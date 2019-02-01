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Чему научит Россию, ненавидящая ее Украина, - С.Гомзикова
13:57 02.02.2019

Чему научит Россию, ненавидящая ее Украина
В растоптанной и разоренной "незалежной" заговорили о своем собственном пути развития

Светлана Гомзикова
Материал комментируют:
Владимир Корнилов
Евгений Копатько

Количество сторонников сближения с Россией на данный момент не дотягивает на Украине до семи процентов. Таковы данные январского опроса, который проводился в "незалежной" тремя местными социологическими компаниями: Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова.

В формате личного интервью (face-to-face) респондентам (жители ДНР и ЛНР не опрашивались) задавали вопрос: "Какой внешнеполитический путь развития вы считаете для Украины приоритетным?"

И, как оказалось, 48,5% хотели бы, чтобы страна выбрала собственный путь развития, опираясь на собственные ресурсы. 38,8% - чтобы более решительно двигалась в направлении Европы и Запада. И лишь 6,8% придерживаются мнения, что Украина должна более решительно двигаться в направлении России и Востока.

Еще 5,9% отказались отвечать на вопрос.

Можно, конечно, принять во внимание, что в нынешних украинских реалиях мало кто захочет сказать какому-то неизвестному "дяде"-социологу (или "тете"), что на самом деле думает. Люди запуганы, и это факт известный.

Но столь малый процент, условно говоря, пророссийских респондентов все равно удивляет. Тем более, что всего три месяца назад - в октябре 2018 года - тот же самый Киевский международный институт социологии приводил данные другого своего исследования, где показатель симпатий к России среди украинских граждан равнялся 48%.

Получается, почти каждый второй житель "незалежной" относится к нашей стране хорошо, но сближение с ней не приветствует…

- Ничего удивительного, - комментирует результаты нового соцопроса историк и политолог Владимир Корнилов. - Людей столько уже лет учат во всех эфирах, во всех передачах: "Россия главный враг", "Россия ведет войну" и т. д., что было бы странно, если бы украинцы были поголовно настроены на то, чтобы объединяться с Россией.

Но и конечно, немаловажным фактором является тот факт, что, в принципе, действительно народ на такие вопросы не может отвечать прямо и откровенно. Поскольку боятся, что могут быть репрессированы.

"СП": - Но почему их все еще тянет на Запад, ведь "ценности европейские", за которые украинцы стояли на Майдане, обогатили пока только тех, кто госпереворот организовал? Это же очевидно…

- Во-первых, если вы сравните эти цифры с данными, скажем, 2014?2015 гг., то увидите резкое снижение как раз прозападных настроений. Настроений, направленных на евроинтеграцию.

Если в 2014-м на волне Майдана и этой пропаганды подавляющее большинство украинцев (70 - 80%) выступали за евроинтеграцию, сейчас это число постоянно снижается.

Еще, скажем, два года назад Порошенко запросто мог обещать референдум по вступлению Украины в НАТО, сейчас, заметьте, он этого не обещает. Почему? Потому что если два-три года назад большинство выступало за вступление Украины в альянс, сейчас это количество резко снизилось.

Так что здесь тенденция прослеживается совсем иная.

"СП": - А что, по-вашему, означает этот "собственный путь", который выбрали для Украины почти половина участников опроса? Это оголтелая русофобия и факельные шествия с портретом Бандеры под вопли "москаляку на гиляку"? Или что-то иное?

- Мне кажется, каждый подразумевает что-то свое. Наверняка есть ультранационалисты, которые именно так и думают. Но львиная доля этих людей, которые так отвечали, скорей всего, просто не знают, куда теперь им двигаться и во что верить.

Завтра появится "китайская интеграция" с мечтами о том, как заживет Украина в богатом Китае. Ничего. Будут говорить: "Давайте присоединяться к Китаю"

"СП": - Нас - Россию - вот эти 6,8% должны насторожить, и можем ли мы что-то изменить в этом выборе?

- Можем и должны. Россия должна активно заниматься продвижением своих идей на территорию Украины. Я это говорил и до Майданов, тем более, говорю сейчас. Но, к сожалению, занимаемся мы этим крайне мало и, на мой взгляд, недостаточно.

Известный донецкий социолог, соучредитель агентства "Евразийский монитор" Евгений Копатько, со своей стороны, считает данные опроса корректными и отражающими настроения в украинском обществе:

- Но все же более удивительны те 48,5% граждан, которые хотят видеть собственный путь развития, а не двигаться в Европу. Это, мне кажется, более показательно.

Что касается малой доли тех, кто выступает за сближение с Россией, то она объясняется просто. Пять лет гражданской войны и пять лет государственного переворота на Украине, безусловно, в корне изменили отношение значительной части населения к России и ее политике.

Это вполне очевидно. И дело не только в пропаганде. Внутренняя повестка дня как раз и свидетельствует о том, что Россия виновата в проблемах, которые имеют место на Украине. Виновата - я подчеркиваю - с точки зрения и украинской элиты, и значительной части населения.

Вот это самый важный посыл.

Я могу точно сказать, что до событий на Майдане и конфликта в Донбассе, на вопрос, "Считаете ли вы Россию братской страной и дружественным государством?", подавляющее большинство граждан Украины отвечали утвердительно. Процент тех, кто считал "врагом", "источником угрозы", равнялся статистической погрешности.

Сейчас картинка изменилась на сто восемьдесят градусов. Поворот произошел в конце 2013 в начале 2014 года. То есть, еще до начала активных военных действий в Донбассе. И это как раз свидетельствует о том, что в информационном поле Украины доминирует точка зрения, что "Россия является источником угрозы". Чему нашли массу "поводов" и "объяснений".

Люди же хотят видеть какой-то внятный внутренний путь развития, на что, в принципе, и указывают как раз вот эти данные.

Безусловно, треть респондентов все еще полагают, что путь на Запад даст преференции Украине. Но это сейчас не большинство.

И это, на мой взгляд, достаточно красноречиво говорит о том, что движение на Запад, оно вызывает в обществе определенное разочарование. Скорей всего, смещаются акценты на собственные усилия по наведению порядка в собственной стране.

"СП": - Но как это следует понимать?

- Мы лишь констатирует здесь несколько цифр, которые говорят о том, как люди видят будущее развитие Украины. И они свидетельствует о том, что это "собственные усилия". Но как мы это будем расшифровывать, я не готов вам сказать.

Скорее всего, населению становится очевидным и понятным (это моя частная интерпретация), что нужно разбираться в собственных делах. Сначала наводить порядок в собственном доме.

А что думают другие по этому вопросу, сложно сказать. Наверное, сколько людей, столько и мнений.

Но, мне кажется, здесь важно понимать и другое…

"СП": - Что именно?

- Важно понимать, что этот разрыв между Россией и Украиной произошел - он глубинный, на долгие годы. Что отношения, в том виде, которые были, они никогда не восстановятся. Они могут восстановиться только в другом ключе.

И Россия сегодня для значительной части населения Украины все-таки является не дружественной, а враждебной страной. Вот по факту так.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549105020
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