Теория Власти и Когнитивный диссонанс элитных группировок, - М.Хазин

10:58 03.02.2019

В войне проектов

когнитивный диссонанс элитных группировок



Частично я уже об этом писал, но последняя статья Виктора Мараховского "В США заявляют, что их демократию разрушила "книжка для тупых" вдохновила меня на более подробное описание коллизии, связанной с усилением межэлитных споров внутри одного государства.



Как следует из теории Власти, описанной в "Лестнице в небо", элита любой страны представляет собой верхушки подчас довольно многочисленных властных группировок (которых может быть десятки, если не сотни). История с арестом сенатора, случившаяся пару дней назад, показывает, например, что региональные элиты очень сильны (недаром в СССР была практика ротации элит; правда, работала она в основном только на русских территориях) и предъявлять претензии главе Карачаево-Черкессии бессмысленно: с учетом разделения кланов и национальностей, у него просто не было выбора в части назначений на должности.



Теория глобальных проектов говорит о том, что та политика, которую та или иная властная группировка вменяет государству, зависит от того, ценности и принципы какого глобального проекта она исповедует. Или, иначе, те властные группировки, которые пытаются следовать идеям альтернативных по отношению к политике государства властных проектов, всегда находятся в достаточно серьезной оппозиции. Исключение - когда отдельные функции государства разделены между проектами, например, у нас внешняя политика определяется Путиным, который явно симпатизирует Капиталистическому проекту, а вот экономическая и финансовая политика полностью определяется элитой "Западного" проекта, причем ее носители вообще на территории нашей страны не находятся.



Для нас, впрочем, интересны сегодня те страны, в которых такого противоречия не было, как у нас в 90-е годы или, до недавнего времени, в США. Дело в том, что идеологическая модель любого глобального проекта в принципе не предполагает возможности альтернативных ценностных конструкций. Тут может быть только полная монополия, достаточно почитать, что пишут на Западе про коммунизм или что писали про капитализм при Советской власти. При этом один из двух доминирующих с 1945 по 1989 годы "Западный" глобальный проект довольно мирно относился к проекту "Капиталистическому", который он только что (вместе с проектом "Красным") благополучно разгромил во II Мировой войне. Остальные проекты в этот период особого интереса, с точки зрения реализации своих глобалистских конструкций, не представляли.



После 1991 года "Западный" проект почивал на лаврах и его идеологические концепты стали основной для любых образовательных институтов во всем мире. Даже если где-то и делали какие-то оговорки, тем не менее правильность либеральной логики под сомнение, в общем, не ставилась. А вот дальше начались проблемы…



Как понимают наши читатели, проблемы эти носят абсолютно имманентный характер с точки зрения модели экономического развития капитализма и сделать с ними ничего нельзя. Поэтому проблемы будут только нарастать. Беда в том, что идеологические конструкты в принципе не принимают такую позицию, они продолжают генерить свои монопольные конструкции. Что категорически не устраивает довольно много людей, которым требуются результаты, в том числе и любой ценой. Поскольку в условиях падения уровня жизни значительной части населения, управлять социумом становится все сложнее и сложнее.



Поскольку идеологические конструкты "Западного" проекта оказались в условиях нынешнего кризиса слишком "жесткими", началась работа по поиску альтернативных идеологем. В рамках других глобальных проектов. "Красный" проект пока молчит (поскольку уровень жизни населения еще достаточно высок), Иудейский традиционно прячется за другие проекты (сегодня - за Капиталистическим), Исламский предлагает слишком радикальные меры (ИГИЛ). И вверх пошел проект Капиталистический.



И в России (Путин и "силовики"), и в США (Трамп), и в Великобритании (хотя тут есть намеки на то, что как раз тут за маской Капиталистического проекта скрывается Иудейский) начинают появляться политики (а за ними, как понятно, скрываются элитные группы), которые начинают выдвигать альтернативные "Западному" проекту идеологические конструкции. Что создает последнему очень серьезные проблемы.



Да, "Западный" проект контролирует практически все СМИ (хотя бы потому, что вся журналистика и управление СМИ были выстроены людьми, выученными в рамках проектных институтов "Западного" проекта). У нас иногда этому искренне удивляются (как можно так врать?), хотя это совершенно естественно, для любого проектного идеолога модели, в которых его проект проигрывает, просто недопустимы. Они бы и рады сказать, что Россия никаких Скрипалей не травила, да вот только слов у них таких нет. Точно также, как все, кто пытался сказать, что Грузия напала на российских миротворцев в 2008 году тут же выкидывали с американского телевидения (или заранее в СМИ не пускали), точно также, как вроде бы российская радиостанция "Эхо Москвы" до сих пор пытается поддержать эту точку зрения. Хотя она даже на официальном уровне руководства стран Запада не поддержана.



Но тогда возникает вопрос, что делать? Пока альтернативные проекты занимали в политической системе глубоко маргинальное положение, их можно было в СМИ не пускать или просто игнорировать. Но как на сегодня игнорировать Трампа? С его идеями разрушения ВТО и восстановления системы мировой торговли классического капитализма? Которые автоматически разрушают систему приоритетов банковского капитала в мире, Бреттон-Вудскую систему и господство элиты "Западного" глобального проекта?



Смолчать тут уже совершенно невозможно и поэтому была придумана довольно простая конструкция, которая состоит в том, что Трамп якобы "поет с чужого голоса"! Изначально выдвигалась идея о том, что Трамп - идиот, который постоянно несет тяжелый бред, но он оказался очень последователен и аккуратен и эта гипотеза не прижилась… Да и повышение уровня жизни населения в США и некоторые другие проекты Трампа показали населению, что он, скорее, фигура позитивная, так что либеральным идеологам пришлось искать новую идею.



Ну и нашли! Что Трамп - агент России. Россия сама по себе тут не причем, просто признать, что Трамп может быть носителем альтернативной либеральной идеологии никак невозможно, для либеральных идеологов другой просто нет! Ее вообще быть не может, это обязательное условие для любых глобальных проектов. То, что говорит Трамп может быть либо бредом (но эта концепция в публичном поле уже не работает), либо - вражескими происками (пока еще эту концепцию двигают). И такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока Капиталистический проект (в его американской части) не развернет свою собственную сеть СМИ, которые уже в полный голос начнут разрушать идеологическую монополию "Западного" глобального проекта.



И, еще раз повторю, Россия тут не причем. Просто она подвернулась под руку, больше ничего "такого" не нашлось. Китай, конечно, был бы лучше, но в него никто не поверит. Его еще не "раскрутили" так, как раскручивали Россию/СССР много десятилетий. Ну, просто не получается. В реальности, его боятся уже куда сильнее, чем Россию, но в идеологическом поле он пока сильно меньше, чем Россия.



В результате возникает довольно смешная картина. Поскольку большая часть американских СМИ несет откровенную пургу, которая (в каждом конкретном случае) легко опровергается и/или осмеивается. Но - ее так много, что до всего этого массива ни у кого просто руки не доходят, альтернативную по масштабу систему СМИ никакой глобальной проект пока не создал. При этом попытки высмеивать такую политику со стороны отдельных информационных агентств или СМИ (RT тому пример) вызывает организационное противодействие: поскольку у нас "демократия", и все СМИ пишут (в рамках, как мы понимаем, монополии одной идеологии), то вашу "чушь" можете писать, но - будьте любезны давать и официальную позицию, причем в правильной пропорции. И - не забывайте писать, что вы, как и Трамп, иностранные агенты. Ах, по Трампу это пока не доказано? Ну и так и зачем доказательства, когда он говорит ту же самую чушь, что и RT?



Понятно, что такая политика с американскими СМИ, которые контролируются капиталистическими (промышленными) элитами США, не проходит. Но, как уже отмечалось, в части "плана по валу" они пока сильно уступают либеральным СМИ. Впрочем, успех RT как раз показывает, что население уже начинает отходить от монопольных либеральных конструктов. Но это, в свою очередь, ставит серьезные проблемы перед идеологами "Западного" глобального проекта. Поскольку работать в рамках информационной конкуренции они разучились очень основательно. Собственно, два поколения уже этому не учили. А "старые" кадры, которые выросли в рамках противодействия "Красному" проекту, и обладают соответствующими навыками, имеют другой недостаток. Они недостаточно либеральны, поскольку их еще учили в рамках чисто капиталистических концепций и авраамических ценностей (Трамп тому пример).



Так что у "Западного" проекта начались крайне серьезные проблемы, к которым он судя по всему оказался не готов. Но и к его конкурентам это предъявляет некоторые требования. Пришло время резко наращивать свою активность, поскольку это начнет давать быстрые и серьезные результаты!



Михаил Хазин

2.02.19