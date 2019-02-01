Арест Арашуковых как сигнал "рос-элите", - А.Халдей

11:02 03.02.2019 Железная поступь Феликса

коррупция отныне больше не средство консолидации элит, а прямой путь на нары



История с арестом Рауфа Арашукова, сенатора и некоронованного короля Карачаево-Черкессии, просто потрясает воображение по мере того, как всплывают детали этого дела. В памяти встает сюжет из первой детально описанной технологи применения компромата в политике - романа "Граф Монте-Кристо" со сценой разоблачения Фернана Мондего, ставшего графом де Морсер, пэром Франции, произведенного в стенах палаты пэров.



Как и графу де Морсеру, Рауфу Арашукову после разоблачения и ареста сенаторы дали слово. Как и граф де Морсер, Рауль Арашуков ничего не смог сказать в свое оправдание. Как и с графом де Морсер, обличителем стал его близкий знакомый - глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, подтверждая истину, что дружба с силовиками не спасает от наказания, а если и спасает, то до поры до времени. Как говорят о себе сами силовики: "Мы друзья до ближайшего угла". Где будет этот угол, решают те, кто с ними дружит. Переход за флажки не спасает никакая дружба. Тем более, что силовики под видом дружбы часто просто добывают оперативную информацию - профессия определяет характер.



Арест в стенах Совета Федерации - это не просто беспрецедентная акция. Это сигнал элитам такой громкости, что просто барабанные перепонки лопаются. Отныне элита стабилизирована и консолидирована, и коррупция отныне больше не средство консолидации элит, а прямой путь на нары. Да, борьба идет медленно и осторожно, но уже видны закономерности: пока мелких коррупционеров не трогают, в результате чего размер взятки вырос из-за рисков, но крупных серьезно пропалывают, как сорняки на грядке.



То, что объявил Бастрыкин своему знакомцу, тянет на пожизненное. Тут и заказные убийства, и организация ОПГ, и покушение на попытки свержения власти в Карачево-Черкессии. Это уже намного тяжелее, чем взятки. Можно себе представить вес Арашукова, если даже Игорь Сечин не мог сдвинуть его с занимаемых позиций - такие силы в Газпроме отводили от него угрозы. Полагаю, что вопрос был не в банальной защите откатчика - в Газпроме своя сложная система сдержек и противовесов, где региональные элиты опираются на кланы в Газпроме и свою очередь сами являются для них опорой.



Арест Арашукова не сразу, но потянет грандиозные реструктуризации в элитах. Все, кто так или иначе был причастен к крышеванию и защите персонажа, получившего пожизненное или близкое к нему обвинительное заключение, сами попадают в список кандидатов на вылет из элиты. Это значит, что на самом верху Газпрома и рядом с ним могут быть очень серьезные перестановки. Так же в Карачаево-Черкессии клан Арашукова потеряет лидирующие позиции, и их займет кто-то другой. За Арашуковым так давно наблюдали, что признательных показаний от него не требуется - все известно до последней цифры, откуда получил, кому занес, во что вложил и куда перечислил. Сейчас Арашукова вытрясут как грушу, с ним начнется "экспроприация экспроприаторов".



Падение клана Арашуковых подобно обрушению Эльбруса - во всяком случае на Северном Кавказе. Ведь их связи ведут во все северокавказские республики России. Это значит, что все, кто сохранил с ними бесконфликтные отношения, попадут под огонь и даже сохранив должности, потеряют позиции. Это не затронет Рамзана Кадырова, который с Арашуковым был знаком, но поругался по вопросу касательно Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства.



То, что разработкой Арашукова занималось ФСБ, и сам Бортников ходатайствовал об аресте, говорит о том, что Северный Кавказ вновь становится объектом повышенного террористического риска в связи с конфликтом России и США. И не только Бортников - к его докладу на имя Президента России присоединился бывший командующий Силами специальных операций РФ, а ныне полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовников.



Возрастает вероятность переброски на Кавказ вывезенных из Сирии исламских радикалов, чьей инфильтрацией сейчас вовсю занимаются англо-саксонские разведки. И если Чечня и Дагестан в этом смысле профилактированы и большого беспокойства у Москвы не вызывают, то Карачаево-Черкессия, где правит клан потерявших берега князьков, связанных к тому же и с Саудовской Аравией - это повод для самых радикальных решений именно в настоящий момент.



Убирая с шахматной доски очередную сильную фигуру, в Москве бьют одной пулей несколько зайцев. Кроме зарвавшихся коррупционеров и потенциальных заговорщиков, из сложной паутины межэлитных связей убирают еще одну ельцинскую "семью". Устранение Арашукова можно сравнить лишь с устранением Приходько. Сам Рауф значения не представляет - он стал таким с помощью отца - настоящего короля Карачаево-Черкессии Рауля Арашукова, которого в свое время вытащил после тюрьмы с самого низа его земляк Назир Хапсироков.



Хапсироков известен тем, что при Ельцине работал управляющим делами прокуратуры РФ, пользовался поддержкой Бориса Березовского, был помощником Главы администрации президента РФ Александра Волошина. Именно Хапсироков и ввел Арашукова-старшего в самые высшие круги Газпрома. Сам Хапсироков считался лучшим посредником в коррупционных делах, и если такой персонаж занимал такие должности, то можно себе представить, что творилось в то время в российской власти и какое наследие досталось Владимиру Путину из рук Бориса Ельцина. Сейчас делаются лишь осторожные шаги в деле избавления от этого мафиозного спрута, опутавшего российскую власть. И как всякая борьба с мафией, это дело требует осторожности и тщательной подготовки.



Сейчас, когда в Пенсионном фонде не хватает денег на пенсии, а в правительстве не хватает на национальные проекты, судьба привыкших к коррупционной халяве "элитариев" предрешена. И если кто-то пока не понял, что времена переменились и за лояльность больше не будут платить закрыванием глаз на коррупцию, то внезапность перемен заставит их испытать ледяной душ, насморк от которого наступит уже в тюремной камере. Да, многие пока на свободе и пока по-прежнему "при делах", но железная поступь Феликса неумолимо приближается к ним.



Система сбрасывает коррупцию как средство консолидации элиты. Теперь остаться на верху можно не собачьей преданностью в расчете на право на казнокрадство и взятки, а эффективностью регионального управления в условиях недостатка финансирования. Как говорил сотрудникам городской и районных администраций бывший мэр Новороссийска Владимир Синяговский, умудрявшийся заставить бизнес платить за благоустройство города: "С деньгами и дурак сможет, ты без денег попробуй!".



По просьбам Синяговского предприятиями беспрекословно выделялись автомобили для очистки улиц города, когда это требовалось по погодным условиям, люди выходили на регулярные субботники, мусор вывозили как часы, ямы на дорогах исчезли, выстроили длиннейшую в Европе набережную, а бизнес благоустраивал территории на 300 метров в радиусе нахождения их офисов. Рабочий день Синяговского начинался каждый день в 4 часа утра с обхода улиц всегда по разным маршрутам в составе заместителей и руководителей служб, заканчивался за полночь, а выходных он не знал. И в этом режиме работала вся городская власть. Падали с ног, а работали. Кто не выдерживал - уходил. Город за 13 лет власти мэра преобразился на глазах. Сейчас Синяговский депутат Государственной Думы от "Единой России", и за него голосовал весь город практически единогласно. Это тот случай, когда не партия спасала мэра, а мэр партию.



На волне экономического кризиса и военно-политического противостояния с Западом элита постепенно переходит в режим самоочищения. Это для нее болезненный медленный процесс, как удаление самому себе аппендицита. Но инстинкт самосохранения выше, и группа будет отсекать тех, кто мешает ей выживать в новых условиях. Никакой идеализации элиты не требуется, чистая рациональность будет заставлять убирать наиболее одиозных своих представителей. Оставшиеся научатся понимать, что говорить и делать глупости - самый надежный путь к вылету из карьеры.



У советских чиновников инстинкт самосохранения был развит до уровня боевой экстрасенсорики спецназа. Они и были спецназом. Нынешние по сравнению с теми просто первобытные дикари на фоне профессуры МГУ. Арашуков - старший потерял инстинкт самосохранения, полагая, что ему достаточно оградить себя армией телохранителей. И тем погубил себя и своего сына. Но он вырос из далекого от номенклатуры сословия и попал в элиту на сломе эпох противоестественным для этого процесса образом. Подтвердив правила: "Попасть легче, чем удержаться" и "Погонам надо соответствовать". И потому его инстинкт самосохранения не включал в себя требования подобающего поведения для себя и своего сына. Он думал, что все решают деньги и связи. На примере его ошибки теперь научатся те, кто шагает с ним рядом. Или не научатся - и пойдут следом за ним.



А пока, глядя на эту эпохальную драму, в памяти возникают цитаты из великой русской литературы. "Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы". "И в трагических концах есть свое величие. Они заставляют задуматься оставшихся в живых". "Аннушка уже разлила масло". Как говорили древние - Sapienti sat (умному достаточно). А неумные не должны проходить естественный отбор. Арашуков еще раз подтвердил теорию ротации элит Парето, переходящую в теорию Дарвина. Следующим с вещами на выход приготовиться.



Александр Халдей Источник - завтра

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