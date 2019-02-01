Игильное ушко: наводнят ли Россию беженцы из Таджикистана, - И.Кармазин

00:31 04.02.2019 В МВД России приготовились к провокациям исламистов



Игорь Кармазин



Боевики-исламисты вот-вот атакуют Таджикистан, после чего массы беженцев хлынут в Россию. Такой прогноз сделал замминистра внутренних дел России Игорь Зубов. Позже в МВД эти слова назвали частным мнением. Но возможная дестабилизация обстановки в Средней Азии давно является предметом для беспокойства в Москве. Что стоит за заявлениями высокопоставленного силовика, следует ли российскому руководству приготовиться к ухудшению ситуации - в материале "Известий".



Пакистан–Афганистан–Россия



Боевики запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство" в массовом порядке перебрасываются из Пакистана на границу Таджикистана, сообщил Зубов. По его словам, экстремисты перемещаются на вертолетах. "Планируются, видимо, масштабные провокации с выдавливанием большого количества беженцев в строну РФ", - предположил замминистра внутренних дел. Источников своей информации он раскрывать не стал.



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МВД узнало о массовой переброске боевиков ИГ в Таджикистан



Зубов добавил, что приезжие из Таджикистана и Узбекистана в России требуют повышенного внимания со стороны правоохранительных органов. "Мы видим, что у нас идет приток мигрантов из определенных стран. Несмотря на то что они, судя по показателям, стали вести себя более законопослушно, тем не менее та идеология, которую они сюда завозят, те их устремления требуют нашего повышенного внимания", - сказал представитель МВД.



Позже пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ирина Волк отметила, что озвученная Зубовым информация отражает его "субъективный прогноз возможного развития политической обстановки" в Центральной Азии. "Данные высказывания не являются официальной позицией МВД России", - подчеркнула она.



Российские чиновники не первый раз сообщают о тревожной обстановке на таджикской границе. В сентябре спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов рассказал, что террористы ведут подготовку к дестабилизации политической обстановки. Он также подчеркивал, что боевики ИГ концентрируются на севере Афганистана, в провинциях, граничащих с Таджикистаном и Туркменистаном.



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Героиновый тракт



Граница Таджикистана и Афганистана насчитывает 1400 км и тянется вдоль горной реки Пяндж. В своем нижнем течении река разливается широко, но в верховьях больше похожа на узкий поток. Здесь границу преодолеть довольно легко. Высокогорная местность практически необитаема, армейских частей поблизости нет.



Основная проблема в районе Пянджа - контрабанда наркотиков. Через таджикско-афганскую границу пролегает так называемый северный маршрут, по которому афганские героин и опий попадают на черные рынки Центральной Азии, а оттуда - в Россию и Европу.



Нарушители границы иногда проникают в Таджикистан тайком, по горным тропам. Иногда скрыться даже не пытаются, а сами атакуют военнослужащих, применяя стрелковое оружие, гранатометы и минометы.



Таджикистан, Афганистан, мигранты



Таджикско-афганскую границу преодолеть довольно легко по реке или горным тропам. Высокогорная местность практически необитаема, армейских частей поблизости нет



В МВД прокомментировали слова Зубова о переброске боевиков ИГ к Таджикистану



Ежегодно на приграничной территории происходят десятки столкновений. В 2017 году зафиксирован 31 конфликт и 19 убитых, среди которых минимум один боец пограничной охраны. За первые девять месяцев 2018 года произошло 20 пограничных столкновений, в ходе которых убиты 11 боевиков и более 30 арестовано. Январь 2019 года тоже не обошелся без кровопролития. 7 января в районе Шохин в перестрелке с нарушителями погиб майор таджикских пограничных войск Суханвар Олимов.



Многие каналы наркотрафика в регионе курируются на политическом уровне. Наркопоток, как и количество вовлеченных в него людей по обе стороны границы, постоянно растет. Драгдилеров манит желание заработать огромные средства, которые вертятся в преступном бизнесе. По данным Агентства по контролю за наркотиками Таджикистана, на границе двух стран килограмм героина можно приобрести за $3 тыс., в Душанбе его цена достигает уже $4,5 тыс. А вот в России средняя стоимость этого же килограмма вырастает до $50 тыс.



Боевики на взводе



МИД Таджикистана прокомментировал данные о боевиках ИГ у своих границ



Наркоторговля в регионе тесно переплетена с терроризмом. Экстремисты ведут затяжную войну в Афганистане, чем дальше, тем ближе они становятся к южным границам СНГ. По состоянию на конец 2018 года, из 28 афганских уездов, примыкающих к госгранице, 23 находятся под полным или частичным контролем боевиков и только пять целиком удерживаются национальной армией и полицией.



Командующий погранвойсками Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Раджабали Рахмонали свидетельствует, что вдоль границы сконцентрировано до 7 тыс. боевиков различных группировок. Они находятся на 29 тренировочных базах в провинциях Балх, Кундуз, Тахор и Бадахшан.



Эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович рассказал "Известиям", что приграничные территории не контролируют и представители радикального движения "Талибан" (запрещено в России). "По американским данным, большинство пограничных районов находятся вне государственного контроля либо в зоне спорного контроля. Талибы тоже сообщают, что север страны им не подчиняется. Всего в Афганистане действует до 20 различных вооруженных группировок. Все больше свидетельств об активизации в окрестностях Пянджа боевиков ИГИЛ", - говорит эксперт.



Таджикистан, Афганистан, мигранты



Приграничные территории не контролируют и представители радикального движения "Талибан". Талибы сообщают, что север Афганистана им не подчиняется



Об активизации боевиков сообщают и правительственные силы Афганистана. По данным афганского генерала Алимухаммада Ахмадзая, группировка ИГ в настоящее время создает новые тренировочные базы на севере и северо-востоке страны. "Наблюдается скопление боевиков ИГ в провинциях Бадахшан, Фарьяб и Джузджан", - отметил он.



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По словам боевого генерала, правительственные силы Афганистана совместно с международной коалицией провели несколько воздушных операций против радикалов на севере страны, но уничтожить их так и не удалось. "Наши спецслужбы выяснили, что в некоторых районах провинций Бадахшан, Тахор, Джузджан и Фарьяб боевики "Исламского государства" проходят обучение под руководством иностранных "советников" и военных инструкторов", - подчеркнул Ахмадзай.



Братство с "Искандером"



Для боевиков наиболее очевидный способ спровоцировать масштабный кризис в Центральной Азии - напасть на одну или несколько погранзастав. Подобный опыт в истории уже был. В 1993 году экстремисты атаковали 12-ю заставу Московского погранотряда ПГ ФПС. Бой длился 11 часов, погибли 25 военнослужащих, но атака была отбита, и оставшиеся в живых бандиты отступили в Афганистан.



Сейчас пограничные войска Таджикистана значительно укрепились, в последние годы создано несколько новых застав и постов. По словам президента Таджикистана Эмомали Рахмона, за последние пять лет возведено более ста инфраструктурных объектов.



Для полного обустройства госграницы необходима современная спецтехника, мобильные машины, авиация. В этом смысле для Душанбе особенно важно взаимодействие с Российской Федерацией. Москва обязалась поставить Таджикистану вооружений почти на 70 млрд рублей (более $1 млрд). В 2017 году она уже передала вертолеты Ми-24 и Ми-8, бронетехнику, гаубицы, зенитные установки, средства связи на сумму около $122 млн.



Таджикистан, Боевое братство-2017



Во время активной фазы заключительного этапа оперативно-стратегических учений коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Боевое братство – 2017" на полигоне Харбмайдон в Таджикистане



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В случае возникновения реальной опасности Душанбе может рассчитывать на помощь союзников по ОДКБ. В 2017 году войска государств - членов организации провели на границе с Афганистаном завершающий этап учений "Боевое братство – 2017". Всего было задействовано более 12 тыс. военных. Использовались штурмовики и истребители, танки, самоходные гаубицы, ракетная установка "Искандер".



В таких условиях прямое нападение на пограничников, кажется, лишено перспектив. Более приемлемым для экстремистов вариантом видится просачивание на таджикскую территорию отдельными группами для проведения диверсий и вербовки людей. В разное время около тысячи граждан Таджикистана воевали в рядах ИГИЛ. В стране периодически обнаруживают ячейки радикальных группировок. Стабильно тяжелая экономическая ситуация в Таджикистане способствует увеличению социальной базы терроризма. Источник - Известия

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