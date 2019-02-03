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Мадуро согласился на досрочные парламентские выборы
13:55 03.02.2019

"Они хотят выборы?" Мадуро решил атаковать парламент
Мадуро решил провести досрочные выборы в парламент

В Венесуэле могут пройти досрочные парламентские выборы - соответствующее заявление сделал президент страны Николас Мадуро. Инициативу должны одобрить конституционная ассамблея и народ страны. Ранее Европарламент признал Хуана Гуайдо легитимным исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Москва назвала это решение "политическим вандализмом".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал идею проведения досрочных парламентских выборов. Глава государства отметил, что на рассмотрении конституционной ассамблеи уже находится соответствующее предложение. В дальнейшем инициативу должен одобрить народ страны, передает НСН.

"Они хотят выборы? Мы проведем парламентские выборы", - сказал Мадуро.

Вместе с тем, нельзя сказать, что это изменило отношение Запада к президенту Венесуэлы, передает ФАН.

"Сейчас не время для диалога, время для действий. Диктатуре Мадуро пришел конец раз и навсегда", - вице-президент США Майк Пенс, выступая во Флориде на встрече с беженцами из Венесуэлы.

По его словам, Вашингтон "использует все экономическое и дипломатическое давление, чтобы обеспечить мирную передачу власти" в стране. Однако он не исключил и силового решения кризиса. Пенс также подчеркнул, что "Мадуро хорошо поступит, если не будет испытывать решимость США".

Четыре дня назад верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что
страны ЕС намерены создать международную контактную группу по Венесуэле.

По ее словам, данная группа будет создана для обеспечения возможности проведения новых выборов в Венесуэле. Дипломат также добавила, что эта группа призвана способствовать завершению политического кризиса в стране в течение 90 дней.

При этом Европейский парламент признал Хуана Гуайдо легитимным исполняющим обязанности президента страны. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента. За соответствующую резолюцию проголосовали 439 евродепутата, 104 выступили против, 88 воздержались. Спикер Антонио Таяни отметил, что Европарламент стал "первым европейским институтом, сделавшим это".

В Европарламенте также призвали дипслужбу Евросоюза и страны-участницы ЕС принять аналогичное решение. В заявлении Европарламента подчеркивается, что депутаты полностью поддерживают Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы как "единственный законный демократический орган" республики. Депутаты заявили, что "необходимо восстановить полномочия Нацассамблеи, а также права и безопасность ее членов".

После этого глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс указал, что Евросоюзу придется принять "более сильные решения" по Венесуэле, если ситуация с проведением выборов в этой стране не сдвинется с места. Дипломат заявил, что будет выступать за создание международной контактной группы по вопросу выборов в Венесуэле.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя решение Европарламента по Венесуэле, назвал его "политическим вандализмом".

Поведение Евросоюза противоречит тем ценностям, которые он декларирует на всех международных площадках, считает сенатор.

Стоит отметить, что министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что испанская сторона признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны 4 февраля. По его словам, 4 февраля истекают восемь дней, в течении которых власти Испании потребовали президента Венесуэлы Николаса Мадуро созвать досрочные выборы. Дипломат подчеркнул, что остальные страны, которые присоединились к "ультиматуму Мадуро", также признают Гуайдо временным лидером Венесуэлы.

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Ситуация в Венесуэле обострилась после состоявшейся 10 января инаугурации Мадуро. Венесуэльская оппозиция, ряд западных и латиноамериканских стран не признали результаты последних президентских выборов в стране. Они заявили, что "некоторые игроки" не были допущены до участия в кампании.

23 января в стране вспыхнули массовые акции протеста. В ходе митинга в Каракасе Хуан Гуайдо объявил себя временным венесуэльским лидером. Он заявил, что его поддерживают вооруженные силы, и выразил намерение провести новые выборы. Между тем сообщается, что армия все же осталась на стороне легитимного главы государства.

Полномочия спикера парламента признал президент США, власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и ряда других стран. Россия, Китай, Турция, Белоруссия, Индонезия, Иран, Италия заняли сторону избранного президента Венесуэлы. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Мадуро выразил ему поддержку в условиях обострившегося кризиса в стране. По мнению Мадуро, Гуайдо является "марионеткой Вашингтона", а США пытаются совершить в стране переворот.
Рафаэль Фахрутдинов 03.02.2019,

Источник - gazeta.ru
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