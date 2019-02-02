 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скандально известный генерал-2 Р.Мамасадыков в третий раз назначен зампредом ГКНБ Киргизии
12:56 04.02.2019

Рустам Мамасадыков возвращается в ГКНБ на должность зампреда в третий раз

Вместо Асылбека Кожобекова пост заместителя председателя ГКНБ займет генерал-майор Рустам Мамасадыков. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Рустам Мамасадыков возвращается на службу в ГКНБ в третий раз.

Впервые его назначили зампредседателя ГКНБ в 2008 году. После переименования ГКНБ в Государственную службу национальной безопасности Рустам Мамасадыков остался в должности. С поста его сняли после Апрельской революции 2010 года.

В 2011-м Рустам Мамасадыков вернулся в спецслужбу. Он возглавлял антитеррористический центр ГКНБ.

В апреле 2018 года Рустам Мамасадыков вновь покинул пост заместителя главы ГКНБ. После ухода Асылбека Кожобекова по собственному желанию Рустаму Мамасадыкову предложили пост замглавы ведомства.

Звание генерал-майора ему присвоено указом президента Курманбека Бакиева.

4 февраля 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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