Кыргызстан. Во "Фрунзе" драка из-за сковородок (видео)

16:31 03.02.2019

Тихий ужас. Во "Фрунзе" драка из-за сковородок



Гипермаркет "Фрунзе" объявил акцию - сковородки, кастрюли со скидкой.



Насколько хорошо качество этих товаров - неизвестно.



Но народ, что называется, "купился".



Покупатели буквально устроили драку из-за дешевых кастрюль.



Андрей Заверухин





