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|Кыргызстан. Во "Фрунзе" драка из-за сковородок (видео)
16:31 03.02.2019
Тихий ужас. Во "Фрунзе" драка из-за сковородок
Гипермаркет "Фрунзе" объявил акцию - сковородки, кастрюли со скидкой.
Насколько хорошо качество этих товаров - неизвестно.
Но народ, что называется, "купился".
Покупатели буквально устроили драку из-за дешевых кастрюль.
Андрей Заверухин