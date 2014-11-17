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Россия зря воевала в Сирии - США возвращают туда ИГИЛ, - В.Сокирко
13:49 02.02.2019

Россия зря воевала в Сирии - США возвращают туда ИГИЛ
Американцы перемещают террористов в Афганистан, Таджикистан, поближе к нашим границам

Виктор Сокирко
Материал комментируют:
Александр Зимовский

"Исламское государство"* для США как шаловливое дитя - одной рукой их шлепают по попке, а второй гладят по головке. Свое ведь, родное, самими американцами и порожденное в Ираке, как инструмент для достижения собственных целей в регионе за счет разжигания насилия на религиозной почве. Этакая стратегия "креативного разрушения" для Ближнего Востока, в которой все средства хороши. И люди в том числе, как например лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади, который после 2001 года содержался на американской военной базе, был выпущен, в 2005-м фигурировал в отчетах разведки США как назначенец Аль-Каиды**, в 2011-м за его голову Госдеп посулил 10 миллионов долларов. Говорят, что еще жив.

В общем, если в США утверждают что-то по поводу ИГ, то делается это не голословно, а со знанием дела, да еще и дела самими же спланированного. Так что ссылка на подготовленный Пентагоном доклад (по данным телеканала NBC), в котором "не исключается" захват ИГ территорий в Сирии менее чем за год, небезосновательна. И то ли ежеквартальный документ о ходе операции "Непоколебимая решимость" был составлен офисом генерального инспектора Минобороны США в нужное время, то ли военная разведка провела "вброс информации", но сообщение о том, что боевики ИГ стремятся восстановить "халифат в физическом виде", пришлось вовремя.

Грамотно расставлены и акценты, мол, власти Сирии не станут вступать в открытое противостояние с джихадистами, в случае если боевики не будут угрожать правительственной инфраструктуре. Пустят "пожить" тех, против кого США и их союзники с 2014 года проводят военную операцию в Ираке и Сирии (Дамаск не давал на это разрешение). Значит, все труды насмарку и объявленную было в минувшем декабре президентом Трампом "победу над ИГ" надо довести до конца. Кто бы сомневался, что США не уйдут из Сирии! Вот уже и Трамп, приказавший своим солдатом возвращаться домой, приостановил этот "дембель" на четыре месяца, при "вновь вскрывшихся обстоятельствах" вообще может кардинально изменить решение о выводе войск.

Собственно не об этом, а о самом "Исламском государстве", о победе над которым заявили и российский президент Путин, и американский Трамп. Куда подевалось "поверженное" ИГ, в состав которого входило как минимум 8 миллионов человек, из которых только в Сирии было по разным оценкам от 80 до 200 тысяч "активных штыков". Колонн с пленными и сдавшимися особо не наблюдалось, горы трупов в десятки тысяч боевиков никто не продемонстрировал, даже не смотря на успешные "точечные" удары российских ВКС и демонстративно ложные бомбардировки авиации США. Тем не менее, большая часть территории у ИГ отвоевана и их присутствие в Сирии уже вроде как и не рассматривается вовсе. Растворились? Затаились? Ушли на "зимние квартиры"? Не уничтожены - точно.

Сейчас ИГ в Сирии не представляет собой целостной картины ни по территориальному нахождению, ни по активности участия в "борьбе за Халифат" - пазл рассыпался. Но никто не говорит, что его нельзя собрать вновь, так что тут утверждение американцев о их вероятном возвращении соответствует действительности. Боевики ушли из Сирии, но намерены вернуться. Они сохранили численность, оружие и, что немаловажно, идеологию исламизма, которой намерены придерживаться и впредь.

- Как любое националистическое движения, а "Исламское государство" можно рассматривать именно таковым, победить практически невозможно и с этим сталкивались многие государства, - считает политолог и историк Александр Зимовский. - Вспомним доморощенную бандеровщину на Западной Украине, которую вроде как ликвидировали за десять лет сотрудники правопорядка и госбезопасности. Бандеровцы лишились поддержки местного населения, ушли в глубокое подполье, многие эмигрировали, но идеология, как выяснилось, сохранилась. Каким-то образом пусть и немногочисленные "ветераны" уберегли в сундуках полуистлевшую форму дивизии СС "Галичина", подразделений ОУН-УПА***, в которой теперь маршируют в полный рост на всевозможных националистических шествиях и парадах. И как-то незаметно выросло новое поколение бандеровцев, которое сейчас устанавливает свои порядки на нынешней Украине, а нарицательными прежде именами Бандеры и Шухевича называют улицы и проспекты. Тут, конечно, есть и свой нюанс в таком стремительном возрождении националистического движения на Украине - им позволили "возродиться из пепла", более того - всячески поощряли. И если, скажем, Польша признала геноцидом Волынскую резню, устроенную бандеровцами в 1943 году, то в США о таких печальных страницах истории мало кто знает. В Госдепе увидели в украинских националистах некую силу, способную повлиять на ситуацию в стране, вплоть до свержения правительства, и не задумываясь спустили с поводка бандеровцев на Майдане. ИГ для Вашингтона точно такой же инструмент достижения своих целей, но уже в Сирии. Не получилось с первого раза - непременно попробуют еще. Поэтому можно не сомневаться, что вероятность возвращения исламистов велика именно из-за их поддержки третьими странами и США в первую очередь.

Сторонники ИГ сейчас "эмигрировали" по странам Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы. "Коренные жители" перебазировались куда поближе - Саудовскую Аравию, Иорданию, Тунис, Афганистан и Пакистан. "Приезжие" вернулись в страны откуда был основной приток "добровольцев" - во Францию, Германию и… Россию. Из примерно 25 тысяч выходцев из бывших советских среднеазиатских республик, около полутора тысяч имеют паспорта РФ. При необходимости "российский легион" может поставить в Сирию гораздо большее количество человек. Если судить только по выявленным у нас "спящим ячейкам" ИГ и регулярным сообщениям ФСБ о задержанных вербовщиках и "финансистах" "Исламского государства" счет может идти не на одну тысячу джихадистов.

По данным военной разведке США сейчас существует как минимум восемь крупных филиалов ИГ по всему миру, из которых координируется деятельность боевиков в Ираке и Сирии. Даже при значительной потере руководства и территорий они способны объединиться в одно целое и представлять серьезную угрозу. Но это лишь констатация факта.

Сами США для сохранения ИГ прилагают немалые усилия. Как иначе можно рассматривать недавнее сообщение заместителя министра внутренних дел России Игоря Зубова о том, что неизвестные вертолеты перебрасывают боевиков этой террористической организации из Пакистана на границу Таджикистана. Ранее российский посол в Афганистане Александр Мантыцкий доводил аналогичную информацию о том, что США перебрасывают боевиков из Сирии и Ирака в Афганистан на вертолетах без опознавательных знаков. В октябре 2018 года таджикский портал "Ахбор" сообщил о перемещении в Афганистан "военного министра" ИГ Гулмурода Халимова вместе с шестью тысячами боевиков. Предполагаемая цель - проникновение на территорию Таджикистана.

Это к вопросу о том, куда делся ИГ из Сирии. Потренируются пока на Таджикистане. Если сумеет преодолеть сопротивление стран ОДКБ (в который входит и Россия).

О вероятности попыток проникновения террористов на территорию этой страны сообщалось и на сайте антитеррористического центра американской военной академии Вест-Пойнт. Эксперт этого центра Дэймон Мэйл высказался о том, что "потеря ИГ территорий в Ираке и Сирии может привести к перемещению значительного числа граждан Таджикистана, воюющих там, на родину". Он же констатирует, что за последние два десятилетия таджикские джихадисты повысили свой статус среди глобальных террористических групп, что делает более вероятной помощь им со стороны более крупных террористических организаций и возобновление внимания джихадистов к Цетральной Азии".

Неприятная перспектива для России - Таджикистан не только союзник и партнер, это и южный щит, прикрывающий стратегическое направление. И тут вот еще нюанс - в Таджикистане готовятся к президентским выборам (2020 год), где для Москвы выгодно, чтобы на очередной срок остался президент Эмомали Рахмон. Готовятся к ним и в США, где рассматривают в качестве нового лидера Таджикистана "своего" Мухиддина Кабири, на которого можно сделать ставку в случае напряженной ситуации в республике. Хаос и волнения как раз и способен спровоцировать боевики ИГ, которых Вашингтон готов применить в своей стратегии "принуждающей мощи".

Вернутся, надо полагать, боевики ИГ и в Сирию. Если США опасаются этого - значит так и произойдет. Вот уже и Израиль признается в поддержке ИГИЛ…

* "Исламское государство" (ИГИЛ - ИГ) - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** "Аль-Каида" решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** *Украинские организации "Правый сектор", "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА - УНСО), "Украинская повстанческая армия" (УПА), "Тризуб им. Степана Бандеры" и "Братство", решением Верховного суда РФ от 17.11.2014 признаны экстремистскими и их

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549104540
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