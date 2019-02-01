 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российская фигуристка Саша Трусова в 14 лет установила новый абсолютный рекорд - 233,99 баллов
23:30 03.02.2019

Чистые четверные Трусовой сделали ее чемпионкой по юниорам. Весь подиум снова у команды Тутберидзе
Божественного катания Алены Косторной хватило только для серебра.

Соревнования девчонок - это то, за чем в первую очередь следят болельщики на первенстве России среди юниоров. Самый смак! Все же помнят, что на взрослом ЧР юниорки разобрали все медали, ничего не оставив Загитовой, Самодуровой и Медведевой. Те же вундеркинды из группы Этери Тутберидзе должны были стать главными действующими лицами и чемпионата в Перми. Но уже в субботу во время короткой программы случилось непредвиденное. Александра Трусова ошиблась на коронном каскаде группы Тутберидзе - тройной лутц-тройной риттбергер. Серьезный косяк на приземлении второго прыжка. Это нонсенс какой-то для Трусовой. Ну ладно бы с четверного. Но и у суперталантов бывают помутнения.

В итоге на третью строчку пробралась Анастасия Тараканова. Первые две, естественно, у Алены Косторной (королевы коротких программ) и Анны Щербаковой (действующей чемпионки России). Трусова же стала только 7-й, проиграв более 10 баллов Алене и почти 8 Анне, что еще хуже, учитывая ее контент в произвольной.

Перед тем, как рассказать о приключениях нереальных учениц Тутберидзе, вспомним, что выступала в Перми ставшая пару недель назад знаменитой из-за высказываний о "правильном допинге" 13-летняя Анастасия Шаботова из московской школы "Снежные барсы". В короткой программе она стала 15-й, но после произвольной поднялась на пару мест. Видимо, что-то не докрутили в формуле того самого "допинга".

Трусова из-за того, что стала только 7-й в короткой, не попала в сильнейшую разминку. Но это только больше ее мотивировало и освободило от ответственности. К ее прокату придраться было невозможно. Ну что вы хотите, если человек приземляет четверные как двойные. На этот раз Саша не пошла на четверной лутц, зато сделала два тулупа, один из них в каскаде с тройным. Да и остальной контент был на уровне, который пока даже не снится девчонкам, которые неделю назад феерили на взрослом чемпионате Европы.

В итоге только за произвольную Трусова набрала 164,44 балла. Такой результат недоступен даже многим мужчинам. Среди россиян так точно пока только Самарин этому может соответствовать. Сумма программ - 233,99. А могло быть гораздо больше, если бы разрешили прыгать четверной в короткой. Этот результат перекрывает достижения самой Трусовой и Щербаковой на ЧР в Саранске, ну и, конечно, мировой рекорд Загитовой. Просто чума.

Примерно час пришлось ждать, чтобы выяснить, какая медаль будет у Саши Трусовой на этот раз. Оказалось, что золотая! Человек просто берет и перепрыгивает с 7-го места на 1-е. На самом деле, только ее подружки по группе Косторная и Щербакова могли с ней бороться. Тараканова, шедшая третьей после короткой, упала с тройного флипа и сразу скатилась на 7-е место. Одна ошибка, и ты улетаешь далеко. Конкуренция хай-левел.

Косторная каталась предпоследней. И все время ее выступления на лице была блаженная улыбка, думаю, у всех, не только у меня. Алена завораживает. Владение коньком, скольжение - вау. К сожалению, прыжковый контент у нее пока не соответствует трусовскому (в межсезонье срочно надо работать над тройным акселем). Все свое она сделала на плюсы, получила фантастические баллы за компоненты. Но если бы Трусова сделала хотя бы какую-то помарку. Трех баллов не хватило Косторной. 230,79 она получила по сумме двух программ. С такими оценками она бы стала чемпионкой России в декабре. Здесь этого не хватило.

А потом настало время Анны Щербаковой, но уже после первого ее прыжка все стало понятно. С четверного лутца на этот раз она упала. А остальных элементов не хватило даже для второго места, тем более что Косторной она проигрывала после короткой. Чемпионка России среди взрослых больше не ошибалась. И со своими баллами она легко бы стала чемпионкой Европы. Но на юниорском уровне у нас в стране надо делать еще больше.

Подиум снова целиком оккупирован девчонками из группы Этери Тутберидзе. Сенсация? Ну, нет, конечно. Оценки? И снова нет. Они будут только расти, судьи перестанут скупиться на компоненты. Вообще все это пока не про баллы, конкуренцию. Возможно, через год это проявится, как в случае с Загитовой и Медведевой. Пока же на эти прокаты смотришь, как на чудо. И кайфуешь, что они есть.

Источник - sport24.ru
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