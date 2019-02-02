 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Защитит ли INSTEX ирано-европейские связи от санкций США? - В.Катасонов
09:12 04.02.2019

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 02.02.2019 |

Первый серьезный практический шаг Европы по противодействию экономическим санкциям Вашингтона

Кажется, лишь в прошлом году Европа в полной мере почувствовала, что она – вассал Америки. В мае 2018 года Дональд Трамп дал европейцам понять, что не будет с ними церемониться, если они попробуют отклониться от курса США. Американский президент объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в котором участвуют также Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. СВДП обязывал Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций. Трамп пообещал, что в случае отказа Тегерана и других участников СВПД от ревизии соглашения санкции против Ирана будут ужесточены. А европейским странам он посоветовал присоединиться к санкциям США, пригрозив в противном случае ввести против ЕС вторичные санкции.

Это был ультиматум не столько Ирану (санкции против него применяются уже 40 лет, с 1979 года), сколько Европе. В конце концов, и Берлин, и Париж, и Лондон заявили, что выходить из СВПД не будут.

7 августа 2018 года Вашингтон ввел в действие первый пакет санкций, затрагивавших европейские компании, которые сотрудничали с Ираном. В ответ Евросоюз прибегнул к так называемому блокирующему регламенту. 5 ноября Вашингтон продлил действие санкций против Тегерана, распространив их на нефтяной сектор республики. 24 января антииранские ограничения были снова расширены.

Блокирующий регламент Евросоюза позволяет компаниям стран-членов ЕС не подчиняться экстерриториальным санкциям США, разрешает этим компаниям возмещать в судебном порядке потери от действия третьих лиц, выполняющих санкции, и отменяет действие на территории ЕС любых иностранных судебных решений по исполнению санкций США.

Однако европейский бизнес предпочел прислушаться к командам из Вашингтона, а не из Брюсселя. Европейские компании стали выходить из инвестиционных проектов в Иране (нефтедобыча, создание объектов инфраструктуры, строительство заводов) и расторгать заключенные контракты на миллиарды евро.

Определенные надежды по защите интересов европейского бизнеса возлагались на создание специальной системы расчетов с Ираном, которая находилась бы вне сферы контроля Вашингтона. В сентябре 2018 года ЕС принял решение о создании "механизма специального назначения" SPV (Special Purpose Vehicle) для проведения финансовых сделок с Ираном. Механизм расчетов через СВИФТ для этого не годился: во-первых, с ноября 2018 года иранские банки отключены от этой системы; во-вторых, система СВИФТ уже давно подконтрольна Вашингтону. (Формально СВИФТ находится в юрисдикции Бельгии, но Брюссель не мог навести порядок в этой компании, чтобы она действовала в интересах Старого Света).

Европейцы исходили из того, что SPV будет обеспечивать анонимность контрагентов: компания не будет раскрывать европейских партнеров, что избавит их от угрозы вторичных санкций Вашингтона. Кроме того, компания SPV будет проводить платежи и расчеты в евро и, может быть, в других валютах, но не в долларах США. То есть проект должен был способствовать дедолларизации европейской экономики.

Однако Брюссель действовал вяло. Идея создания SPV была оглашена только в сентябре, а не в мае, когда приняли блокирующий регламент ЕС. Ожидали, что SPV будет запущен в ноябре, потом запуск приурочили к новому году, но и эти сроки были сорваны. Вашингтон нагнетал страх. Госсекретарь США Майк Помпео в сентябре выразил "обеспокоенность и глубокое разочарование" решением Евросоюза о создании SPV, а в декабре пригрозил: "Вашингтон готов наказать любого нарушителя, и Евросоюз не станет исключением".

Страны-члены ЕС долго не могли решить, кто примет в свою юрисдикцию компанию SPV. Все опасались гнева Вашингтона. В конце концов, смельчак нашелся, им оказалась Франция. Президент Макрон дал согласие принять компанию SPV.

На излете января СМИ сообщили, что все необходимые договоренности о создании компании достигнуты. Правда, ее стали называть не SPV, а INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges – Инструмент поддержки торговых расчетов). Штаб-квартира организации будет располагаться в Париже, возглавит ее бывший директор Commerzbank немец Пер Фишер. Председателем наблюдательного совета станет британец. Валютой операций объявлены евро и британский фунт стерлингов.

Как можно понять, смена названия инструмента (с SPV на INSTEX) объясняется тем, что частично произошли изменения в концепции механизма. Если SPV имел некоторое сходство со СВИФТ, то INSTEX ближе к клиринговой палате. И если SPV был рассчитан на широкий круг участников и широкий круг операций, то INSTEX должен обеспечивать торговлю лишь жизненно необходимыми товарами (например, лекарствами). В грубом приближении это бартерная схема "европейские лекарства и продукты в обмен на иранскую нефть". Выручка от продаж иранской нефти будет поступать на счета не иранских, а европейских банков. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Бухаресте заявил по поводу INSTEX: "Это важный элемент нашей политики, направленный на поддержку ядерного соглашения с Тегераном и поддержание коммерческих отношений с этой страной".

Судя по первым скупым сообщениям, INSTEX может постепенно трансформироваться во всеобъемлющий инструмент, обслуживать торговлю более широким ассортиментом товаров. Кроме того, пользоваться INSTEX смогут не только компании трех государств-учредителей (Франция, Германия, Великобритания), но и все страны-члены Евросоюза и страны за пределами ЕС.

Пока INSTEX анонсирован, но не работает. Говорят, что функционировать инструмент начнет тогда, когда в Иране будет завершено создание "зеркальной" компании. Некоторые эксперты полагают, что на это потребуется еще несколько месяцев. Есть скептики, которые сомневаются, что механизм вообще заработает. Кстати, по поставкам лекарств и продовольствия из Европы в Иран санкций пока нет, а вот на поставки нефти из Ирана в Европу санкции действуют. Решатся ли европейские компании участвовать в закупках иранской нефти, неизвестно. Даже гарантии анонимности со стороны INSTEX не дают полной уверенности в том, что европейскую компанию, закупающая иранскую нефть, не "расшифруют". Скорее всего, INSTEX будет интересен лишь сравнительно ограниченному числу европейских фирм, особенно малого и среднего бизнеса, который не опасается лишения доступа к американскому рынку или блокировки долларовых транзакций.

Реакции со стороны Вашингтона по поводу INSTEX еще нет. Правда, 31 января представитель Госдепартамента США заявил, что "организации, которые продолжают заниматься санкционной деятельностью с участием Ирана, рискуют столкнуться с серьезными последствиями, включающими потерю доступа к финансовой системе США и возможности вести бизнес с Соединенными Штатами или американскими компаниями".

А вот власти Китая поспешили одобрить создание INSTEX. 1 февраля об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. По его словам, в Пекине надеются, что механизм начнет работу уже в ближайшее время и будет доступен другим государствам.

В Москве официальной реакции на создание INSTEX пока не было, но Россия в прошлом году, не дожидаясь SPV, занялась разработкой собственных механизмов сотрудничества с Ираном. Практика INSTEX (если от объявления о создании нового инструмента дело дойдет до практики) интересна с точки зрения опыта безопасной работы компаний в условиях санкций США применительно к торгово-экономическим связям России и Европы.

В любом случае INSTEX – первый серьезный практический шаг Европы по противодействию экономическим санкциям Вашингтона. Остается посмотреть, хватит ли у Европы политического мужества на следующие шаги.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549260720
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