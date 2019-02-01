Каракас отвел от Тегерана "цветную революцию", - С.Тарасов

16:35 03.02.2019

Каракас отвел от Тегерана "цветную революцию"



Рухани поддерживает Мадуро



Президент Ирана Хасан Рухани выразил поддержку действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и законному правительству страны. Принимая в Тегеране верительные грамоты нового посла Венесуэлы Карлоса Кордонеса, иранский президент квалифицировал события в Каракасе как "заговор" и подчеркнул, что "в последние годы при правительстве Мадуро отношения между Ираном и Венесуэлой были очень хорошими и искренними", поэтому Иран "продолжит развивать двусторонние отношения с его другом Венесуэлой".



Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного звонка своему венесуэльскому коллеге Хорхе Арреасу выразил поддержку правительству Венесуэлы и обсудил с ним "способы противостояния заговорам США против независимых государств, особенно Венесуэлы", а также различные политические решения для разрешения споров между правительством и оппозиционными группами. Действия Тегерана понятны и объяснимы. Как отмечает иранское издание Javan, в случае, если Вашингтону удастся успешно "сконструировать венесуэльский кризис, эта схема будет обкатываться и в других странах, в частности, в Иране". Правда, при этом Javan указывает, что все ждали от США "реализации кризисного сценария в первую очередь на Ближнем Востоке, в Тегеране, но громыхнуло в Латинской Америке". Достаточно вспомнить относительно недавние протесты в Иране, которые в западных СМИ рисовались как начало очередной "цветной революции" на Ближнем Востоке. Но американцам не удалось сколотить в регионе антииранский альянс, заручиться необходимой поддержкой своих союзников в Европе. К тому же внутри Ирана основное недовольство протестующих было обращено против Рухани за то, что тот заключил ядерную сделку, но так и не добился отмены санкций.



В Венесуэле и вокруг нее расклад сил иной. По Javan, кризис "в очередной разделит мир на две части - силы, действующие в поддержку США, и те, кто выступает против". Иран оказался в группе вторых вместе с Россией, Китаем и Турцией, выступил в защиту законно избранного президента Венесуэлы. Более того, Тегеран понимает, что кризис и дальнейшее развитие событий как в этой стране, так и в Латинской Америке в целом переводит иранскую проблему для Вашингтона на второй или более дальний план. Помимо того, появляется шанс запустить еще и "ежа в американские штаны", что становится совершенно новым геополитическим явлением. А если говорить о конкретных аспектах ирано-венесуэльских отношений, то Тегеран и Каракас, выстраивая разного рода взаимоотношения, засматриваются друг в друга как в геополитические зеркала, видя в них себя в новом образе. Для Ирана политика в Латинской Америке в целом и в отношении Венесуэлы в частности - это возможность позиционирования себя в качестве игрока не только регионального уровня.



Доказательством тому стало то, что Тегеран направлял свои боевые суда нового поколения к берегам Латинской Америки, в том числе Венесуэлы. В свою очередь для Каракаса, расположенного за многие тысячи километров от Ближнего Востока, Тегеран, да и не только он, обозначает демонстрацию многовекторности во внешней политике, востребованность в диалоге не только со странами своего континента. Конечно, основой сотрудничества является нефтяная сфера. Но реализуются проекты и в других областях - оборона, наука, технология, экономика, финансы, сельское хозяйство. И не только это. Две страны разделяют общие взгляды на мировой порядок, они взаимодействуют в рамках различных международных организаций. Кстати, Каракас всегда голосует против принятия антииранских резолюций в МАГАТЭ, что благожелательно воспринимается в Тегеране. Венесуэла на стороне Ирана и в его противостоянии с США и Израилем, в такой политике существует идеологическая составляющая с примесью антиамериканской риторики, хотя некоторые эксперты усматривают нечто общее между иранской шиитской революционной идеологией и венесуэльской левацкой доктриной, объединяя их в некую потенциальную "ось единства".



Сейчас "цветная революция" в Венесуэле немного забуксовала. По оценке ряда экспертов, в отличие от Ближнего Востока и Северной Африки, здесь американцы вряд ли решатся на прямую военную агрессию - слишком близко от самих Соединенных Штатов. Экономически Вашингтон душит Каракас уже давно, и у того сохраняются возможности для маневров. Так что у Мадуро есть шансы устоять в противоборстве с американцами, как в свое время на Кубе устоял Кастро. Тем не менее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупреждает, что решение Европарламента признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы может привести к началу гражданской войны в стране, то есть превратить ее в латиноамериканскую Сирию. Если такое случится, происходить это будет далеко от Ирана, у которого есть время на раздумья и приятие серьезных решений.



Станислав Тарасов