там резню мужского мусульманского населения. Голландские миротворцы, находившиеся в городе, даже не попытались вмешаться в происходящее. Через 10 лет после тех событий отставной голландский капитан Хенрик ван дер Ваах сказал следующее: "Долг офицера заключается в том, чтобы отказаться от неоправданного риска и сохранить жизни подчиненных. У нас не было такого приказа – умирать, спасая мусульман или кого бы то ни было. Правительство Нидерландов признало свою ответственность и ушло в отставку, но, уверяю вас, ни один политик нашей страны не решился бы отдать подобный приказ, потому что впоследствии ему пришлось бы давать отчет семьям погибших".



Разумеется, кто-то увидит в этом восхитительный европейский гуманизм, но на самом деле здесь имеет место полная моральная деградация. Так называемые военные считали необходимым спасать собственные шкуры вместо защиты мирных жителей, хотя эта защита была как минимум вменена им в прямую обязанность, а как максимум они должны были считать это еще и своим моральным долгом. Этот факт в совокупности с вышеупомянутой сдачей в плен 300 французов уже тогда продемонстрировал, что европейские военные являются таковыми только по названию. Они идут в армию исключительно ради получения денег, а в случае войны их единственная задача – спасение собственной шкуры. За прошедшие с тех пор почти четверть века этому получена масса новых подтверждений, но почему-то почти никто этого до сих пор не понял.



НАЧИНАЕТСЯ "БУРЯ"



4 августа 1995 года ВС Хорватии начали операцию "Буря" по ликвидации Сербской Краины. Операция была согласована с НАТО, миротворцев ООН просто поставили в известность в последний момент. В планировании операции участвовала американская ЧВК MPRI. Кроме того, хорватской армии помогали формирования боснийских хорватов и мусульман. Все они "европейскими ценностями" ушиблены еще не были, поэтому гуманизмом не страдали.



Хорваты имели над сербами значительное превосходство в численности личного состава и в авиации, но по бронетехнике и артиллерии, наоборот, преимущество было на стороне сербов. В первый день сербы оборонялись достаточно успешно, но начавшаяся эвакуация мирного населения из основных городов Сербской Краины привела к массовому дезертирству военнослужащих, которые бросились помогать своим семьям. Уже 5 августа хорваты разрезали оборону сербов на несколько частей. Дополнительной проблемой для сербов было то, что их оборона не имела глубины (территория Сербской Краины представляла собой узкую полосу).



К 9 августа все было закончено. Вся территория Хорватии перешла под контроль Загреба. Потери хорватской армии составили всего около 200 человек. Сербов (военных и гражданских) погибло около 2 тыс., более 200 тыс. стали беженцами, была потеряна большая часть техники армии Сербской Краины (в том числе 15 танков М-84). Фактически налицо была этническая чистка, но со стороны Запада лишь несколько отдельных политиков на словах осудили действия хорватов. Впрочем, гораздо интереснее было поведение сербского лидера Милошевича. Он не шевельнул пальцем ради спасения соотечественников, хотя обязан был это сделать юридически и морально. Более того, как выяснилось позже, накануне "Бури" Милошевич лично обещал американцам, что не будет мешать разгрому Сербской Краины.



"Буря" стала сильнейшим ударом и по позициям боснийских сербов, хотя здесь война продолжалась (уцелевшие остатки армии Сербской Краины влились в состав армии Республики Сербской). В августе сербская ПВО сбила два американских боевых беспилотника "Предейтор". Но теперь НАТО решило добить сербов окончательно, тем более что в Сараево вновь взорвалась "очень своевременная мина", убив 37 человек.



29–30 августа авиация НАТО провела самую масштабную в ходе этой войны операцию по подавлению ПВО боснийских сербов. Широко использовались самолеты РЭБ, противорадиолокационные ракеты и даже крылатые ракеты "Томагавк" с кораблей в Адриатике. В итоге "большая" ПВО сербов была подавлена полностью. Подавить маловысотные средства было затруднительно, поэтому 30 августа из ПЗРК "Стрела-2" был сбит французский бомбардировщик (изначально создававшийся для нанесения ядерных ударов) "Мираж-2000N", оба пилота попали в плен. После этого натовцы опять перешли на удары с больших высот, из-за чего сухопутные войска сербов пострадали гораздо меньше, чем ПВО.



Тем не менее 15 сентября 1995 года боевые действия были прекращены. В ноябре на американской авиабазе Райт-Паттерсон (город Дейтон, штат Огайо) были парафированы, а затем в декабре подписаны президентами Югославии – Милошевичем, Хорватии – Туджманом и БиГ – Изетбеговичем соглашения о разделе БиГ, известные как Дейтонские. Соглашения эти действуют до сих пор, хотя государство, разделенное на мусульманско-хорватскую и сербскую части фактически недееспособно. Каждая из частей БиГ получила право иметь собственную армию (в 2006 году эти армии были объединены в одну – но лишь формально), при этом значительное количество имевшейся у них техники должно было уничтожаться. Поэтому Сербская Краина вернула определенное количество бронетехники и артиллерии в Сербию, чтобы вывести ее из-под уничтожения.



Всего в ходе гражданской войны в Хорватии и БиГ погибло не менее 200 тыс. человек, до 2 млн стали беженцами.



Потери авиации НАТО в ходе войны в БиГ составили: 4 F-16C, 1 F-14B, 1 F/А-18С, 2 "Си Харриера", 1 "Ягуар", 2 "Миража-2000" (по одному модификаций "N" и "С"), 1 Е-2С, 1 G-222, 1 вертолет "Линкс" и 2 беспилотника "Предейтор". Из этого количества было сбито ПВО боснийских сербов, как было сказано выше, 1 F-16C, 1 "Си Харриер", 1 "Мираж-2000N", 1 G-222, 2 "Предейтора". Остальные считаются потерянными по техническим причинам. Кроме того, сербы сбили 2 хорватских МиГ-21 и 1 вертолет Ми-8. Их собственные потери в авиации составили 8 штурмовиков: 2 J-22 "Орао", 6 J-21 "Ястреб".



Стороны в ходе войны совершили друг против друга массу тяжких преступлений на этнической почве, но виновными во всем были назначены исключительно сербы. Они потерпели тяжелое военное и политическое поражение. Особую ответственность за это, безусловно, несет Слободан Милошевич. Именно он в конце 80-х годов раздувал сербский национализм, не идя ни на какие компромиссы с республиками тогда еще единой страны. Именно он потом втянул сербов в безнадежные войны, которые одна за другой были ими проиграны. И он в 1995 году откровенно продал Западу сначала хорватских, а затем боснийских сербов, за что вскоре и поплатился. Но это уже другая история.



Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.

31.01.2019 Источник - независимая газета

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