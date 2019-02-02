В Москве вышла новая книга Н.Ф. Бугая "Проблема территорий в условиях принудительных переселений XX века: Теория, практика"

15:28 04.02.2019

Вышла новая книга Н.Ф. Бугая "Проблема территорий в условиях принудительных переселений XX века: Теория, практика"



Бугай Н.Ф. Проблема территорий в условиях принудительных переселений XX века : Теория, практика. - М., 2018. - 471 с. -ISBN 978-5-02-040143-3



Решение земельной проблемы применительно к этническим общностям, претерпевшим в 1920-1950-е годы деструктивное воздействие со стороны государства, способствовало повсеместно достижению мира, стабильности межэтнических отношений.



Исследование проблемы территорий в условиях принудительного переселения народов ставит цель выявить состояние государственной земельной политики в изучаемый период, формы наделения землей граждан, пребывавших на спецпоселении.



Автор рассматривает этапы территориальных преобразований, их причины, особенности и специфику, нормативно-правовую базу, показывает механизмы осуществления подобной практики в сложных условиях военного времени.



Вопрос о территориях - одна из важных сторон проблемы территориального обустройства народов страны.



Территориальное обустройство зачастую было прочной основой для выживания граждан, обеспечивало мирное сосуществование, стабильность в сфере межэтнических отношений, влияло на процесс формирования самосознания и национального сознания граждан.



Для историков, этнологов, практиков в сфере межэтнических отношений и широкого круга читателей.