Бывший генпрокурор Узбекистана Кадыров помещен в тюремную больницу

16:50 02.02.2019

Обвиняемый в коррупции бывший генеральный прокурор Узбекистана Рашид Кадыров госпитализирован в тюремную больницу. Об этом сообщает Узбекская служба Радио Свобода со ссылкой на источник в Главном управлении исполнения наказаний МВД республики. Один из знакомых Кадырова рассказал, что чиновнику "ухудшили состояние здоровья". По его словам, в тюремной камере Кадырову подселили троих арестантов, которые пытались заставить его дать признательные показания.



Юрист, знающий о госпитализации Кадырова, предположил в разговоре с изданием, что перевод бывшего генпрокурора в больницу может быть уловкой его адвокатов.



66-летний чиновник возглавлял Генпрокуратуру республики с 2000 по 2015 год, а потом был отправлен в отставку и перешел в Конституционный суд. Его арестовали в феврале 2018 года. Перед арестом новый президент Узбекистана Шавкат Мирзияев назвал на совещании прокурорских работников "самыми большими ворами" и "мусором". Не называя имени, он возложил ответственность за это на Кадырова, пишет Узбекская служба РС.



В отношении Кадырова выдвинуты обвинения по трем статьям уголовного кодекса Узбекистана, его обвиняют в вымогательстве, злоупотреблении властью и получении взятки. По данным источников Узбекской службы РС, кроме Кадырова по делу проходят 12 человек – бывшие сотрудники спецслужб, прокуратуры и налоговой инспекции. Против бывшего генпрокурора и его сына, который уехал из страны, были поданы иски на общую сумму около 500 миллионов долларов США.