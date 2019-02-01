 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Душанбе построят "воздушное" метро. Первая ветка - от "Корвона" до Гулистона
22:38 02.02.2019

В столице Таджикистана возведут воздушную ветку метро – от "Корвона" до Гулистона, а затем приступят к подземным веткам.

Первая ветка столичного метрополитена будет "воздушной" и соединит южные ворота города (по направлению в Хатлонскую область) с районом городского цирка, сообщил "АП" источник в администрации мэра Душанбе. Согласно генплана Душанбе, первая воздушная ветка столичного метро заработает в конце 2040 года.

На сегодняшний день столичные власти изучают вопрос о возможности строительства подземных участков будущего душанбинского метрополитена.

"Специалисты изучают, какие проблемы и препятствия могут появиться при возведении подземных веток метрополитена в городе", - отметили в столичной администрации.

Изучаются также предполагаемые ветки будущего метро. Некоторые жители города уже предложили строительство линии метро от аэропорта до "Корвона", а другую - от цирка до микрорайона Зарафшон.

Метро в Душанбе станет третьим в Центральной Азии. Сегодня метрополитен функционирует в столице Узбекистана Ташкенте и в Алмате. Есть планы строительства метро и в Бишкеке.

Метро в Ташкенте было построено в советское время, а в Алматы первая линия была запущена в 2011 году.

Источник - ca-news.org
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