В Ираке к пожизненному заключению осуждены 5 таджичек. Их обвинили в терроризме

13:55 02.02.2019

Муллораджаб Юсуфзода



Суд в Ираке приговорил 5 таджичек к пожизненному заключению по обвинению в членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом 31 января Радио Озоди сообщил посол Таджикистана в Кувейте и Ираке Зубайдулло Зубайдзода.



Осужденные к пожизненному заключению женщины – уроженки города Исфара Согдийской области, Фархорского района и района Абдурахмон Джоми Хатлонской области.



По словам таджикского дипломата, вердикт суда в отношении Садорат ?урбоновой, Мафтуны Маджидовой, Гулрухсор Алиевой, Гулбахор Сайфуллоевой и ее дочери Махфузы Курбоновой был оглашен в четверг. В зале суда присутствовал и представитель посольства Таджикистана в Ираке.



Оглашение приговора в отношении еще одной гражданки Таджикистана Максуды Джахбаровой отложено - представители суда не сумели найти переводчика с узбекского языка. У женщины, уроженки города Пенджикент, двое детей.



В сентябре прошлого года судом Багдада к 20 годам лишения свободы были осуждены гражданки Таджикистана Лутфия Иззатулло Абдулло, Таманно Холахмад Каримова, Сафаргул Набиева, Мадина Ашраф Курбон, Хадича Файзиддинзода, Ирода Раззок Холик Содик, Оиша Шербекова, Зухро Зохир Мухаммад и ·Зебо Джонаки Саидова. Ранее в апреле суд Багдада приговорил к пожизненному заключению четырех таджичек по обвинению в членстве в ИГ.



По официальным данным, в Ираке 43 гражданок Таджикистана осудили к различным срокам (от 16 лет до пожизненного заключения) по обвинению в терроризме.



Ранее власти Таджикистана сообщили, что многие таджикские женщины отправились в Сирию и Ирак по принуждению своих мужей. По официальным данным, свыше 400 таджикских женщин и детей находились в странах Ближнего Востока.



Социологическое исследование, проведенное по этому вопросу в Таджикистане, также показало, что большинство из сотен таджикских женщин, уехавших в Сирию и Ирак, влилось в ряды ИГ по указанию своих мужей. В этом исследовании, проведенном при содействии ООН, говорится "из 200 таджикских женщин, которые по данным властей уехали в Сирию и Ирак, большинство вступило в ряды ИГ по наущению своих мужей".



После освобождения многих городов Сирии и Ирака от ИГ, женщины и дети находятся в тюрьмах Ирака и лагерях беженцев ООН в Сирии. В боевых действиях на стороне ИГ в Сирии и Ираке участвовали около 1900 граждан Таджикистана, судьба многих на данный момент неизвестна.