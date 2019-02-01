 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Макрон согласился на референдум
14:24 03.02.2019

После масштабных и затяжных протестов по всей стране, в Париже, по данным СМИ, начали подготовку к референдуму.

В ответ на требования движения "желтых жилетов" власти Франции планируют 26 мая организовать народное голосование по широкому кругу вопросов. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщает Le Journal du Dimanche.

Отмечается, что возможный референдум хотят провести в день выборов в Европарламент.

Издание сообщает, что ответственный за выборы отдел министерства внутренних дел Франции в конце этой недели начал переговоры с типографиями и поставщиками бумаги о подготовке конвертов и бюллетеней для голосования. По мнению газеты, чиновники предупредили фирмы о возможном тендере, который будет организован в случае принятия президентом соответствующего решения.

"Нужно будет действовать очень быстро, меньше, чем за неделю", - приводит издание цитату источника в президентском окружении.

Хотя на недавней встрече с журналистами президент Франции Эмманюэль Макрон и заявил, что вопрос о референдуме требует "изрядных размышлений", в действительности он уже почти определился, и вероятность проведения голосования 26 мая "крайне высока", утверждает источник.

Другой представитель ближайшего круга президента отметил, что тот рассматривает четыре варианта дальнейшего развития событий в рамках кризиса "желтых жилетов", однако ни переговоры с профсоюзами, ни досрочные парламентские выборы, ни переформирование кабмина не подходят по ряду причин.

"Последний вариант - это референдум, и процесс уже пошел, - констатировал собеседник издания. - Очень важно посреди больших национальных дебатов открыть такую перспективу, чтобы дать им новое дыхание и вполне конкретное толкование". Таким образом власти рассчитывают при помощи референдума восстановиться после завершения больших дебатов 9-16 марта. Конкретные вопросы могут быть сформулированы как раз к этому моменту, указывает издание.

Кроме того, благодаря приготовлениям МВД, Макрон без лишней нагрузки на бюджет сможет менять вопросы вплоть до последнего дня.

Напомним, накануне во Франции прошла двенадцатая по счету масштабная акция протеста "желтых жилетов". Всего в акциях протеста "желтых жилетов" в городах страны приняли участие почти 58,6 тысяч человек.

Источник - gazeta.ru
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