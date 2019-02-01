Ухает "Филин". Россия вооружила свои новейшие фрегаты 22350 проекта галлюциногенным оружием

10:44 02.02.2019

Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системами



Корабли ВМФ России получили станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин". Данные системы способны ослепить врага и вызвать у него галлюцинации. Эффект происходит за счет низкочастотных колебаний яркости, которые возбуждают зрительные нервы.



Новые системы, предоставленные холдингом "Росэлектроника", появились на борту двух российских фрегатов "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов". Оборудование также будет установлено еще на двух фрегатах проекта 22350, которые возводятся на судостроительном заводе "Северная верфь", передает РИА Новости.



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В прошлом месяце фрегат "Адмирал Горшков" приступил к завершающей фазе испытаний. При строительстве корабля использованы композитные конструкционные материалы (технология "стелс"). Кроме того, его надстройка имеет особую архитектуру, снижающую площадь эффективной поверхности рассеивания корабля. Это позволяет ему быть менее заметным для радиолокаторов противника. После приема фрегата Военно-морским флотом России он войдет в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.



Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" передадут в состав Военно-морского флота России к концу 2019 года. В настоящее время корабль прошел первый этап ходовых испытаний и готовится к весеннему этапу. За свой первый выход в море корабль прошел более 500 миль.



В России продолжится строительство малых ракетных и патрульных кораблей, кроме того, в новом году ВМФ продолжит принимать в свой состав корабли крупного водоизмещения классов "фрегат" и "большой десантный корабль". В 2019 году ВМФ продолжит работу по повышению боевой устойчивости подводных лодок, в том числе за счет улучшения ряда их характеристик и наращивания боевых возможностей.