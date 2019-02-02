 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Комедия предположений: как президентскую гонку на Украине возглавил шоумен Зеленский
15:33 04.02.2019

Пока кандидаты с востока Украины продолжают ссориться, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко борются за второй тур

Алексей Забродин

За два месяца до выборов президента Украины, намеченных на 31 марта, рейтинг кандидатов возглавил актер и шоумен Владимир Зеленский. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко впервые за долгое время уступила первую строчку, хотя отставание от новоиспеченного фаворита у нее минимальное. На третьем месте - Петр Порошенко. За ним следует целая вереница кандидатов с востока страны, которые пока так и не смогли объединиться.

Шутки в сторону

Юлия Тимошенко, казалось, забронировала для себя лидерство в первом туре задолго до официального старта избирательной кампании. Однако на украинское политическое поле внезапно ворвался шоумен Владимир Зеленский, который, как думали в Киеве, просто шутил, что пойдет в президенты. Последний результат опроса социологической группы "Рейтинг" показал, что все серьезно: за комика намерены проголосовать 19% избирателей. За Юлию Тимошенко - 18,2%. За действующего президента готовы отдать голоса 15,1% опрошенных.

У Юлии Тимошенко есть давно сформировавшееся электоральное ядро. Если добавить к преданным сторонникам украинской Хиллари Клинтон (популярность и амбиции обеих женщин не принесли им пока побед) часть избирателей из числа неопределившихся, то оставить за бортом второго тура лидера партии "Батькивщина" будет практически нереально.

Готовность проголосовать за Владимира Зеленского объясняется запросом украинского общества на обновление политической элиты и усталостью от "старых" игроков. После майдана в стране так и не появилось новых политиков, способных предложить гражданам Украины что-то более реальное и перспективное, чем просто "западный путь развития".

- Феномен Зеленского в том, что у нас отвратительно низкий уровень доверия к представителям всей политической элиты. Неудивительно, что популярный артист с позитивной репутацией получает высокие баллы. Во многом это голосование против всех. Человек решает для себя: "буду за этого юмориста", как бы демонстрируя, что не доверяет остальным. Правда, такие избиратели часто не доходят до избирательных участков. Поэтому шансы Зеленского попасть во второй тур по-прежнему невелики, - сказал "Известиям" директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.




Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий также отметил в разговоре с "Известиями", что взлет Владимира Зеленского связан с отсутствием за его спиной негатива. Остальные же кандидаты могут похвастаться высоким антирейтингом. За политиками с востока Украины тянется шлейф бывших "регионалов", от которых "сбежал Янукович". Юлии Тимошенко до сих пор припоминают "газовые махинации". Петру Порошенко пять лет во главе государства тоже не принесли всенародной любви, ведь большинство его обещаний так и не воплотились в реальности.

Богатый и агрессивный

Между тем рейтинг действующего президента немного подрос. Петр Порошенко продолжает эксплуатировать антироссийскую тему. Во время своего выдвижения он сформулировал ее предельно просто: "либо Порошенко, либо Путин". Несколько процентов украинцев подобная перспектива испугала, и лидера страны на данный момент готовы поддержать чуть более 15%. Впрочем, антирейтинг Петра Порошенко также вырос - за него ни при каких обстоятельствах не проголосует почти половина избирателей.

- Рост его антирейтинга логичен, поскольку он ведет агрессивную кампанию. Кроме того, действующий президент - самый богатый человек в предвыборной кампании. В его руках огромный административный ресурс. К тому же его штабы ведут массовый подкуп избирателей, - заявил "Известиям" Евгений Балицкий.

Депутат отметил, что только в его округе в Мелитополе и Мелитопольском районе работает около 4 тыс. "волонтеров на зарплате $150 в месяц", которые должны привести на участки каждый по 10 человек. А для округа, где число избирателей примерно 100 тыс., из которых приходит половина, 40 тыс. голосов решают все, пояснил представитель "Оппозиционного блока".

Кандидаты от востока Украины, почти пять лет обсуждавшие необходимость объединения сил к президентским выборам, к старту избирательной кампании вконец рассорились. И теперь голоса антизападного электората разрывают между собой минимум три кандидата: Юрий Бойко, покинувший "Оппозиционный блок" и создавший с Вадимом Рабиновичем "Оппозиционную платформу - За жизнь", Александр Вилкул от похудевшего "Оппозиционного блока" и Евгений Мураев, отколовшийся от партии "За Життя" Вадима Рабиновича.

По данным "Рейтинга", за Юрия Бойко готовы проголосовать 10%, за Евгения Мураева - 3,6%, за Александра Вилкула - 2,6%. Впрочем, другие опросы меняют местами "восточных" кандидатов, окончательно запутывая избирателя, который никак не может понять, кто среди них лидер.

По мнению Михаила Погребинского, политтехнологи зачастую специально выдумывают, будто у Бойко уменьшается процент, а у Вилкула увеличивается. Все это отнюдь не помогает политическим силам востока преодолеть разногласия.

- К сожалению, нас смогли расколоть. Люди на местах говорят, что проклянут нас, если мы не объединимся. Пока стороны еще пытаются договориться, - признался "Известиям" Евгений Балицкий, оставшийся в "Оппозиционном блоке".

Если договориться не получится, политики, играющие на восточном поле, рискуют вновь оказаться за бортом, предоставив бороться за президентский пост Владимиру Зеленскому, Юлии Тимошенко и Петру Порошенко. А ведь в сумме результаты рейтингов "восточников" - Юрия Бойко, Александра Вилкула и Евгения Мураева - дают сейчас больше 16%.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549283580
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