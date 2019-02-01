В Таджикистане растет количество браков с гражданами Кыргызстана

16:52 02.02.2019

В прошлом году свыше 200 граждан Таджикистана официально скрепили брачные узы с иностранцами, преимущественно гражданами Кыргызстана. По сравнению с 2017 годом смешанных браков стало на 30% больше.



Среди них есть как браки по большой любви, так и супружеские союзы по расчету. Тысячи соотечественников ежегодно покидают Таджикистан, где наблюдается большой уровень безработицы и экономические проблемы, и перебираются за лучшей долей в Россию, Казахстан, США, Европу и даже Китай.



Больше браков с гражданами Кыргызстана



Ифтихор Самадзода, заместитель начальника Управления регистрации актов гражданского состояния Минюста, сказал в беседе с Радио Озоди, что больше всего смешанных союзов в прошлом году приходилось на граждан Кыргызстана – свыше 100 браков, далее идут Узбекистан, Россия, Афганистан, Иран, Турция, Туркменистан, Казахстан, Украина, Италия, Дания и Китай.



Осведомленный источник в республиканском ЗАГС сообщил, что 95 зарегистрированных таджикско-кыргызских браков приходится на жителей Лахшского района (бывший Джиргаталь), где сосредоточена крупная кыргызская диаспора в Таджикистане. "Многие из них хотят перекочевать на историческую родину и брак с кыргызстанцем представляется для этого хорошей возможностью", - отметил он.



​Прошлым летом вальс Мендельсона прозвучал и для 21-летней Хамрозхон из приграничного кишлака Ходжа Аъло Исфаринского района. Житель Бишкека влюбился в девушку с первого взгляда. Сейчас пара проживает в Кыргызстане, но супруг Хамрозхон строит дом для своей любимой жены в Исфаре, как того требуют законы страны.



Джамила Каримова, мать девушки, сказала 2 февраля в беседе с Радио Озоди, что зять - однокурсник ее племянника и вместе они часто приходили к ним домой. "Зять приметил Хамрозхон и влюбился в нее. Отправил сватов, сыграли свадьбу", - говорит она.



Ограничения не пугают заморских женихов



В 2011 году парламент Таджикистана внес некоторые изменения в Семейный кодекс республики. С тех пор иностранцы, желающие связать свою судьбу с гражданками Таджикистана, должны выполнить три основных условия: прожить на территории страны не менее года, заключить брачный договор до вступления в брак, а также обеспечить свою половинку жильем. Для граждан Таджикистана, заключающих брак с иностранками, таких ограничений нет.



Власти утверждают, что ужесточение брачных процедур связано с защитой имущественных прав таджичек в случае разводов.



В статистике об интернациональных союзах нет разбивки по половой принадлежности, но в ЗАГСе отмечают, что заморских принцев нисколько не пугает ужесточение условий для вступления в брак с таджичками.



Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации в 2017 году призвал власти Таджикистана снять ограничения на браки иностранцев с таджикскими женщинами. Эти ограничения являются серьезным нарушением основных прав человека, в том числе права на выбор супруга, говорится в докладе Комитета.