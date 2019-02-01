 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Киеве интронизировали попа Епифашку в митрополиты церквы "порошистов"
15:26 03.02.2019

На церемонии не присутствовал глава УПЦ Киевского патриархата, почетный патриарх Филарет, хотя его присутствие анонсировалось.
В воскресенье, 3 февраля, в соборе Святой Софии Киевской состоялась церемония интронизации (восхождение на престол) предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

В ходе церемонии митрополит Макарий (бывший предстоятель УАПЦ) и митрополит Симеон (бывший представитель УПЦ МП) поочередно посадили митрополита Епифания на престол с возгласом "Аксиос" (достоин). После этого Епифанию были преподнесены знаки предстоятельского сана. В частности, крест преподнес митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, панагию (небольшой образ Богоматери) преподнес митрополит Юрий (Калищук), который возглавляет Украинскую православную церковь в Канаде под омофором Вселенского патриархата, вторую панагию преподнес митрополит Антоний (Щербань) предстоятель Украинской православной церкви в США тоже под омофором Константинополя. Право ношения второй панагии - привилегия предстоятелей поместных церквей.

После облачения в эти церковные символы интронизация является завершенной, и митрополит Епифаний стал полноценным предстоятелем поместной Православной церкви Украины.

Вместе с тем, на церемонии, вопреки анонсам не присутствовал многолетний глава УПЦ Киевского патриархата, почетный патриарх Филарет. Прийти и присоединиться к церемонии ему категорически запретили врачи в связи с резким ухудшением состояния здоровья владыки. Впрочем, он передал свое письменное послание.

Источник - korrespondent.net
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