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|Племянник олигарха Ырысбек Мааткабылов возглавил Бишкекский комитет "СДПК без Атамбаева"
10:54 03.02.2019
Племянника Салымбекова избрали координатором "СДПК без Атамбаева"
02 февраля 2019 - Бакыт Стамов
Племянника Салымбекова избрали координатором "СДПК без Атамбаева"
Сегодня в Бишкеке прошла городская партконференция движения "СДПК без Атамбаева", на которой выбрали координатора столичной ячейки СДПК. Об этом редакции VB.KG сообщил представитель этого движения.
По его словам, единогласным решением был избран экс-глава Ленинского района Бишкека Ырысбек Мааткабылов, который по совместительству является родным племянником олигарха Аскара Салымбекова.
Ирина Карамушкина заявила, что СДПК грозит рейдерский захват 18
Также стало известно, что он около 2 месяцев назад оставил должность начальника Управления физической культуры и спорта мэрии города Бишкек, которая сегодня является вакантным.
Отметим, должность координатора Бишкекской ячейки официального СДПК занимает депутат Ирина Карамушкина.
Напомним, ранее супруга другого племянника Аскара Салымбекова, депутата БГК Жумабека Салымбекова Нурзат Осмонова присоединилась к движению "СДПК без Атамбаева".