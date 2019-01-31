 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдоган нашел законное основание для вторжения в Сирию, - Ст.Иванов
11:41 02.02.2019

Зачем Анкаре реанимировать соглашение с Дамаском 1998 года

В ответ на обвинения Дамаска в агрессивных действиях и оккупации турецкими войсками северных районов Сирии Тайип Эрдоган вновь вытащил на свет давно устаревшее сирийско-турецкое Аданское соглашение 1998 года, которое якобы позволяет ему вторгаться на территорию Сирии на глубину до 5 км для борьбы с отрядами турецкой Рабочей партии Курдистана (РПК). В Москве также проявили интерес к этому архивному документу.

Следует учитывать, что за истекшие после подписания упомянутого соглашения 20 лет ситуация вдоль сирийско-турецкой границы коренным образом изменилась. Сирийское руководство уже с 1998 года отказалось от поддержки турецкой РПК и ее сторонников среди сирийских курдов. Лидер РПК А. Оджалан был выдворен из САР и позже оказался в турецкой тюрьме, где отбывает пожизненный срок. Сама организация оказалась раздробленной, турецкие спецслужбы взяли ее деятельность под плотный контроль. В руководстве РПК стало больше этнических турок-провокаторов, чем курдов.
Еще во времена правления Хафеза Асада баасистские власти Сирии развязали очередную волну репрессий против своих курдов (сотни тысяч из них были лишены гражданства, десятки тысяч брошены в тюрьмы и лагеря, запрещены все курдские партии и организации, как и обучение и общение на курдском языке, из приграничных с Турцией районов курдов депортировали в малопригодные для жизни пустынные районы, на их место заселяли арабские семьи и т.п.). То есть предлог или повод для вторжения турецких войск в Сирию и проведения там трансграничных операций уже тогда был полностью исчерпан.

Сегодня северо-западные районы Сирии и примерно 400 км турецко-сирийской границы контролируют турецкие войска, которые вторглись туда в 2016–2018 годах в результате двух масштабных военных операций и не на глубину в 5, как это предусмотрено Аданским соглашением, а в 100 и более километров (Идлиб, Африн, Манбидж).

Северо-восток Сирии пока остается под контролем курдских ополченцев при поддержке армии США. За все время гражданской войны сирийские курды ни разу не пересекали турецкую границу и не осуществляли каких-либо враждебных действий по отношению к Анкаре. Также они сохраняли нейтралитет во внутрисирийском вооруженном конфликте и лишь защищали свои территории от боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ), пополнение которым перебрасывалось в основном из Турции.
Тем не менее Эрдоган продолжает размахивать жупелом террористической угрозы, якобы исходящей с северо-востока Сирии. Он пытается убедить Москву, Вашингтон и все мировое сообщество в том, что ведущая сила сирийских курдов – Партия демократического союза (ПДС) тесно связана с РПК и поэтому с ней нужно бороться как с террористической группировкой. Не исключено, что эта грязная пропагандистская кампания преследует целью обелить самого Эрдогана и его окружение, которые в 2012–2016 годах превратили Турцию в транзитный коридор и базу радикальных исламистов. Через территорию Турции десятки тысяч джихадистов со всего мира отправлялись на войну в Сирию и Ирак, в Турции они проходили обучение, лечение и вооружались. Эрдоган и его родственники торговали с ИГ нефтепродуктами и другими товарами, организовывали массовую нелегальную миграцию беженцев в страны ЕС. И сейчас турецкие власти поддерживают в Сирии не только вооруженную оппозицию и бандформирования туркоманов, но и десятки террористических группировок исламистов в Идлибе, Алеппо, Африне и других районах Сирии. На базе оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) и исламистов на северо-западе Сирии Анкарой создаются новые органы власти, спецслужбы и полиция.

Эрдоган не устает повторять, что эти земли он Асаду никогда не вернет и в ближайшее время продолжит движение своих войск от г. Манбидж на северо-восток Сирии, чтобы создать буферную зону по всей протяженности турецко-сирийской границы. О глубине своего нового вторжения в Сирию Эрдоган пока не распространяется, но явно не собирается ограничиваться 5 км Аданского соглашения. Якобы Анкара и Вашингтон договаривались о 35-километровой буферной зоне на севере Сирии, но всем известно, как Эрдоган придерживается подобных договоренностей. Москва также всерьез рассматривает турецкое предложение, однако хотела бы, чтобы эту буферную зону контролировали турецкие и сирийские правительственные войска. Вряд ли Эрдоган пойдет на какие-то договоренности с Дамаском, ведь он по-прежнему считает Асада "убийцей сирийского народа" и нелегитимным президентом. Как заявляют в Анкаре, "пока Асад у власти, мира в Сирии не будет".
Не учитываются и другие сложности с возможным реанимированием Аданского соглашения. Так, Асаду надо вначале договориться с лидерами курдских ополченцев, чтобы они пропустили правительственные войска на границу с Турцией, но окружение Асада и его иранские спонсоры категорически против каких-либо переговоров с курдами. Они предпочитают разоружение курдских ополченцев силой.
Непросто и чисто технически осуществить вывод на границу с Турцией сирийских правительственных войск. Дело в том, что в распоряжении Асада их явно недостаточно, едва хватает на контроль за Дамаском, районами компактного проживания алавитов и центральной частью страны. 80-тысячный иностранный шиитский Корпус стражей исламской революции (КСИР Ирана, "Хезболла", шиитские наемники – афганцы, пакистанцы, иракцы, йеменцы и другие) вряд ли можно будет задействовать в охране сирийско-турецкой границы. Да и в этих пустынных и горных районах нет соответствующей инфраструктуры, военнослужащим будет просто негде размещаться. Доверять же курдам охрану госграницы, как это сделано в соседнем Ираке, Асад не спешит.

В целом есть серьезные основания полагать, что под предлогом реанимации Аданского соглашения и усиления борьбы с террористами в лице ПДС Эрдоган намерен нанести очередной удар по курдскому национальному движению в регионе, взять под свой контроль все северные районы Сирии и с этого плацдарма оказывать военно-политическое давление на Дамаск. Настоящие же террористы еще долго будут активно использоваться Анкарой и ее союзниками в Эр-Рияде, Аммане и других столицах региона для дестабилизации ситуации в контролируемых правительством Асада и его иранскими союзниками районах САР.

Об авторе: Станислав Михайлович Иванов – ведущий научный сотрудник, кандидат исторических наук ИМЭМО РАН.
31.01.2019

Источник - независимая газета
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