На гастролях в Ижевске неожиданно умер российский рэпер Децл (Толмацкий)

08:26 03.02.2019

Рэпер Децл умер в гримерке в городе Ижевск сразу после концерта. Причиной смерти называют остановку сердца.



Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщил отец музыканта Александр Толмацкий на своей странице в Facebook. Причиной смерти Толмацкого, по предварительным данным, стала остановка сердца, об этом РЕН ТВ сообщил концертный директор певца Павел Беленец. "Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация - у него произошла остановка сердца, и он умер", - сказал Беленец. Накануне рэпер опубликовал в своем Twitter пост, в котором сообщил, что направляется из Перми в Ижевск. Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл, родился 22 июля 1983 года в Москве. Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вошел в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров. У Толмацкого остался 14-летний сын. "Кирилла больше нет", - написал на своей странице в Facebook его отец, продюсер Александр Толмацкий.



Официально причина смерти 35-летнего Децла пока не называется. В свою очередь, его концертный директор Павел Беленец сообщил, что остановилось сердце. Информация о смерти рэпера также подтверждается на официальной странице в социальной сети ВКонтакте, которая запрещена в Украине. "Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами", - отмечено в сообщении. Мать Децла Ирина Толмацкая написала в Instagram запись в честь памяти, напомнив годы жизни артиста. "Люблю тебя. 1983-2019", - отметила она.



В сети появились видео с последнего выступления российского рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл. Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, концерт в ночном клубе в Ижевске был закрытой вечеринкой по случаю дня рождения местного предпринимателя.



видео тут -

https://bison-info.pro/rossijskij-reper-detsl-vnezapno-umer/